Свято 10 жовтня 2026 — День метрології та стандартизації в Україні

Щороку 10 жовтня в Україні вітають фахівців, які стежать за точністю вимірювань і допомагають забезпечувати якість та безпеку продукції. Їхня робота не завжди помітна споживачам, але саме завдяки стандартам ми можемо порівнювати товари, перевіряти справність вимірювальних приладів і бути впевненими в результатах багатьох технічних процесів. Розповідаємо, коли з’явилося це професійне свято, чим займаються метрологи та фахівці зі стандартизації і чому їхня робота важлива в повсякденному житті.

День працівників стандартизації та метрології в Україні щороку відзначають 10 жовтня. Це професійне свято людей, які працюють із вимірюваннями, технічними вимогами, стандартами якості та перевіркою різноманітних приладів. Воно стосується не лише науковців і працівників лабораторій, а й фахівців підприємств, випробувальних центрів та установ, які займаються технічним регулюванням.

У 2026 році свято припадає на суботу. Його головна мета — відзначити внесок цих спеціалістів у розвиток економіки та промисловості України. Без точних вимірювань і зрозумілих технічних правил складно виготовляти якісні товари, контролювати виробництво й забезпечувати сумісність різних пристроїв. Важливість цієї роботи не завжди очевидна, адже споживач зазвичай бачить готовий продукт, а не процеси, завдяки яким перевіряли його характеристики. Саме тому професійне свято нагадує про фахівців, чия робота часто залишається за кадром, але має значення для багатьох галузей.

Як з’явилося професійне свято

День працівників стандартизації та метрології офіційно встановили 8 жовтня 2002 року. Того дня Президент України Леонід Кучма підписав Указ № 910/2002, яким постановив відзначати це професійне свято щороку 10 жовтня. В указі зазначено, що рішення ухвалили з огляду на вагомий внесок працівників стандартизації та метрології в розвиток економіки держави.

Отже, дата 10 жовтня пов’язана саме з українським професійним святом, а не з міжнародним Днем стандартів. Її закріпили в офіційному календарі, щоб окремо відзначати роботу спеціалістів цієї сфери. Відтоді підприємства, установи та професійні спільноти мають нагоду привітати працівників, підбити підсумки роботи й обговорити актуальні завдання галузі. Водночас указ не встановлює обов’язкового сценарію святкування чи окремих традицій для всіх організацій. Тому конкретні заходи залежать від установи, колективу та професійних потреб.

Що таке стандартизація простими словами

Стандартизація — це розроблення та використання узгоджених правил і вимог, які допомагають забезпечувати належну якість, безпеку та сумісність продукції, процесів і послуг. Наприклад, коли виробники створюють електричні пристрої, їм потрібно враховувати технічні вимоги, щоб обладнання було безпечним і могло працювати з відповідними мережами та іншими пристроями. Подібні правила існують у будівництві, харчовій промисловості, медицині, транспорті та багатьох інших сферах.

Стандарти допомагають виробникам і споживачам однаково розуміти технічні характеристики товарів. Вони можуть визначати методи випробувань, вимоги до матеріалів, правила маркування або способи перевірки певних показників. Це не означає, що всі товари мають бути однаковими. Навпаки, стандарти можуть створювати спільну основу, у межах якої підприємства розробляють різні продукти, зберігаючи потрібні характеристики.

Важливо також розрізняти стандарт і закон. Не кожен стандарт автоматично є обов’язковим для всіх виробників: це залежить від законодавства, виду документа та конкретних обставин його застосування. Водночас у багатьох сферах технічні вимоги пов’язані з правилами безпеки й іншими обов’язковими нормами. Саме тому фахівцям зі стандартизації потрібно стежити за змінами в документах і розуміти, як їх правильно застосовувати на практиці.

В Україні функції національного органу стандартизації виконує державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» — ДП «УкрНДНЦ». Серед його завдань — прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, а також координація роботи технічних комітетів. Це допомагає підтримувати систему стандартів і оновлювати її відповідно до потреб економіки та технічного розвитку.

