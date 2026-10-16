Свято 16 жовтня 2026 — День пам’яті Лонгина сотника: історія мученика

16 жовтня православні християни вшановують пам’ять мученика Лонгина сотника — римського воїна, який, за Євангелієм і церковним переказом, був свідком розп’яття Ісуса Христа. Церква пов’язує його історію з переосмисленням віри, мужністю та готовністю відстоювати власні переконання. У 2026 році день пам’яті святого за новоюліанським календарем припадає на п’ятницю.

День пам’яті мученика Лонгина сотника припадає на 16 жовтня. У православній традиції цього дня згадують римського військового, який, за церковним переказом, був присутній під час розп’яття Ісуса Христа на Голгофі. Його історія стала прикладом того, як людина може змінити свої переконання після подій, які глибоко її вразили.

У 2026 році 16 жовтня припадає на п’ятницю. Ця дата відповідає новоюліанському календарю, за яким Православна церква України відзначає нерухомі церковні свята. У церквах, які продовжують користуватися юліанським календарем, пам’ять святого зазвичай припадає на 29 жовтня за сучасним цивільним календарем. Тому в різних церковних календарях можна побачити дві дати вшанування — залежно від календарної традиції.

Це релігійне вшанування, а не державне свято. Воно не передбачає офіційного вихідного чи загальнообов’язкових святкових заходів. Для вірян головне — згадати історію святого, помолитися та замислитися над її духовним змістом. У церковних службах цього дня можуть читати молитви й співати гімни, присвячені Лонгину сотнику.

Хто такий Лонгин сотник

За церковним переказом, Лонгин був римським воїном і сотником — командиром військового підрозділу. Він служив у Юдеї за часів римського намісника Понтія Пилата. Саме тоді Ісуса Христа засудили до розп’яття. Воїни під командуванням Лонгина, за церковним житієм, охороняли місце страти на Голгофі та стали свідками подій, які супроводжували смерть Ісуса.

У Євангелії від Матвія розповідається, що після смерті Ісуса стався землетрус та відбулися інші незвичайні події. Побачивши це, сотник і ті, хто був із ним на варті, злякалися. У тексті наведено їхні слова: «Справді, Він був Син Божий». Подібне свідчення є і в Євангелії від Марка. Саме ці слова стали важливою частиною історії Лонгина в християнській традиції.

Церковний переказ розповідає, що пережите на Голгофі змінило ставлення Лонгина до Ісуса. Він повірив у Христа й більше не сприймав побачене лише як виконання військового наказу. У християнській традиції цей момент трактують як духовне прозріння — усвідомлення того, ким був Ісус, і зміну власного життєвого шляху. Тому Лонгина вшановують не просто як воїна, який був присутній під час розп’яття, а як людину, що стала свідком віри. Водночас варто розрізняти євангельський текст і пізніші церковні перекази. Євангелія згадують слова сотника, але не називають його Лонгином. Ім’я та докладні подробиці його подальшого життя відомі саме з церковного передання. Тому ці історії варто подавати як частину християнської традиції, а не як незалежно підтверджену біографію.

Чому Лонгина називають сотником

Слово «сотник» походить від назви військового звання, яке існувало в римській армії. Сотник командував центурією — підрозділом, який традиційно налічував близько ста воїнів, хоча фактична чисельність могла відрізнятися. Такі командири відповідали за дисципліну, підготовку солдатів і виконання наказів. Вони мали важливе місце у військовій структурі Римської імперії.

У випадку Лонгина це звання підкреслює, що він був не випадковим спостерігачем, а військовим, який виконував службові обов’язки. За церковним переказом, його підрозділ перебував біля місця розп’яття Ісуса. Саме там Лонгин побачив події, які змусили його переосмислити те, що відбувалося. Історія святого показує, що навіть людина, яка звикла діяти за наказом, може самостійно дійти важливих висновків. Образ сотника має особливе значення і в самих Євангеліях. У розповіді про розп’яття слова римського військового звучать як визнання того, що сталося щось незвичайне. Для християн це свідчення стало одним із важливих моментів євангельської історії. А в житії Лонгина воно перетворилося на початок його духовного шляху.

