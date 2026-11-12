Свято 12 листопада 2026 — День святого Йосафата Кунцевича: історія життя та смерті

12 листопада Католицька церква, зокрема Українська греко-католицька церква (УГКЦ), вшановує пам’ять святого священномученика Йосафата Кунцевича — архиєпископа Полоцького, який загинув за церковну єдність. Він став одним із найвідоміших мучеників східного католицизму та символом відданості вірі.

Святий Йосафат загинув 12 листопада 1623 року у Вітебську. Його вбили противники церковної єдності, а тіло після смерті кинули до річки Західна Двіна. Ця подія стала однією з найтрагічніших сторінок його життя та важливою частиною історії греко-католицької церкви.

Хто такий святий Йосафат Кунцевич

Йосафат Кунцевич народився близько 1580 року у Володимирі на Волині. У молодому віці він долучився до церковного життя, вступив до Василіянського монастиря у Вільні та прийняв чернече ім’я Йосафат.

Він був прихильником Берестейської церковної унії 1596 року, яка започаткувала об’єднання частини православної ієрархії Київської митрополії з Католицькою церквою зі збереженням східного обряду. Йосафат присвятив своє служіння зміцненню цієї єдності, поширенню християнського вчення та духовному відродженню вірян.

Згодом він став архиєпископом Полоцьким. На цій посаді Кунцевич активно працював над упорядкуванням церковного життя, розвитком монастирів і зміцненням церковної дисципліни.

Мученицька смерть святого Йосафата

Діяльність архиєпископа, спрямована на зміцнення церковної єдності, викликала спротив серед частини духовенства та мешканців Полоцької єпархії. Напруження особливо загострилося у Вітебську, де проти нього виступали противники Берестейської унії.

12 листопада 1623 року натовп увірвався до архиєпископських палат. Йосафата Кунцевича жорстоко побили та вбили. Після цього його тіло кинули до Західної Двіни. Попри трагічну загибель, пам’ять про священнослужителя продовжувала поширюватися, а його почали вшановувати як мученика за єдність християн.

У 1643 році Папа Урбан VIII проголосив Йосафата блаженним, а 29 червня 1867 року Папа Пій IX канонізував його. Відтоді він належить до числа святих Католицької церкви.

Де зберігаються мощі святого Йосафата Кунцевича

Мощі священномученика мають особливе значення для католиків. Після загибелі Йосафата їх перевозили між різними містами, зокрема Вітебськом, Полоцьком, Супраслем і Віднем. Нині основна частина мощей святого зберігається в базиліці Святого Петра у Ватикані.

Окрема історія пов’язана із польським містом Супрасль, яке за життя часто відвідував архиєпископ. У 2016 році в бічному вівтарі костелу Святої Трійці там знайшли мощі шістьох святих. В одному з невеликих конвертів виявили й частину мощей Йосафата Кунцевича. Знайдені реліквії помістили в декоративний релікварій, який зберігається у храмі.

Як вшановують День святого Йосафата

12 листопада віряни Католицької церкви згадують життя, духовне служіння та мученицьку смерть Йосафата Кунцевича. У храмах проводять богослужіння, під час яких моляться до святого та роздумують над його прикладом віри й відданості церковній єдності.

В Українській греко-католицькій церкві цього дня також вшановують священномученика як одного з важливих духовних діячів своєї історії. Його постать нагадує про цінність молитви, християнської любові, вірності переконанням і прагнення до порозуміння між християнами.

Цікаві факти про святого Йосафата Кунцевича

Світське ім’я святого — Іван Кунцевич. Після вступу до Василіянського монастиря він прийняв чернече ім’я Йосафат.

Народився близько 1580 року у Володимирі на Волині.

У 1609 році став священником, а в 1618 році очолив Полоцьку архиєпархію як архиєпископ.

Загинув у віці приблизно 43 років 12 листопада 1623 року у Вітебську.

У 1643 році його проголосили блаженним, а в 1867 році — святим Католицької церкви.

Папа Іван Павло II називав Йосафата Кунцевича «апостолом єднання» за його прагнення до єдності християн.

Значення Дня святого Йосафата для вірян

День святого Йосафата Кунцевича — це нагода згадати священнослужителя, який присвятив життя церковному служінню та прагненню до єдності християн. Його історія залишається важливою частиною духовної спадщини Української греко-католицької церкви та всієї Католицької церкви.

Для вірян 12 листопада є днем молитви, вшанування мученика та роздумів над його прикладом. Святий Йосафат Кунцевич і сьогодні символізує відданість вірі, духовну стійкість і прагнення до християнської єдності.

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