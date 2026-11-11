11 листопада — День звільнення Херсона: як місто повернулося під контроль України

0:00 / 0:00

Щороку 11 листопада Україна згадує звільнення Херсона від російської окупації. Саме цього дня у 2022 році українські військові увійшли до міста, а його мешканці вийшли на вулиці з синьо-жовтими прапорами, щоб зустріти захисників. Ця дата стала символом повернення українського міста, мужності його жителів і пам’яті про тих, хто загинув за свободу Херсонщини.

Російські війська захопили Херсон на початку повномасштабного вторгнення. 1 березня 2022 року окупанти зайшли до міста, а вже 2 березня встановили над ним контроль. Херсон став першим обласним центром України, який російські війська змогли захопити після 24 лютого. Для місцевих жителів почався тривалий період окупації, який супроводжувався обмеженнями, переслідуваннями та спробами нав’язати російські порядки.

Попри небезпеку, херсонці не погодилися з окупацією. У перші тижні після захоплення міста тисячі людей виходили на мирні мітинги з українськими прапорами та плакатами проти російських військ. Вони скандували проукраїнські гасла, співали українських пісень і вимагали, щоб окупанти залишили місто. На деяких акціях люди виходили назустріч військовій техніці без зброї. Такі протести стали одним із найпомітніших проявів громадянського спротиву на окупованих територіях.

Згодом російські військові почали жорсткіше придушувати спротив. Мешканців затримували, допитували та залякували за проукраїнську позицію. Правозахисники задокументували випадки незаконного утримання людей і катувань у Херсоні та навколишніх населених пунктах. За даними Human Rights Watch, російські сили використовували для цього, зокрема, приміщення колишнього слідчого ізолятора та інші місця несвободи. Окупація тривала майже дев’ять місяців і залишила по собі важкі наслідки для міста та його жителів.

Як українські військові звільнили місто

Восени 2022 року Сили оборони України проводили контрнаступ на півдні. Українські підрозділи поступово просувалися вперед, змушуючи російські війська залишати зайняті позиції. На початку листопада стало зрозуміло, що окупанти готуються відступати з правого берега Дніпра. 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення своїх підрозділів із Херсона. Однак цей відступ не був добровільним жестом: українська сторона наголошувала, що його спричинили дії та тиск українських військових.

10 листопада тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що за заявами Росії про так звані «жести доброї волі» стоять зусилля українських захисників. Він також зазначав, що ситуація на правому березі Дніпра є результатом активних дій Сил оборони. Наступного дня, 11 листопада, українські військові почали заходити до Херсона. Спочатку в місті працювали передові та спеціальні підрозділи, а згодом на вулицях з’явилося дедалі більше українських захисників. До 12 листопада місто остаточно перейшло під контроль України.

Відступаючи, російські війська підірвали Антонівський міст та інші переправи через Дніпро. Вони також залишили після себе заміновані території, пошкоджені об’єкти інфраструктури й пограбовані установи. За інформацією МВС, окупанти вивозили майно з Херсонського художнього музею, краєзнавчого музею, зоопарку та комунальних об’єктів. Після входу українських військових у місті почалися стабілізаційні заходи: сапери перевіряли будівлі й вулиці, правоохоронці документували злочини окупантів, а місцева влада поверталася до роботи. Тому звільнення не означало, що всі проблеми зникли за один день. Місту ще належало пройти складний шлях розмінування та відновлення.

Як херсонці зустрічали українських захисників

11 листопада 2022 року стало днем, який багато жителів міста запам’ятали на все життя. Щойно з’явилася звістка про наближення українських військових, люди почали виходити на вулиці. У центрі Херсона, зокрема на площі Свободи, збиралися сотні містян із прапорами та синьо-жовтими стрічками. Вони обіймали військових, дякували їм і не приховували сліз. Дехто приносив українські прапори, які зберігав протягом окупації, попри ризик бути покараним за таку символіку.

Кадри зустрічі швидко розлетілися українськими та світовими медіа. На них було видно, як люди вітають військових, співають, скандують гасла та розгортають великі синьо-жовті стяги. Для багатьох це було не просто повернення української влади, а можливість знову відкрито показати, ким вони себе вважають і з якою країною пов’язують своє майбутнє. Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним і наголосив, що херсонці не відмовилися від України навіть під час окупації. Він також згадав про людей, які берегли українські прапори та вірили, що місто повернеться під контроль держави.

Радість того дня була нерозривно пов’язана з болем. За час окупації люди пережили страх, переслідування, втрати та невизначеність. Не всі дочекалися повернення українських військових, а частина родин досі шукає близьких, про яких немає звісток. Тому 11 листопада для Херсона — не лише дата перемоги, а й день пам’яті про загиблих захисників і цивільних, які постраждали через російську окупацію. Це також нагода подякувати тим, хто чинив спротив, допомагав українським військовим і підтримував земляків у найважчий період.

