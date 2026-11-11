11 листопада 2026 — День пам’яті Віктора та Стефаниди: історія християнських мучеників

11 листопада православні віряни вшановують пам’ять мученика Віктора та мучениці Стефаниди, які, за церковним переказом, постраждали за християнську віру в Дамаску. Віктор був римським воїном і відмовився приносити жертви язичницьким богам, а Стефанида відкрито підтримала його після того, як стала свідком його стійкості. Їхня історія стала прикладом вірності власним переконанням навіть перед загрозою смерті.

День пам’яті святих мучеників Віктора та Стефаниди припадає на 11 листопада за новоюліанським календарем, якого дотримуються Православна церква України та частина інших православних громад. За юліанським календарем цю саму церковну пам’ять відзначають 24 листопада. Тому в календарях можна зустріти обидві дати — вони не стосуються двох різних подій, а лише відображають різницю між календарними стилями. У 2026 році 11 листопада припадає на середу.

Церква згадує Віктора та Стефаниду не як засновників окремого свята, а як мучеників — людей, які, згідно з християнською традицією, загинули через відмову зректися віри. Їхня пам’ять входить до церковного календаря разом зі згадками інших святих, яких вшановують цього дня. Зокрема, 11 листопада також згадують мученика Мину, мученика Вікентія та преподобного Феодора Студита.

Ким був святий Віктор

За церковним переказом, Віктор жив у II столітті та служив воїном у римському війську в Дамаску. У той час християни зазнавали переслідувань, а від військових вимагали не лише виконувати накази, а й брати участь у язичницьких обрядах. Відмова приносити жертви богам могла сприйматися як непокора владі та загроза встановленому порядку. Віктор не погодився зректися християнства й відкрито заявив про свою віру. За це його заарештували та піддали жорстоким тортурам.

У житії святого розповідається, що катування не змусили його змінити переконання. Навпаки, Віктор продовжував молитися та підтримував інших християн. Церковна традиція також пов’язує з його молитвами кілька чудес. Зокрема, розповідають про зцілення воїнів, які втратили зір, і про навернення до християнства чоловіка, який займався чаклунством. Ці історії стали важливою частиною його житія та пояснюють, чому стійкість Віктора вразила навіть тих, хто був свідком його страждань.

За переказом, Віктор не відповідав катам ненавистю та не відмовлявся від молитви. Його поведінка справила сильне враження на людей, які спостерігали за тортурами. Саме тоді історія воїна перетнулася з долею Стефаниди. Вона побачила, що Віктор не зрікається віри навіть перед смертельною небезпекою, і сама наважилася відкрито заявити про свої християнські переконання.

Чому Стефанида вирішила підтримати Віктора

Стефанида, яку також називають Стефанією, за церковним житієм була молодою жінкою та дружиною одного з людей, причетних до катувань Віктора. Побачивши його мужність і почувши про чудеса, які приписували його молитвам, вона відкрито прославила Христа. У переказі йдеться, що жінка побачила два вінці, приготовані для мучеників: один для Віктора, а другий — для неї. Цей образ у християнській традиції символізує нагороду за вірність вірі та готовність прийняти смерть за свої переконання.

Після цих слів Стефаниду схопили. Вона не відмовилася від своїх слів і не погодилася зректися християнства. За описом у церковному житії, її прив’язали до двох пальм, зігнутих до землі. Коли дерева відпустили, вони розігнулися й розірвали тіло жінки. У деяких церковних переказах зазначають, що на момент смерті Стефаниді було лише 15 років. Її історія стала частиною спільної пам’яті про мучеників, які, за християнським віровченням, не відмовилися від своєї віри навіть під загрозою жорстокої смерті.

Як загинув Віктор і що сталося з тілами мучеників

Після страти Стефаниди катування Віктора продовжилися. Зрештою воїна засудили до смерті через відрубування голови. За церковним переказом, перед стратою він передбачив загибель своїх катів і подальшу долю воєначальника. У житії розповідається, що ці слова згодом справдилися. Такі епізоди в давніх оповідях про мучеників часто підкреслювали віру в те, що навіть перед смертю святий зберігає духовну силу.

