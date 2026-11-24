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Апеляційний суд у вівторок, 24 листопада, залишив під вартою учасницю сутичок на Петропавлівській Борщагівці Валентину Молоду. Жінці інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану та розголошення інформації про місце розташування військового об’єкта.

Про це повідомив журналіст hromadske Денис Булавін із зали суду, зазначивши, що під час засідання прокурорка продемонструвала ліцензію закладу «Молода-Я», в якій Молода зазначена лише як директорка, а не як лікарка.

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За даними сторони обвинувачення, змін до дозвільних документів останнім часом не вносили, а автомобіль «швидкої допомоги», на якому фігурантка приїхала у Петропавлівську Борщагівку, взагалі не числиться за цією клінікою. Крім того, журналісти з’ясували, що ще у грудні 2025 року проти клініки відкрили кримінальні провадження за скаргами пацієнтів, які зазнали ускладнень після проведених там операцій, однак саме засідання супроводжувалося галасом з боку групи підтримки підозрюваної, котра заважала роботі преси, скандувала «Ганьба» суду та висловлювала погрози прокурорці.

Джерело: допис журналіста hromadske Дениса Булавіна у Facebook.

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