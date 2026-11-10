Свято 10 листопада 2026 — День пам’яті святого Костянтина-Кахі

10 листопада православні вшановують пам’ять святого великомученика Костянтина-Кахі — грузинського князя, який жив у IX столітті. Він був відомий своїм багатством, щедрістю та допомогою нужденним, а під час арабського вторгнення очолив військо й потрапив у полон. За церковним переказом, князь відмовився зректися християнства навіть під загрозою смерті й загинув мученицькою смертю.

Святий Костянтин-Кахі жив у IX столітті на території історичної області Картлі, у Східній Грузії. Він походив із впливового князівського роду та мав високий суспільний статус. Прізвисько Кахі пов’язують із його походженням із Кахетії — історичного регіону на сході країни. За церковними житіями, Костянтин народився приблизно 767 року й прожив близько 85 років. Його знали не лише в Грузії та на Кавказі, а й при візантійському дворі.

Попри значні статки та вплив, князь, за переказами, не зосереджувався лише на власному добробуті. Він допомагав бідним, підтримував церкви й монастирі та дбав про людей, які потребували допомоги. Костянтин також здійснив паломництво до Єрусалима, де відвідав християнські святині та пожертвував кошти місцевим храмам. Після повернення на батьківщину він продовжив підтримувати святі місця й, за церковним житієм, щороку надсилав до Єрусалима значні пожертви. Саме поєднання суспільного впливу, щедрості та релігійності зробило його шанованою постаттю серед грузинських християн.

Як князь потрапив у полон

Життя Костянтина припало на складний період грузинської історії. У IX столітті арабські війська здійснювали походи на грузинські землі, а місцеве населення зазнавало нападів і релігійного тиску. Одним із воєначальників, які діяли в регіоні, був Буґа-Тюрк, що очолював військо Аббасидського халіфату. У 853 році його армія вторглася до Картлі. Під час походу постраждали Тбілісі та інші населені пункти, а християнське населення опинилося під загрозою переслідувань.

Попри поважний вік, Костянтин не залишився осторонь. За церковним житієм, йому було близько 85 років, коли він разом із сином Тарху́джем очолив військо Картлі. Вирішальна битва відбулася поблизу міста Горі. Сили сторін були нерівними, і грузинське військо зазнало поразки. Костянтин та його син потрапили в полон до арабів. Спочатку князя привели до Буґи-Тюрка, а згодом відправили до Самарри — міста в центральній частині сучасного Іраку, де перебував халіф Джафар аль-Мутаваккіль.

Чому князь відмовився зректися християнства

За церковним переказом, халіф знав про авторитет Костянтина серед грузинів і християн загалом. Тому спочатку він намагався схилити полоненого князя до зміни віри не лише погрозами, а й обіцянками. Йому пропонували почесті, багатство та високе становище в обмін на відмову від християнства. Однак Костянтин не погодився. Він залишався непохитним, навіть розуміючи, що така відповідь може коштувати йому життя.

У житії збереглася відповідь князя, звернена до халіфа: «Не боюся я твого меча, а боюся Того, хто може знищити і душу, і тіло». Ці слова передають головну ідею його мученицького подвигу — вірність переконанням навіть перед обличчям смерті. Після відмови Костянтина кинули до в’язниці. Там він перебував у кайданах і зазнавав знущань.

Згодом до нього привели двох вірменських вельмож, які раніше зреклися християнства та отримали прихильність халіфа. Вони намагалися переконати князя наслідувати їхній приклад і погодитися на умови правителя. Але Костянтин відмовився слухати їхні вмовляння. За переказом, він відповів, що не збирається наслідувати тих, хто відступився від своєї віри, і попросив залишити його на самоті для молитви.

Останні хвилини життя князя церковне житіє описує як час молитви та випробувань. Попри побиття й тортури, він продовжував молитися. Зрештою халіф наказав стратити полоненого. Костянтину відтяли голову 10 листопада. Його тіло, за переказом, виставили на високому стовпі, щоб залякати місцевих християн. Через певний час останки поховали, а за кілька років грузини перевезли їх на батьківщину. У джерелах є розбіжності щодо року загибелі святого. Грузинська енциклопедія називає 853 рік, тоді як церковні житія, зокрема матеріали Православної церкви в Америці, вказують 852 рік. Водночас дата пам’яті — 10 листопада — фігурує в церковних календарях і життєписах святого.

Як виник День пам’яті та чому його відзначають

Грузинська православна церква визнала Костянтина-Кахі святим ще в IX столітті — невдовзі після його загибелі. Його вшановують як великомученика, адже, згідно з церковною традицією, він загинув за відмову зректися християнської віри. Його історія збереглася в окремому церковному творі — «Мучеництві Костянтина-Кахі». Цей текст розповідає про походження князя, його благодійність, військовий похід, полон і страту. Він став одним із джерел, завдяки яким пам’ять про Костянтина збереглася в грузинській релігійній традиції.

Для вірян цей день — нагода згадати не лише трагічну загибель князя, а й риси, які йому приписує церковне житіє. Серед них — милосердя, щедрість, турбота про бідних, мужність і відданість власним переконанням. Особливе місце в його історії посідає поєднання високого становища з готовністю допомагати іншим. Костянтин мав багатство й владу, але, за переказами, використовував їх також для підтримки нужденних і християнських святинь.

Як відзначають цей день

День пам’яті Костянтина-Кахі має передусім церковний характер. У храмах, які вшановують святого, можуть проводити богослужіння, читати молитви та згадувати його житіє. Віряни звертаються до нього з молитвами, просячи духовної сили, мужності й витримки у складних обставинах. Також у цей день можуть вшановувати пам’ять святого через читання церковних текстів і розповіді про його життя.

Окремого загальнонаціонального світського святкування, подібного до державних свят чи великих народних фестивалів, ця дата не має. Основна увага зосереджена на релігійному вшануванні. У Грузії пам’ять про Костянтина-Кахі є частиною ширшої традиції пошанування святих, які постраждали за християнську віру. Його ім’я також можна зустріти в церковних календарях та збірниках житій грузинських святих.

Коли відзначають у 2026 році

У церковних календарях можна побачити дві дати — 10 і 23 листопада. Це пов’язано з різницею між юліанським і григоріанським календарями: 10 листопада за старим стилем відповідає 23 листопада за новим. Водночас календар Грузинської православної церкви на 2026 рік указує день пам’яті Костянтина-Кахі саме на 10 листопада за новим стилем.

У 2026 році 10 листопада припадає на вівторок. Якщо ж ідеться про календар, який подає дату за старим стилем, відповідне вшанування за григоріанським календарем припадає на 23 листопада, понеділок. Тому під час підготовки до цієї дати важливо враховувати, яким церковним календарем користується конкретна громада.

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