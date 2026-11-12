Суд зобов’язав НАБУ відкрити ще одне провадження щодо ексзаступниці Буданова

0:00 / 0:00

Вищий антикорупційний суд зобов’язав уповноважену особу Національного антикорупційного бюро України внести до ЄРДР відомості про можливе кримінальне правопорушення, у якому фігурує колишня заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра.

До антикорупційного суду зі скаргою звернулися адвокати п’ятого президента Петра Порошенка. Вони скаржилися на бездіяльність НАБУ, яке відмовляється реєструвати кримінальне провадження за їхньої заявою про вчинення злочину низкою посадових осіб.

Ідеться про нібито вчинення незаконного впливу та тиску на суддів Верховного суду під час розгляду справи Порошенка про скасування персональних санкцій, що «виразилося у спільних узгоджених діях ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, голови Касаційного адміністративного суду Ігоря Дашутіна та службових осіб СБУ з метою вплинути на колегію суддів та домогтися винесення рішення на користь відповідача.

Читайте:

Ірину Мудру затримали, вона перебуває на слідчих діях у НАБУ.

Захист Мудрої закликав критично оцінювати заяви прокурора.

ВАКС обирає запобіжний захід Ірині Мудрій: що відомо.

«Корупцію треба контролювати»: хто така Ірина Мудра.

Ірина Мудра пішла на угоду зі слідством — соцмережі.

Читай нас у