Після страти тіла Віктора та Стефаниди, за переказом, таємно поховали християни. Їхні останки пов’язують із Дамаском, де, згідно з церковною традицією, вони й спочивають. Водночас доступні церковні житія не дають докладної сучасної історичної інформації про місце поховання чи подальшу долю мощей. Тому ці подробиці варто сприймати саме як частину переказу, який зберігся в церковній традиції. Головним у розповіді залишається спільний подвиг двох людей, які не відмовилися від своїх переконань.

Що символізує пам’ять святих Віктора та Стефаниди

В історії цих мучеників церква бачить приклад мужності, вірності та духовної стійкості. Віктор не погодився виконати вимогу, яка суперечила його вірі, навіть розуміючи можливі наслідки. Стефанида, своєю чергою, не залишилася байдужою до побаченого й також відкрито заявила про свої переконання. Їхня історія нагадує, що віра в християнській традиції пов’язана не лише зі словами, а й із готовністю діяти відповідно до власних переконань. Саме тому церква вшановує їх разом.

Важливе місце в цій історії посідає і тема людської гідності. Віктор був воїном, який відмовився вважати релігійний обряд обов’язковою умовою служби. Стефанида ж наважилася висловити власну позицію, хоча розуміла, що це може коштувати їй життя. У церковному прочитанні їхній приклад говорить про свободу совісті та відповідальність за власний вибір. Для вірян це також нагода замислитися над тим, як залишатися вірними своїм цінностям у складних обставинах.

Як вшановують святих цього дня

11 листопада віряни можуть прийти до храму на богослужіння, помолитися та запалити свічку на згадку про мучеників. У православній традиції пам’ять святих зазвичай відзначають спільною молитвою, читанням відповідних церковних текстів і виконанням тропаря — короткого гімну, який розповідає про подвиг святого. У молитвах до Віктора та Стефаниди віряни просять про духовну стійкість, мужність і допомогу в складних життєвих обставинах. Окремих обов’язкових народних гулянь або особливих побутових обрядів саме для цього дня не встановлено.

Також цього дня можна зробити добру справу, підтримати людину, яка переживає складний період, або допомогти тим, хто потребує уваги. Такий вчинок не є окремою церковною вимогою, але відповідає християнському розумінню милосердя та турботи про ближніх. Водночас церква не пов’язує пам’ять мучеників із ворожіннями чи обов’язковими прикметами. Головний зміст дня — молитва, пам’ять і роздуми про вірність своїм переконанням.

Цікаві факти про Віктора та Стефаниду

Віктор був військовим. За церковним житієм, він служив у римському війську в Дамаску, але відмовився брати участь у язичницьких обрядах.

Стефанида була дуже молодою. У житії, яке публікує Православна церква в Америці, зазначено, що їй було 15 років.

Їхня пам’ять пов’язана з Дамаском. Саме там, за церковною традицією, вони постраждали й були поховані.

У церковних текстах є образ двох вінців. Стефанида, побачивши страждання Віктора, нібито побачила два вінці — для нього та для себе. У християнській символіці вінець мученика означає духовну перемогу.

Їх вшановують разом. Церковний календар згадує Віктора та Стефаниду в один день, адже їхні історії пов’язані спільним свідченням християнської віри.

Коли вшановують Віктора та Стефаниду у 2026 році

У 2026 році день пам’яті мученика Віктора та мучениці Стефаниди за новоюліанським календарем припадає на середу, 11 листопада. Громади, які продовжують користуватися юліанським календарем, відзначатимуть цю пам’ять 24 листопада. Обидві дати стосуються тих самих святих і тієї самої церковної події.

Цей день присвячений пам’яті людей, які, за християнським переказом, не зреклися віри навіть перед смертю. Історія Віктора та Стефаниди нагадує про силу переконань, мужність і відповідальність за власний вибір. Для вірян це насамперед день молитви та вшанування мучеників, а не гучне народне свято.

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