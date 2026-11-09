Щороку 10 листопада у світі відзначають Міжнародний день бухгалтерії, або День бухгалтера. Дату обрали на честь італійського математика Луки Пачолі, який наприкінці XV століття опублікував працю з описом системи подвійного запису — одного з основних принципів сучасного бухгалтерського обліку. Це свято нагадує про важливість професії, адже від точності фінансових розрахунків залежить робота підприємств, установ і цілих галузей економіки.

Міжнародний день бухгалтерії щороку припадає на 10 листопада. У 2026 році його відзначатимуть у вівторок. Цього дня вітають бухгалтерів, аудиторів, фінансових фахівців та всіх, хто працює з обліком і звітністю. Свято має міжнародний характер і об’єднує представників професії з різних країн. Водночас у багатьох державах є власні національні дати, присвячені бухгалтерам, тому листопадове свято не замінює місцевих професійних днів.

В Україні День бухгалтера та аудитора офіційно відзначають 16 липня. Його встановили указом президента у 2004 році, а у 2018-му назву свята змінили, додавши до неї аудиторів. Дата пов’язана з ухваленням 16 липня 1999 року Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Тож українські фахівці мають дві нагоди відзначити свою професію: у липні — національне професійне свято, а 10 листопада — міжнародну дату.

Чому свято відзначають саме 10 листопада

Дата Міжнародного дня бухгалтерії пов’язана з подією, яка відбулася понад п’ять століть тому. 10 листопада 1494 року у Венеції надрукували працю італійського математика та монаха-францисканця Луки Пачолі під назвою «Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità». Назву можна перекласти як «Усе про арифметику, геометрію, пропорції та пропорційність». Книга була своєрідною енциклопедією математичних знань того часу. Окремий її розділ присвятили рахункам і бухгалтерським записам. Саме там Пачолі докладно описав систему подвійного запису, якою користувалися венеційські торговці.

За цю працю Пачолі часто називають «батьком бухгалтерського обліку». Однак він не винайшов систему подвійного запису: торговці використовували її ще до виходу його книги. Заслуга математика полягала в тому, що він зібрав і зрозуміло описав практики, які вже існували, та зробив їх доступнішими для інших. Його книга стала важливою основою для подальшого розвитку бухгалтерської справи. Принципи, які він виклав, вплинули на формування систем обліку в Європі та згодом поширилися в інших частинах світу.

Є й цікавий зв’язок між Пачолі та Леонардо да Вінчі. Вони були знайомі, а згодом працювали разом у Мілані. Да Вінчі навіть ілюстрував іншу відому працю математика — «De Divina Proportione», присвячену математичним і геометричним властивостям золотого перетину. Тож людина, яку вважають однією з ключових постатей в історії бухгалтерії, була пов’язана не лише з математикою, а й з мистецтвом епохи Відродження.

Як виникла професія бухгалтера

Насправді облік доходів, витрат і майна з’явився задовго до Луки Пачолі. Людям потрібно було рахувати запаси зерна, худобу, товари, податки та результати торгівлі ще тоді, коли сучасних грошей і банків не існувало. Одні з найдавніших прикладів облікових систем знаходять у Месопотамії, де записи допомагали контролювати обмін товарами та запаси. Подібні практики існували також у Стародавньому Єгипті та Вавилоні. З розвитком держав і торгівлі облік ставав складнішим: потрібно було фіксувати не лише кількість майна, а й надходження, витрати та зобов’язання.

Згодом торгівля між містами й країнами потребувала зрозумілих правил ведення записів. Купцям було важливо знати, скільки товару вони придбали, кому винні гроші, хто має заплатити їм і який прибуток принесла справа. Саме такі потреби сприяли розвитку подвійного запису. Його суть полягає в тому, що кожну господарську операцію відображають щонайменше у двох пов’язаних записах — за дебетом одного рахунку та кредитом іншого. Завдяки цьому можна перевіряти правильність обліку й бачити, звідки надійшли кошти та на що їх використали. Система, описана Пачолі, стала важливим етапом у розвитку цього підходу, але сама практика сформувалася раніше.

З часом бухгалтерський облік перетворився на окрему професію. Коли підприємства почали зростати, а торгівля й виробництво охоплювали дедалі більші обсяги, власникам уже було складно самостійно стежити за всіма фінансовими операціями. Потрібні були люди, які могли вести записи, перевіряти документи, рахувати прибутки й витрати та готувати звіти. Поступово з’явилися професійні об’єднання, навчальні програми й стандарти, які допомогли зробити облік зрозумілішим і точнішим. Сьогодні бухгалтерія є важливою частиною роботи як невеликих компаній, так і великих міжнародних корпорацій.

