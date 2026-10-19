Сумський суд підтвердив вирок матері за зйомку порно з 5-річною донькою

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Сумський апеляційний суд залишив без змін вирок Шосткинського міськрайонного суду стосовно місцевої жительки, яку засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з роботою з дітьми, на 3 роки.

Прокурори довели її вину у вчиненні розпусних дій щодо своєї 5-річної доньки, виготовленні, збуті та примушуванні малолітньої до створення порнографічного контенту.

Слідство встановило, що протягом 2017–2021 років жінка продавала власноруч зроблені фото сексуального характеру своєї дитини фотографу з Білорусі. Своєї вини у суді вона не визнала, пояснюючи дії скрутним матеріальним станом. Апеляційний суд відхилив скаргу сторони захисту; наразі дівчинка перебуває під опікою бабусі та дідуся.

Джерело: Пресслужба Сумської обласної прокуратури

У місті Луцьк правоохоронці викрили жінку, яку підозрюють у виготовленні та збуті порнографічного контенту за участю її 3-річної доньки. За даними слідства, жінка використовувала дитину для створення заборонених матеріалів та передавала їх іншій особі за винагороду.

У Хмельницькому співробітники правоохоронних органів затримали 50-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вчиненні протиправних дій сексуального характеру щодо дітей.

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