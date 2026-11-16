Сухопутні війська України призупинили формування нових бригад – командувач

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Сухопутні війська ЗСУ поступово відмовляються від практики створення нових бригад. Формування деяких із них уже призупинили, оскільки пріоритетом для війська має бути якість, а не кількість. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць.

"Ми рухаємося до того, щоб припинити це. Я скажу, що вже поставлено на паузу формування деяких бригад. Для нас важлива якість. Кожна нова бригада – це мінус насправді: мінус особового складу, багато СЗЧ, і неефективне використання людського капіталу", – сказав він на "Сержантському форумі" у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

В лютому 2025 року заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що за рішенням Ставки Верховного головнокомандувача в Україні припинили формувати нові бригади, а основні зусилля зосередили на доукомплектуванні вже наявних бойових підрозділів, які тримають лінію фронту.

У листопаді 2024 року Генеральний штаб у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" пояснив, що в ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення існуючих, оскільки ворог збільшив склад своїх військ майже на 100 тисяч осіб, а також збільшилася протяжність лінії фронту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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