Лонгин і спис, яким, за переказом, прокололи бік Ісуса

З ім’ям Лонгина пов’язують ще одну відому історію. За церковним переданням, саме він був тим воїном, який списом проколов бік розп’ятого Ісуса. У Євангелії від Івана справді згадується, що один із воїнів проколов бік Христа, після чого звідти витекли кров і вода. Однак у біблійному тексті ім’я цього солдата не назване. Ототожнення його з Лонгином належить до пізнішої християнської традиції.

У житії святого розповідається, що Лонгин мав проблеми із зором. За переказом, коли кров і вода потрапили йому на обличчя, він отримав зцілення. Цю подію трактують як знак Божої благодаті, який остаточно зміцнив його віру. Саме тому в деяких християнських традиціях Лонгина пов’язують із темою зцілення та духовного прозріння.

Ця історія має символічний зміст. Людина, яка нібито фізично отримала зцілення, водночас пережила й внутрішню зміну. У релігійному прочитанні йдеться не лише про відновлення зору, а й про здатність побачити істину. Водночас історію про зцілення слід сприймати саме як церковний переказ, а не як факт, підтверджений незалежними історичними джерелами. Образ списа Лонгина згодом став частиною християнської іконографії та релігійного мистецтва. У різних творах святого зображують у військовому одязі, іноді зі списом або біля хреста. Так художники передають його зв’язок із розп’яттям і подальшим наверненням до християнства.

Як Лонгин став мучеником

За церковним житієм, після розп’яття Ісуса Лонгин залишився в Єрусалимі й разом з іншими воїнами охороняв гробницю. Згодом він став одним із тих, хто повірив у воскресіння Христа. У церковній традиції розповідається, що Лонгин залишив військову службу та повернувся на батьківщину — до Каппадокії, області в Малій Азії. Там він проповідував християнство й розповідав про те, що, за його переконанням, бачив на власні очі. За переказом, влада вимагала від нього відмовитися від християнської віри. Однак Лонгин не погодився зректися своїх переконань. У житіях зазначається, що його заарештували й стратили через відданість Христу. Саме тому церква вшановує його як мученика — людину, яка, за релігійною традицією, загинула за свою віру.

Розповіді про останні дні Лонгина мають певні відмінності в різних церковних джерелах. У деяких версіях його переслідування пов’язують із Понтієм Пилатом і римським імператором Тиберієм. Проте деталі його біографії не мають такого самого рівня історичного підтвердження, як сам євангельський опис розп’яття. Тому точні обставини страти не можна вважати беззаперечно встановленими.

Для християн головний зміст цієї історії полягає в тому, що Лонгин, за переданням, не приховав своєї віри навіть тоді, коли це стало небезпечним для його життя. Він пройшов шлях від римського військового до людини, яку церква вважає прикладом мужності та вірності переконанням. Саме це пояснює, чому його пам’ять зберігають у церковному календарі.

Що означає вшанування Лонгина сотника

День пам’яті святого має передусім духовне значення. Віряни згадують історію Лонгина як приклад того, що людина може змінитися під впливом пережитого досвіду. Він не був учнем Ісуса, про якого розповідають Євангелія, і не належав до його найближчого оточення. За церковним переданням, його шлях до віри почався тоді, коли він став свідком розп’яття.

Історія Лонгина також нагадує про відповідальність за власні рішення. Як військовий, він виконував накази, але після побаченого, за переказом, сам зробив висновки й змінив своє життя. У церковному прочитанні це приклад того, що посада, минуле чи попередні переконання не визначають людину назавжди. Важливо, як вона діє після того, як усвідомила для себе щось принципово нове.

