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Святошинська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, яких обвинувачують у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон.

За даними досудового розслідування, фігуранти підшукували чоловіків призовного віку та за 12 000 доларів США обіцяли організувати їхній нелегальний виїзд з України, а за додаткову 1 000 доларів — забезпечити безперешкодний трансфер із будь-якого міста до прикордонної зони.

Клієнтам зі столиці пропонували доїзд із Києва до готелю неподалік кордону з подальшим пішим переходом до Угорщини поза офіційними пунктами пропуску в час, коли там нібито мали бути відсутні прикордонні патрулі. У травні 2026 року правоохоронці затримали двох учасників схеми під час отримання 26 000 доларів США за двох військовозобов’язаних, а згодом встановили третього спільника, після чого розслідування було завершено.

Джерело: повідомлення Прокуратури міста Києва.

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