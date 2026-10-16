Священник міг влаштувати стрілянину на Закарпатті під дією алкоголю та наркотиків

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Священник, якого підозрюють у стрілянині на Закарпатті, ймовірно, перебував під впливом алкоголю та наркотичних речовин.

«Під час затримання він був у стані алкогольного сп’яніння та під впливом наркотичних речовин», – зазначило джерело.

Однак наразі правоохоронні органи ще не отримали результатів аналізів підозрюваного на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові – проби взяли 15 жовтня під час затримання.

«Також ми перевіряємо походження зброї, знайденої у підозрюваного – чи мав він дозвіл, чи була ця зброя зареєстрована та чи з неї він стріляв», – повідомило джерело.

Цього священника раніше вже судили за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю.

"Він був двічі судимий за хуліганство (один раз це була бійка, другий – випадок, коли він кидав камінням в авто). Також ще одна справа, яка розглядалася щодо нього в суді, стосувалася незаконного поводження зі зброєю", – повідомила речниця поліції Закарпаття Ганна Дан, відповідаючи на запитання кореспондента агентства, чи раніше 45-чоловік, який є священнослужителем храму УЦП у Вишкові, притягався за кримінальні правопорушення.

У поліції нагадали, що 15 жовтня близько 16:00 сталася стрілянина в селищі Вишково Хустського району. Поліцейські встановили, що до злочину причетний 45-річний місцевий житель, який був священнослужителем УПЦ МП.

Про це повідомили Укрінформу джерела в правоохоронних органах.

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