13 жовтня 2026 — День преподобного Веніаміна: історія купця, який обрав чернецтво

13 жовтня за юліанським календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Веніаміна Печерського, який жив у XIV столітті. За церковним переказом, він був заможним купцем, але після роздумів над біблійними словами вирішив роздати своє майно нужденним і присвятити життя молитві. Його історія стала прикладом духовного переосмислення, милосердя та відмови від матеріальних благ заради віри.

День пам’яті преподобного Веніаміна Печерського пов’язаний із давньою традицією вшанування святих Києво-Печерської лаври. У церковних календарях, які дотримуються юліанського стилю, його пам’ять припадає на 13 жовтня. За сучасним григоріанським календарем це 26 жовтня. У 2026 році 13 жовтня припадає на вівторок.

Преподобним у православній традиції називають святого, який прославився чернечим життям, молитвою, духовними подвигами та прагненням жити відповідно до християнських заповідей. Веніамін належить до сонму Печерських святих — ченців, чиї імена пов’язані з історією Києво-Печерського монастиря. Відомості про багатьох із них дійшли до наших днів у церковних переказах, стародавніх рукописах і монастирських описах.

День пам’яті святого — це не день народження, а дата його церковного вшанування. У християнській традиції такі дні пов’язані з молитвою, богослужіннями та згадкою про життя людини, яку вважають прикладом віри. Віряни можуть відвідати храм, поставити свічку, помолитися або прочитати житіє святого. Окремих обов’язкових побутових обрядів саме на день пам’яті Веніаміна немає. Варто також розрізняти особистий день пам’яті святого та загальне вшанування Печерських подвижників. Веніаміна згадують і серед преподобних Дальніх печер, пам’ять яких вшановують разом. Це підкреслює його місце в історії монастиря та духовній традиції Києва.

Ким був преподобний Веніамін

За церковними переказами, Веніамін жив у XIV столітті й до прийняття чернецтва був купцем. Він займався торгівлею та мав значні статки. У ті часи торгівля могла приносити добрий прибуток, але водночас вимагала постійних переговорів, укладання угод і взаємодії з різними людьми. Життєпис святого не містить докладних відомостей про його родину, походження чи конкретні товари, якими він торгував.

Основна історія його життя зосереджена на духовній зміні, яка, за переказом, відбулася після відвідування храму. Під час богослужіння Веніамін почув слова з Псалтиря про неправду та покарання тих, хто говорить неправду. Він замислився над цим висловом і застосував його до власного життя. Як торговець, він почав розмірковувати про те, наскільки складно вести справи, не стикаючись із неправдою чи спокусою отримати вигоду за будь-яку ціну.

Згодом, за переказом, його увагу привернули євангельські слова Ісуса Христа про те, що багатому важко увійти до Царства Небесного. Ці слова стали для нього приводом серйозно переосмислити свої життєві пріоритети. Веніамін вирішив, що матеріальні статки не повинні бути головною метою людини, і обрав інший шлях. Він роздав своє майно бідним і передав частину коштів на потреби храмів.

Після цього чоловік залишив світське життя та став ченцем Києво-Печерського монастиря. За церковним життєписом, він присвятив себе молитві, посту, послуху й добровільній бідності. Саме цей вибір став центральною частиною його історії та пояснює, чому Церква вшановує його як преподобного. Водночас варто пам’ятати, що подробиці його біографії відомі переважно з монастирського переказу, а не з великої кількості незалежних історичних документів.

Чому Веніамін вирішив відмовитися від багатства

У житії преподобного Веніаміна особливе місце займає історія про слова, почуті під час богослужіння. У Псалтирі йдеться про неправду, а в Євангелії — про духовну небезпеку надмірної прив’язаності до багатства. Ці біблійні вислови змусили купця замислитися не лише над власними вчинками, а й над тим, яке місце гроші займають у житті людини. Для нього це стало поштовхом до рішення змінити свій шлях.

У християнстві багатство саме по собі не завжди розглядають як гріх. Важливим є те, як людина його здобуває, використовує та чи не стає воно важливішим за інших людей і духовні цінності. Євангельська історія про багатого юнака, до якої відсилає житіє Веніаміна, нагадує про труднощі, що виникають, коли людина надто прив’язана до своїх статків. У випадку святого це стало приводом не просто замислитися, а й діяти відповідно до власних переконань.

За переказом, Веніамін не обмежився словами чи обіцянками. Він віддав майно нужденним і підтримав храми, а потім приєднався до чернечої спільноти. У монастирі його життя змінилося: замість торгівлі та накопичення статків головними стали молитва, піст і виконання чернечих обов’язків. Для церковної традиції цей крок символізує добровільну відмову від матеріальних благ заради духовної мети.

Історія Веніаміна не означає, що кожна людина повинна відмовлятися від власності чи залишати родину й роботу. Її сенс у церковному розумінні — нагадати про відповідальність за власні вчинки, чесність і допомогу тим, хто опинився в скруті. Ці цінності можна втілювати в повсякденному житті, не змінюючи радикально його обставин. Саме тому житіє святого й сьогодні читають як розповідь про моральний вибір, а не лише про давню чернечу практику.

Що відомо про життя Веніаміна в монастирі

Після прийняття чернецтва Веніамін, за церковним переказом, жив у Києво-Печерському монастирі та дотримувався чернечих правил. Його життя було присвячене молитві, посту, послуху й духовній праці. Докладного опису щоденних занять святого не збереглося, тому не можна достеменно сказати, які саме обов’язки він виконував у монастирі або скільки років прожив після постригу.