Що таке метрологія і чому вона потрібна

Метрологія — це наука про вимірювання та способи їх застосування. Вона охоплює питання точності, одиниць вимірювання, методів перевірки результатів і роботи вимірювальних приладів. Якщо стандартизація допомагає встановлювати узгоджені правила, то метрологія дає змогу перевірити, чи правильно ми вимірюємо конкретні величини. Без неї було б складно порівнювати результати досліджень, контролювати виробництво та забезпечувати точність багатьох технологічних процесів.

Уявімо, що на заводі виготовляють деталь для складного механізму. Навіть невелике відхилення від потрібних розмірів може вплинути на роботу всього обладнання. Тому вимірювальні інструменти мають показувати правильні результати, а самі вимірювання потрібно проводити за відповідними методиками. Подібна точність важлива і в медицині, де від правильності вимірювань можуть залежати результати обстежень та подальші рішення лікарів.

Метрологія потрібна й у звичайних побутових ситуаціях. Коли ми купуємо кілограм яблук, заправляємо автомобіль пальним або оплачуємо спожиту електроенергію, ми покладаємося на результати вимірювань. Якщо прилад працює неправильно, людина може отримати меншу кількість товару або сплатити неправильну суму. Саме тому для певних видів вимірювань законодавство встановлює спеціальні вимоги до засобів вимірювальної техніки та їхньої перевірки.

Законодавчо регульована метрологія охоплює ті види діяльності, де держава встановлює вимоги до одиниць вимірювання, приладів і процедур контролю. Це потрібно, зокрема, для захисту споживачів, забезпечення безпеки та належного функціонування важливих сфер. В Україні основні правові засади цієї діяльності визначає Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність». Він регулює питання, пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань і застосуванням вимірювальної техніки.

Як стандарти та вимірювання впливають на наше повсякденне життя

Ми стикаємося з результатами стандартизації та метрології значно частіше, ніж здається. Наприклад, на упаковці продукту зазначають масу або об’єм, а споживач розраховує, що ці дані відповідають фактичній кількості товару. Під час виробництва харчових продуктів підприємства використовують вимірювання температури, маси та інших показників, важливих для технологічного процесу. Від точності таких даних може залежати дотримання рецептури, стабільність виробництва й контроль якості.

У медицині точні вимірювання потрібні для роботи термометрів, тонометрів, лабораторного обладнання та інших приладів. У будівництві вони допомагають контролювати розміри конструкцій, характеристики матеріалів і параметри різних систем. На транспорті вимірювання використовують для контролю швидкості, маси, витрати пального та технічних характеристик обладнання. Навіть у сфері зв’язку й цифрових технологій є стандарти, завдяки яким пристрої та системи можуть взаємодіяти між собою.

Важливо, що стандартизація та метрологія не зводяться лише до перевірки товарів після їхнього виготовлення. Вони можуть впливати на весь процес — від розроблення виробу до його тестування та використання. Коли підприємство дотримується належних технічних вимог і контролює точність вимірювань, йому легше виявляти помилки та підтримувати стабільну якість продукції. Це також допомагає порівнювати результати роботи різних лабораторій і виробників.

Ще одна важлива роль стандартів — сприяти міжнародній торгівлі та співпраці. Якщо країни використовують узгоджені технічні підходи, виробникам простіше підтверджувати характеристики продукції для різних ринків. Водночас стандарти не гарантують автоматично, що будь-який товар буде безпечним або якісним: потрібні належне виробництво, контроль і дотримання відповідних вимог. Проте спільні правила та точні вимірювання створюють основу, на якій можна будувати такий контроль.

Чим українське професійне свято відрізняється від Всесвітнього дня стандартів

День працівників стандартизації та метрології в Україні відзначають 10 жовтня, а Всесвітній день стандартів — 14 жовтня. Це дві різні дати, хоча обидві присвячені близьким темам. Українське професійне свято покликане відзначити роботу фахівців зі стандартизації та метрології. Всесвітній день стандартів має міжнародний характер і привертає увагу до співпраці спеціалістів, які розробляють міжнародні стандарти.

Історія міжнародної дати пов’язана з конференцією національних організацій зі стандартизації, яка відбулася в Лондоні 14 жовтня 1946 року. Під час зустрічі обговорювали створення міжнародної організації, яка допомогла б координувати роботу зі стандартами. Згодом виникла Міжнародна організація зі стандартизації — ISO. Всесвітній день стандартів почали відзначати у 1970 році за ініціативою міжнародних організацій, які працюють над розробленням стандартів.

