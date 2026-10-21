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Розслідування, яке триває третій рік та суперечливі рішення двох київських судів: справа про статки колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького опинилася в стані правової невизначеності. Редакція UA.NEWS направила офіційний запит на інформацію до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), аби з'ясувати долю матеріалів моніторингу способу життя експосадовця.

Журналісти просять надати чітку відповідь, які саме кроки здійснило Агентство після передачі даних антикорупційним органам та чи має практичний результат один із головних інструментів Закону України «Про запобігання корупції».

Мова йде про висновок від 3 липня 2024 року. У ньому НАЗК зафіксувало, що пов’язані з Вербицьким особи набули майна на 37,6 мільйонів гривень, вартість якого суттєво перевищує його офіційні доходи. До переліку потрапили три елітні автомобілі, два будинки з ділянками, квартира за кордоном, а також готівка та криптовалюта. Матеріали передали до НАБУ для приєднання до кримінального провадження, яке розслідується за статтею про незаконне збагачення ще з травня 2024 року.

Колізія судових рішень та юридична невизначеність Дмитра Вербицького

Зараз навколо обгрунтованого висновку НАЗК склалася парадоксальна юридична ситуація. З одного боку, Київський окружний адміністративний суд рішенням від 25 лютого 2026 року у справі № 320/749/25 повністю відмовив Вербицькому у скасуванні висновку і визнав, що Агентство діяло чітко в межах повноважень.

З іншого боку, Печерський районний суд міста Києва рішенням від 21 липня 2026 року задовольнив цивільний позов Вербицького до НАЗК та визнав недостовірною інформацію з публікації Агентства про цей самий висновок. За публічними даними, у серпні 2026 року НАЗК подало апеляційну скаргу на це рішення. Таким чином, два суди дали абсолютно протилежну оцінку процесу, а саме кримінальне провадження триває вже понад 2 роки та 6 місяців без жодного публічно відомого результату чи оголошеної підозри.

Чого вимагає редакція UA.NEWS від Агентства щодо Дмитра Вербицького

Зважаючи на високий суспільний інтерес та необхідність контролю за ефективністю антикорупційних інструментів, UA.NEWS звернулося до НАЗК із серією запитань щодо подальшої долі матеріалів.

Зокрема, редакція вимагає повідомити, чи надавали САП або НАБУ офіційну відповідь про результати розгляду висновку, чи вручено Вербицькому підозру та чи проводилася повна перевірка його декларацій за 2022–2024 роки після звільнення з посади. Також журналісти запитують, чи інформувало НАЗК антикорупційну прокуратуру про наявність підстав для цивільної конфіскації майна та про сплив спеціальних строків для звернення до Вищого антикорупційного суду.

Окремо у запиті порушено питання щодо статусу апеляційного оскарження рішення Печерського суду та того, чи оскаржував сам Вербицький позитивне для НАЗК рішення Київського окружного адмінсуду.

Редакція UA.NEWS продовжує стежити за справою та оприлюднить офіційну відповідь НАЗК одразу після її отримання.

Нагадаємо, що колишній заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький опинився серед здобувачів освіти віком 25+. Він наче б то навчається на денній формі в аспірантурі Національного університету «Одеська політехніка», що й дає йому офіційне право на відстрочку від мобілізації.

У Міносвіти відмовилися надати інформацію про освіту скандального експрокурора Дмитра Вербицького, посилаючись на конфіденційність.

Однако все закінчилося тим, що Національний університет «Одеська політехніка» та його відокремлений структурний підрозділ Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж у 2025 році стали об’єктами позапланових перевірок Державної служби якості освіти України. Перевірка стосувалася, зокрема, того, як у закладах приймали на навчання та організовували освітній процес для військовозобов’язаних чоловіків.

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