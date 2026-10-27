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Суддя Личаківського районного суду Львова Володимир Мармаш може продовжити кар’єру у Львівському апеляційному суді. Вища рада правосуддя вже рекомендувала Президенту призначити його суддею апеляційної інстанції. Відповідне рішення ухвалили за підсумками конкурсу, попри дисциплінарні скарги, судові конфлікти з журналістами та заяви про можливі правопорушення, у яких згадується суддя.

Рішення про рекомендацію щодо підвищення Мармаша ВРП ухвалила 6 жовтня 2026 року. У документі рада зазначила, що не знайшла обгрунтованих підстав сумніватися в доброчесності кандидата чи дотриманні ним професійної етики. Питання про його призначення має вирішити Президент України.

Мармаш працює в Личаківському районному суді Львова з 2009 року, а з 2017-го обіймає посаду судді безстроково. Останніми роками увагу до нього привертають не лише ухвалені рішення, а й питання щодо майна родини та конфлікти з представниками медіа.

Паркомісце, оформлене на тещу Мармаша, та заяви проти журналіста

За роки роботи у Личаківському районному суді Львова Володимир Мармаш неодноразово ставав об’єктом уваги журналістів через майнові питання та процесуальні рішення. Тепер його можливе переведення до апеляційної інстанції відбувається на тлі конфліктів із пресою та дисциплінарних скарг, які досі не отримали остаточного розгляду.

Одним із приводів для критики стало розслідування UA.NEWS про можливі незадекларовані статки львівських суддів. Під час відрядження до Львова журналісти з’ясували, що родина Мармаша користується паркомісцем у новобудові, яке офіційно записане на його тещу. Водночас комунальні платежі за цей об’єкт регулярно сплачував сам суддя з власної банківської картки. У тому ж розслідуванні журналісти виявили ознаки можливого недекларування доходів від оренди нерухомості головою Личаківського суду Григорієм Жовніром.

Після повернення журналіста до Києва йому почали надходити нічні погрози в Telegram. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз і визнала медійника потерпілим. Після цього судді Мармаш і Жовнір звернулися із заявами до правоохоронців та Вищої ради правосуддя. Вони звинуватили журналіста у спробі вплинути на розгляд кримінальної справи, яка, за даними розслідування, не стосувалася його діяльності. Як свідків судді залучили своїх дружин і тещу. У наданих ними показах йшлося про нібито агресивну поведінку представників медіа.

Однак відеозаписи, на які посилається журналіст, зафіксували його роботу вдень і засвідчили коректну поведінку та наявність прескарти. Крім того, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у відповіді на адвокатський запит повідомив, що скарг на журналіста не надходило. Аналіз судового реєстру також показав, що в період збору матеріалів у провадженні голови суду Жовніра не було клопотань щодо згаданої справи.

Після цього захист журналіста звернувся до Державного бюро розслідувань із заявою щодо можливого притягнення Мармаша та Жовніра до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин і втручання в діяльність медіа. Спочатку слідчі ДБР відмовилися реєструвати провадження. Проте Київський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції, визнав бездіяльність ДБР незаконною та зобов’язав Шевченківський районний суд Києва повторно розглянути скаргу журналіста.

Дисциплінарна скарга у справі Шевцової залишається нерозглянутою

Ще з жовтня 2025 року у Вищій раді правосуддя перебуває дисциплінарна скарга щодо дій Мармаша у справі фінансистки Альони Шевцової. Заявники стверджують, що суддя розглянув клопотання детективів Бюро економічної безпеки та ухвалив рішення вже після завершення строків досудового розслідування. Ці обставини згодом підтвердили Голосіївський районний суд Києва та Київський апеляційний суд. Попри це, замість того щоб повернути клопотання, Мармаш задовольнив вимоги правоохоронців.

Строки, передбачені законом для попередньої перевірки та розгляду дисциплінарної скарги по суті, вже давно спливли, однак ВРП досі не ухвалила рішення. Дисциплінарний інспектор не погодився надати скарзі пріоритетний статус і залишив її в загальній черзі на розгляд.

Якби дії судді отримали належну дисциплінарну оцінку, наслідком могла б стати відповідальність аж до звільнення з посади. Натомість питання про його можливе підвищення вже дійшло до Президента.

Запитання залишаються і щодо майна родини судді Володимира Мармаша

Дружина Володимира Мармаша Іванна Іванюк також працює суддею Личаківського районного суду Львова. Її ім’я згадувалося в журналістських матеріалах, присвячених можливим проблемам із декларуванням майна та грошових надходжень.

Зокрема, журналісти звертали увагу на паркомісце, оформлене на матір судді, та оплату його утримання, яку, згідно з результатами розслідування, здійснював Мармаш. В інших публікаціях йшлося про банківські перекази, які, за даними журналістів, не були відображені в декларації Іванюк.

У липні 2026 року Вища рада правосуддя повернула скаргу щодо Іванни Іванюк без розгляду.

ВРП не знайшла підстав для відмови Володимиру Мармашу в підвищенні

Попри публічні претензії та наявність дисциплінарної скарги, Вища рада правосуддя підтримала кандидатуру Володимира Мармаша на посаду судді Львівського апеляційного суду.

У рішенні від 6 жовтня 2026 року № 2057/0/15-26 рада вказала, що не виявила порушень порядку призначення кандидата або обґрунтованих сумнівів щодо його відповідності вимогам доброчесності та професійної етики.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Мармаш отримав 705,47 бала й посів перше місце в рейтингу кандидатів. ВРП визнала його таким, що відповідає встановленим вимогам, і внесла Президентові подання про призначення до Львівського апеляційного суду.

Остаточне рішення щодо призначення Володимира Мармаша на посаду судді апеляційної інстанції має ухвалити Президент України.

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