Чим займаються бухгалтери та чому їхня робота важлива

Робота бухгалтера давно не обмежується підрахунком грошей або заповненням таблиць. Ці фахівці ведуть облік доходів і витрат, нараховують заробітну плату, готують фінансову та податкову звітність, контролюють документи й допомагають підприємствам виконувати вимоги законодавства. Вони стежать за тим, щоб усі фінансові операції були правильно відображені, а цифри у звітах відповідали реальному стану справ. У багатьох компаніях бухгалтери також беруть участь у плануванні бюджету та аналізують, на що підприємство витрачає кошти. Їхня робота допомагає керівникам ухвалювати рішення на основі реальних фінансових даних.

Ця професія потребує уважності, посидючості та вміння працювати з великими обсягами інформації. Навіть невелика помилка в документі чи розрахунку може вплинути на звітність, податкові зобов’язання або фінансовий стан компанії. Водночас бухгалтер має постійно стежити за змінами в законодавстві, адже правила оподаткування та звітності можуть оновлюватися. Важливими є також чесність, відповідальність і вміння зберігати конфіденційну інформацію. Саме тому професія вимагає не лише знання цифр, а й постійного навчання.

Сьогодні робота бухгалтерів значною мірою перейшла в цифровий формат. Замість паперових журналів і великих архівів фахівці використовують спеціальні програми, електронний документообіг, онлайн-банкінг та сервіси для подання звітності. Частину повторюваних операцій автоматизували, але це не означає, що потреба в бухгалтерах зникла. Навпаки, від них дедалі частіше очікують уміння аналізувати дані, працювати з цифровими інструментами та пояснювати фінансову інформацію зрозумілою мовою.

Цікаві факти про бухгалтерський облік

Історія цієї професії має чимало незвичних деталей. Наприклад, Лука Пачолі був не лише математиком, а й монахом-францисканцем та викладачем. Він написав щонайменше десять праць, а найвідомішою стала саме книга 1494 року, у якій був розділ про бухгалтерський облік. Вона була написана італійською мовою, а не латиною, що зробило її доступнішою для купців і людей, які працювали з торгівлею. У ній були не лише пояснення, а й практичні приклади, які допомагали зрозуміти, як вести записи.

Ще один цікавий факт — подвійний запис, який часто асоціюють із Пачолі, пережив понад п’ять століть. Його принципи досі лежать в основі бухгалтерського обліку, хоча інструменти роботи кардинально змінилися. Колись усі операції доводилося записувати вручну в спеціальні книги, а тепер їх можна фіксувати в електронних системах. Проте головна логіка залишилася тією самою: кожна операція має бути відображена так, щоб можна було перевірити рух коштів і майна.

Бухгалтерська освіта також не стала перешкодою для людей, які згодом обрали зовсім іншу кар’єру. У матеріалі американського Агентства з аудиту оборонних контрактів серед відомих людей із бухгалтерським минулим згадують музикантів Міка Джаггера та Кенні Джі, письменника Джона Грішема й коміка Боба Ньюхарта. Це нагадує, що професійна освіта не завжди визначає весь подальший шлях людини.

Як відзначають Міжнародний день бухгалтера

Єдиного обов’язкового сценарію святкування 10 листопада немає. У різних країнах професійні спільноти, компанії та навчальні заклади проводять власні заходи. Це можуть бути конференції, семінари, зустрічі колег, лекції для студентів і тематичні дискусії. Такі події дають змогу обговорити зміни у фінансовому законодавстві, нові технології та виклики, з якими стикаються фахівці. Окрема увага часто приділяється молоді, яка лише планує пов’язати кар’єру з бухгалтерією.

У компаніях цього дня зазвичай вітають працівників бухгалтерських і фінансових відділів, дякують їм за роботу та можуть організовувати невеликі святкові зустрічі. Професійні організації проводять інформаційні кампанії, публікують матеріали про роботу бухгалтерів і діляться історіями фахівців. У соціальних мережах до привітань додають тематичні дописи з хештегом #InternationalAccountingDay. Іноді святкування має зовсім простий формат: колеги збираються разом на каву чи обід, щоб поспілкуватися поза робочими питаннями.

Для багатьох бухгалтерів це ще й нагода згадати, наскільки змінилася їхня робота за останні десятиліття. Раніше значну частину часу займали паперові документи, ручні підрахунки та перевірка записів у журналах. Тепер багато процесів виконують цифрові програми, але відповідальність за правильність даних усе одно залишається на людині. Тому 10 листопада — це не лише привід привітати колег, а й можливість нагадати про значення професії, без якої складно уявити роботу сучасного бізнесу, державних установ і громадських організацій.

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