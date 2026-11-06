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Священник з Буковини втік за кордон та оголосив про повернення з ПЦУ до УПЦ МП

UA NEWS 06 Листопада 2026 17:58
Священник з Буковини втік за кордон та оголосив про повернення з ПЦУ до УПЦ МП
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Священник із Чернівецької області Василь Ковташ, який раніше перейшов до ПЦУ, заявив у відеозверненні про намір повернутися під юрисдикцію УПЦ Московського патріархату. 

За даними Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ, клірику ще 28 вересня було заборонено проводити богослужіння через незаконний перетин кордону з Молдовою та відмову повертатися в Україну. 

Представники ПЦУ зазначають, що перед виїздом за кордон Ковташ масово брав гроші у борг у парафіян і колег, а причиною його рішення про зміну юрисдикції називають фінансові виплати, які УПЦ МП здійснює для утримання свого духовенства. Своєю чергою, священнослужитель публічно попросив вибачення у керівництва УПЦ МП та опублікував указ митрополита Мелетія про зняття з нього заборони на служіння.

Джерело: ZAXID.NET.

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