Що відбувалося після звільнення

Після повернення міста під контроль України почалася велика робота з відновлення. Насамперед потрібно було перевірити вулиці, будинки, адміністративні споруди та об’єкти інфраструктури на наявність мін і вибухонебезпечних предметів. За даними МВС, на той час у Херсоні були заміновані навіть окремі адміністративні будівлі та об’єкти міського господарства. Правоохоронці поверталися до міста, створювали блокпости й збирали свідчення про злочини окупантів. Водночас комунальні служби намагалися відновити водопостачання, електрику та зв’язок.

Повернення звичного життя було непростим. Через пошкоджені мережі та зруйновані переправи місто мало проблеми з постачанням товарів і роботою транспорту. Частина мешканців виїхала раніше, рятуючись від окупації, а після звільнення влада закликала людей не поспішати з поверненням, поки тривали стабілізаційні заходи. Українські теле- й радіоканали знову почали працювати в місті, а 13 листопада вдалося відновити мобільний зв’язок. Це були перші кроки до повернення Херсона в український інформаційний та адміністративний простір.

Однак звільнення правобережної частини області не означало завершення бойових дій на Херсонщині. Російські війська відійшли на лівий берег Дніпра, звідки продовжили обстрілювати Херсон та навколишні населені пункти. Місто й надалі живе в умовах воєнної небезпеки, а його мешканці змушені пристосовуватися до постійних атак. Тому річниця звільнення має особливе значення: вона нагадує не лише про подію 2022 року, а й про те, що боротьба за безпеку всього регіону триває.

Як відзначають День звільнення Херсона

11 листопада в Херсоні та інших містах України вшановують військових, які брали участь у звільненні міста, і всіх, хто загинув під час боротьби за нього. У пам’ятну дату проводять хвилини мовчання, покладають квіти до меморіалів, організовують молебні та інші заходи на честь полеглих захисників. Участь у них беруть представники місцевої влади, військові, родини загиблих, громадські організації та жителі громади. Формат заходів може змінюватися залежно від безпекової ситуації, адже Херсон залишається прифронтовим містом.

Окреме місце посідають спогади очевидців. Люди діляться фотографіями та відео з 11 листопада 2022 року, розповідають, як пережили окупацію і як зустрічали українських військових. У соціальних мережах публікують слова вдячності захисникам, згадують загиблих і нагадують про тих, хто продовжує боротися за звільнення всієї Херсонщини. У 2025 році, зокрема, в річницю звільнення в Херсоні провели спільний молебень за українськими воїнами, які віддали життя за свободу рідної землі.

У липні 2026 року в Херсонській міській громаді окремо визначили пам’ятні дати, пов’язані з боротьбою міста проти російської окупації. 11 листопада офіційно внесли до переліку як День звільнення Херсона — міста-героя України. Також визначили 1 березня Днем вшанування пам’яті загиблих оборонців Херсона, а 5 березня — Днем спротиву російським окупантам. Це рішення покликане зберегти пам’ять про людей, які захищали місто, чинили опір окупації та віддали життя за Україну.

Цікаві факти про звільнення Херсона

Херсон перебував в окупації 256 днів. Від захоплення міста російськими військами на початку березня до входу українських підрозділів 11 листопада 2022 року минуло понад вісім місяців. Саме цей період часто згадують у матеріалах про звільнення міста.

Херсонці не припиняли спротиву. Навіть під час окупації люди виходили на мирні мітинги, використовували українську символіку та передавали інформацію українській стороні. Про це, зокрема, повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України.

Перші кадри звільнення побачив увесь світ. Відео зустрічі українських військових на площі Свободи та вулицях міста публікували міжнародні медіа. Для багатьох глядачів ці кадри стали одним із найяскравіших символів повернення Херсона під контроль України.

Звільнення міста стало частиною деокупації правобережжя області. Українські сили повертали контроль не лише над Херсоном, а й над іншими населеними пунктами регіону. За даними аналітичного центру OSW, у наступні дні українські підрозділи продовжили заходити на території, залишені російськими військами.

Після звільнення місто залишилося під загрозою обстрілів. Відхід російських військ на лівий берег Дніпра не припинив атак на Херсон. Тому пам’ятна дата пов’язана не лише зі спогадами про радість повернення, а й із розумінням того, наскільки складною залишається ситуація в регіоні.

Коли відзначають День звільнення Херсона у 2026 році

День звільнення Херсона щороку відзначають 11 листопада. У 2026 році ця дата припадає на середу. Це не просто чергова річниця важливої військової події, а нагода згадати всіх, хто наближав повернення міста під контроль України: військових, учасників спротиву, волонтерів і звичайних мешканців. Цього дня вшановують загиблих, дякують тим, хто продовжує захищати країну, і згадують людей, які пережили окупацію.

Для Херсона 11 листопада — день радості, пам’яті та вдячності. Він нагадує, що навіть під час окупації містяни не втратили зв’язку з Україною і продовжували чинити спротив. Повернення українського прапора стало символом того, що місто вистояло, але водночас ця дата нагадує про високу ціну свободи та про боротьбу, яка триває.

Читай нас у