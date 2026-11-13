Сутички на Борщагівці: Нацгвардія завершила службове розслідування

Національна гвардія України завершила службове розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці, де 2 листопада сталися сутички біля будинку, який використовували для розміщення військових. Матеріали перевірки передадуть до Державного бюро розслідувань, щоб слідчі могли оцінити дії нацгвардійців. У справі про сутички 13 людям уже повідомили про підозру.

За словами Вигівського, приміщення на Петропавлівській Борщагівці офіційно використовувала Національна гвардія. Водночас міністр заперечив повідомлення про нібито 40 заручників і загиблого, які поширювалися після конфлікту. «По-перше, зазначене приміщення офіційно використовувалося Національною гвардією. По-друге, жодних 40 заручників, як і загиблого, звісно, там не було», — заявив Вигівський.

Він також прокоментував дії правоохоронців під час сутичок. За словами міністра, поліцейські та нацгвардійці діяли професійно, попри спроби окремих активістів і проросійських лідерів думок привернути до події ще більше уваги та закликати до радикальних дій.

Водночас питання щодо умов перебування військовослужбовців у будинку залишається на розгляді ДБР. «Вчора завершено службове розслідування Національною гвардією, і всі матеріали будуть скеровані до ДБР для долучення до матеріалів провадження для правової оцінки діям нацгвардійців», — повідомив міністр.

Скільки людей підозрюють у сутичках

Вигівський розповів, що під час акції біля будинку зібралися понад 160 людей. Із них понад 20, за його словами, брали активну участь у подіях. Наразі 13 особам повідомили про підозру. Розслідування триває. Раніше правоохоронці також повідомляли про затримання 13 учасників сутичок і проведення обшуків. Сімом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окремо поліція та СБУ заявляли, що встановили близько 130 людей, яких перевіряють на причетність до заворушень. Це не означає, що всім їм повідомили про підозру: наразі офіційно про підозри йдеться щодо 13 осіб.

Що сталося на Петропавлівській Борщагівці

ДБР розпочало кримінальне провадження через події 2 листопада 2026 року. Справу відкрили за частиною п'ятою статті 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень. За інформацією ДБР, конфлікт виник біля приватного будинку, який Нацгвардія використовувала для тимчасового розміщення військовослужбовців, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

Після появи в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових біля будинку зібралися люди. Ситуація загострилася й переросла в сутички. Під час конфлікту пролунали постріли, а службові автомобілі поліції пошкодили. Під час цих подій також стався напад на фотографа інформаційного агентства УНН. За повідомленням видання, на нього напали молодики, які силою відтісняли натовп.

Згодом стало відомо, що Національна гвардія більше не використовуватиме цю будівлю. За інформацією речника НГУ, люди, які перебували там, уже залишили приміщення. Після сутичок правоохоронці також затримали жінку, яка перебувала на місці у формі медичного персоналу та приїхала на автомобілі швидкої допомоги. За даними УНН, її підозрюють у причетності до подій.

Тепер матеріали службового розслідування Нацгвардії долучать до провадження ДБР. Слідчі мають перевірити обставини використання будинку, умови перебування там військових і дії нацгвардійців під час конфлікту. Остаточну правову оцінку дадуть за результатами розслідування. Про завершення службового розслідування повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада.

Правоохоронці затримали 13 осіб, причетних до сутичок у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада поблизу місця дислокації Національної гвардії. За даними СБУ та Нацполіції, серед фігурантів — імовірна організаторка провокацій із підробленим посвідченням хірурга та молодик, який пошкоджував транспорт кувалдою.

Сутички в Петропавлівській Борщагівці завершилися підозрою 18-річному хлопцю.

Раніше правоохоронці встановили 130 учасників заворушень у Петропавлівській Борщагівці.

Суд арештував підозрювану в заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці.

Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.

Вигівський пояснив, що загрожує батькам підлітка за участь в заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці.

Читай нас у