Ще одна тема, з якою пов’язують святого, — мужність. Лонгин у житіях постає людиною, яка не відмовилася від віри під загрозою переслідування. Для вірян його історія є нагадуванням про стійкість, чесність перед собою та готовність відповідати за власний вибір. Ці риси залишаються важливими незалежно від часу й обставин. Водночас день пам’яті святого не варто сприймати як привід для гучних урочистостей. Це насамперед церковна дата, коли люди можуть згадати мученика, прочитати його житіє та поміркувати над духовним змістом його історії. Особисте осмислення віри й моральних принципів тут важливіше за зовнішні атрибути свята.

Як відзначають День пам’яті Лонгина сотника

Особливих народних гулянь чи обов’язкових побутових обрядів із цим днем не пов’язують. Основні форми вшанування мають церковний характер. Віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися та прочитати розповідь про життя святого. У храмах, де цього дня звершують відповідну службу, звучать спеціальні гімни — тропар і кондак, присвячені мученику.

Тропар — це короткий церковний спів, у якому розкривають головну думку свята або вшанування святого. У богослужбовому тексті про Лонгина згадують його свідчення біля хреста, духовне прозріння та мученицький подвиг. Кондак доповнює цю тему й передає прославлення святого церквою. Ці тексти використовують під час богослужінь відповідно до церковного уставу.

Ті, хто не може відвідати храм, можуть присвятити час молитві вдома або прочитати житіє Лонгина сотника. Для багатьох людей такі дні стають нагодою зупинитися серед повсякденних справ і подумати про власні вчинки, переконання та ставлення до інших. Водночас немає потреби вигадувати спеціальні обряди чи дотримуватися звичаїв, які не мають підтвердження в церковній традиції. Оскільки у 2026 році 16 жовтня припадає на п’ятницю, для вірян, які дотримуються посту, цей день також може бути пов’язаний із пісною їжею. Проте конкретні правила залежать від церковного календаря та практики громади. Якщо людина хоче дотриматися посту, варто орієнтуватися на календар своєї церкви або поради священника.

Що відомо про ім’я Лонгин

Ім’я Лонгин походить від латинського Longinus. Його часто пов’язують із латинським словом longus, що означає «довгий», хоча точне пояснення походження особового імені не варто зводити лише до одного тлумачення. Сьогодні воно не належить до поширених імен в Україні, але зберігається в церковній традиції та історичних текстах. У християнстві Лонгин сотник став одним із відомих прикладів навернення людини, яка не належала до громади учнів Ісуса. Його образ присутній у церковних житіях, молитвах і релігійному мистецтві. У деяких храмах святого зображують біля хреста, у військовому одязі або зі списом — символом, який пов’язує його з розп’яттям.

Історія Лонгина цікава й тим, що поєднує євангельський епізод із пізнішими переказами про життя святого. У біблійному тексті можна знайти розповідь про сотника, який визнав Ісуса Сином Божим. А подробиці про ім’я цього воїна, зцілення його очей і мученицьку смерть походять із церковної традиції. Розуміння цієї різниці допомагає точніше говорити про святого та його місце в християнській культурі.

Чому про цього святого згадують і сьогодні

День пам’яті Лонгина сотника — це нагода не лише дізнатися про давню церковну історію, а й замислитися над її головною думкою. За переказом, людина, яка спочатку виконувала військовий наказ, після побаченого змінила свої переконання. Цей сюжет протягом століть сприймали як приклад духовного прозріння та внутрішньої мужності.

Для вірян історія святого має релігійний зміст, а для тих, хто цікавиться історією культури, вона відкриває, як формувалися християнські перекази й образи святих. Водночас важливо пам’ятати, що не всі подробиці житія підтверджені незалежними історичними джерелами. Євангельський опис сотника та пізніше ототожнення його з Лонгином — це різні рівні оповіді, які слід розрізняти.

16 жовтня 2026 року, у п’ятницю, церква за новоюліанським календарем вшановуватиме мученика Лонгина сотника. Цього дня можна відвідати богослужіння, прочитати його житіє або просто дізнатися більше про історію святого. Головний сенс вшанування — згадати приклад людини, яка, за християнським переданням, знайшла віру й залишилася їй відданою навіть перед загрозою смерті.

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