Сьогодні до цієї міжнародної ініціативи долучаються ISO, Міжнародна електротехнічна комісія (IEC) і Міжнародний союз електрозв’язку (ITU). Вони наголошують, що стандарти допомагають забезпечувати сумісність технологій, підвищувати безпеку та розвивати міжнародну співпрацю. Щороку для Всесвітнього дня стандартів готують тематичні матеріали, які пояснюють значення стандартів у різних сферах. Таким чином, жовтень має дві пов’язані дати: 10 жовтня в Україні вітають фахівців галузі, а 14 жовтня міжнародна спільнота звертає увагу на роль стандартів у житті суспільства.

Як відзначають День працівників стандартизації та метрології

Це професійне свято не має усталених народних традицій або обов’язкової програми для всієї країни. Зазвичай його відзначають у профільних установах, лабораторіях, на підприємствах та в професійних колективах. Керівники й колеги можуть вітати працівників, відзначати їхні професійні досягнення та дякувати за відповідальну роботу. У деяких організаціях проводять робочі зустрічі, тематичні лекції або обговорення нових вимог і змін у галузі.

Професійні заходи можуть бути присвячені сучасним методам вимірювання, оновленню стандартів, розвитку лабораторій і підвищенню кваліфікації спеціалістів. Такі зустрічі дають можливість обмінятися досвідом, обговорити складні робочі питання та ознайомитися з новими технологіями. Для фахівців цієї сфери важливо постійно навчатися, адже змінюються обладнання, методи контролю та вимоги до продукції. Тому професійне свято може стати приводом не лише для привітань, а й для розмови про подальший розвиток галузі.

Окремі установи можуть публікувати інформаційні матеріали про свою роботу, розповідати про досягнення працівників або проводити освітні заходи. Водночас єдиного сценарію святкування для всіх немає. У різних колективах формат залежить від їхньої діяльності, можливостей і внутрішніх традицій. Головне — визнати внесок людей, які щодня працюють над точністю вимірювань, дотриманням технічних вимог і розвитком системи стандартів.

Цікаві факти про стандартизацію та метрологію

Українське професійне свято встановили у 2002 році. Указ № 910/2002 підписали 8 жовтня, а датою щорічного відзначення визначили 10 жовтня.

Всесвітній день стандартів відзначають 14 жовтня. Дата пов’язана з конференцією в Лондоні 1946 року, на якій обговорювали створення міжнародної організації зі стандартизації.

Стандарти стосуються не лише заводів і техніки. Вони застосовуються в різних сферах — від будівництва та харчового виробництва до інформаційних технологій і послуг.

Метрологія потрібна не лише в наукових лабораторіях. Вимірювання маси, об’єму, температури, часу та інших величин використовують у торгівлі, медицині, промисловості й побуті.

Стандарти можуть допомагати країнам торгувати між собою. Узгоджені технічні вимоги полегшують порівняння характеристик продукції та взаємодію різних виробників, хоча самі по собі не замінюють перевірок якості й безпеки.

Чому робота цих фахівців важлива

День працівників стандартизації та метрології нагадує про спеціалістів, від яких залежить точність багатьох процесів у промисловості, торгівлі, медицині та інших сферах. Їхня робота допомагає встановлювати спільні технічні правила, перевіряти вимірювальні прилади й підтримувати належний рівень контролю якості. Без цього було б значно складніше порівнювати результати, забезпечувати сумісність обладнання та перевіряти характеристики продукції.

Для споживачів значення цієї роботи часто проявляється в простих речах: правильній вазі товару, точних показниках приладів або дотриманні технічних вимог під час виробництва. Для підприємств стандарти й надійні вимірювання допомагають зменшувати кількість помилок, контролювати процеси та працювати з партнерами в Україні й за кордоном. Це особливо важливо в умовах розвитку технологій, коли вимоги до продукції та виробництва постійно змінюються.

10 жовтня — нагода подякувати фахівцям, які забезпечують точність і послідовність у своїй роботі. Їхні результати не завжди помітні одразу, але вони є важливою частиною сучасної економіки та повсякденного життя. А головна цінність стандартизації й метрології полягає в тому, що вони допомагають перетворювати вимоги до якості та точності на зрозумілі правила, які можна перевірити й застосувати на практиці.

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