У життєписах Печерських святих часто наголошують на внутрішньому духовному подвигу. Для ченців він міг полягати в молитві, стриманості, праці, дотриманні монастирського порядку та допомозі братії. Такі практики мали допомагати людині зосередитися на вірі й не ставити особисті бажання вище за духовні цінності. У переказі про Веніаміна особливий акцент зроблено на добровільній бідності та послуху.

Відомості про дату його смерті й точні обставини останніх років життя не є докладними. Церковна традиція зберегла передусім історію його навернення та рішення відмовитися від багатства. Для вшанування святого цього виявилося достатньо: його пам’ятають не за політичними подіями чи світськими досягненнями, а за духовним вибором, який він, за переказом, зробив свідомо.

Ім’я Веніаміна згадується на картах Дальніх печер Києво-Печерської лаври щонайменше з 1638 року. Це важлива деталь, адже вона показує, що пам’ять про святого була частиною монастирської традиції вже кілька століть тому. Водночас згадка на карті не є свідченням усіх подробиць його біографії: вона підтверджує історію вшанування святого, а не дає повного опису його життя.

Що таке Дальні печери Києво-Печерської лаври

Ім’я преподобного Веніаміна пов’язане з Дальніми печерами Києво-Печерської лаври. Це підземний комплекс, де зберігаються мощі багатьох ченців, яких православна традиція вшановує як святих. Печери стали однією з найважливіших святинь Києва та місцем паломництва. Вони зберігають пам’ять про ранню історію монастирського життя й людей, які присвятили себе молитві.

Печерні комплекси формувалися протягом століть. Підземні ходи використовувалися для усамітнення, молитви та поховання ченців. З часом місця поховань стали об’єктами церковного вшанування, а відомості про подвижників передавалися в монастирських рукописах і переказах. Саме так формувався сонм Печерських святих, до якого належить і Веніамін.

Дальні печери також називають Феодосієвими — за іменем преподобного Феодосія Печерського, одного з найвідоміших діячів ранньої історії монастиря. Вони є частиною великого лаврського комплексу, історія якого тісно пов’язана з розвитком чернецтва на українських землях. У печерах зберігаються мощі святих різних періодів, а їхні імена відображають різноманіття монастирських подвигів: від посту й затворництва до служіння братії.

Для вірян Дальні печери — це не лише історична пам’ятка, а й місце молитви та духовної пам’яті. Тут згадують ченців, чиї життєві історії стали частиною церковної традиції. Водночас дослідники наголошують, що біографії багатьох ранніх Печерських святих збереглися лише частково. Тому розповіді про них важливо подавати з розмежуванням між відомостями з історичних джерел і церковними переказами.

Як відзначають День пам’яті преподобного Веніаміна

У день пам’яті преподобного Веніаміна віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися та згадати життєвий шлях святого. У православній традиції дні пам’яті подвижників зазвичай відзначають у храмі, де читають молитви й згадують приклад їхнього життя. Окремі богослужбові тексти можуть містити прохання про мир, милість і духовну підтримку. Водночас конкретний порядок богослужіння залежить від календаря та практики певної церковної громади.

Люди, які не мають змоги прийти до храму, можуть прочитати житіє святого або помолитися вдома. Для цього не потрібні особливі предмети чи складні обряди. У церковній традиції важливішими є щирість молитви та бажання осмислити приклад святого, ніж зовнішні дії. Також можна згадати близьких, які потребують підтримки, або зробити добру справу. Окремої народної традиції, пов’язаної саме з Веніаміном Печерським, у доступних історичних описах не зафіксовано. Тому не варто приписувати цьому дню спеціальні прикмети, заборони чи обряди без надійного підтвердження. Головний зміст дати — церковне вшанування святого та осмислення його духовного прикладу.

Історія Веніаміна також може стати приводом для практичного вчинку: допомогти людині, яка потребує підтримки, зробити пожертву на благодійність або переглянути власне ставлення до грошей і матеріальних речей. Такі дії не є обов’язковими церковними ритуалами, але відповідають темам милосердя та щедрості, які займають важливе місце в його життєписі.

Який сенс має історія преподобного Веніаміна сьогодні

Історія преподобного Веніаміна Печерського розповідає про людину, яка, за церковним переказом, переосмислила своє життя після почутих у храмі біблійних слів. Він відмовився від заможного становища, роздав майно нужденним і став ченцем. Цей сюжет став центральним у його церковному вшануванні та пояснює, чому святого згадують як приклад добровільної бідності й духовної відданості.

Для сучасної людини ця історія може бути приводом замислитися над тим, що насправді має найбільшу цінність. Матеріальний добробут може допомагати забезпечувати потреби родини, розвивати справу та підтримувати інших. Але він не повинен ставати єдиним мірилом успіху чи виправданням нечесних вчинків. Саме питання чесності, відповідальності й ставлення до інших людей лежать в основі переказу про Веніаміна.

День його пам’яті нагадує і про милосердя. Допомога нужденним не обов’язково має бути великою або публічною. Іноді це підтримка знайомої людини, донат на перевірений збір, допомога літнім сусідам або уважне ставлення до тих, хто переживає складний період. У християнській традиції такі вчинки мають значення, коли людина робить їх щиро, а не заради похвали.

Преподобного Веніаміна вшановують як одного з Печерських подвижників, чия історія збереглася в монастирській традиції. Його життєпис не дає відповідей на всі історичні запитання, але передає головну думку: духовні переконання можуть змінити життєвий шлях людини. Саме тому пам’ять святого продовжують відзначати, згадуючи його вибір, милосердя та прагнення жити відповідно до власної віри.

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