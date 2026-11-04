Сутички у Борщагівці Петропавлівській почалися після спроби викупити мобілізованого за $7 тисяч – командир частини

Заворушення біля пункту дислокації у Петропавлівській Борщагівці розпочалися після того, як мати військовослужбовця Андрія Кулешова намагалася дати одному з бійців хабар у розмірі близько 7 тисяч доларів за звільнення сина зі служби.

Командир військової частини 3121 1-го корпусу НГУ «Азов» Павло Курченко повідомив, що військовий відмовився від грошей, після чого родичі спровокували сутички.

За словами командира, раніше мобілізований Кулешов уже втікав зі служби, був затриманий за місцем проживання у Києві та перебував на адаптації після самовільного залишення частини, а також перевірявся через можливі зв'язки з тимчасово окупованими територіями.

Джерело: інтерв'ю командира військової частини 3121 НГУ Павла Курченка виданню «Українська правда».

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