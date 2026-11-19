День працівників гідрометеорологічної служби має конкретну історичну дату. Саме 19 листопада 1921 року Рада народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки ухвалила декрет про організацію Української метеорологічної служби, відомої як Укрмет. Цей документ започаткував створення єдиної державної системи метеорологічних спостережень в Україні. Тому 19 листопада вважають днем народження української гідрометеорологічної служби.

Згодом її завдання розширювалися. Якщо спочатку основну увагу приділяли спостереженням за погодою, то з часом до системи додали контроль за станом річок, водосховищ та іншими водними об’єктами. У 1929 році на базі Укрмету створили Гідрометеорологічний комітет, який об’єднав метеорологічні й гідрологічні спостереження. Так поступово формувалася система, яка мала не просто фіксувати погодні умови, а й допомагати прогнозувати їхні зміни.

Офіційно професійне свято встановили значно пізніше — у 2003 році. Відповідний указ № 208/2003 підписав 11 березня президент України Леонід Кучма. Відтоді щороку 19 листопада вітають працівників гідрометеорологічної служби. Дата залишилася незмінною, адже вона пов’язана з початком історії української державної метеорологічної служби.

Як в Україні почали спостерігати за погодою

Насправді історія метеорологічних спостережень на українських землях набагато давніша за 1921 рік. Люди здавна стежили за вітром, хмарами, опадами та рівнем води в річках, адже від цього залежали врожай, торгівля, подорожі й безпека поселень. Спочатку такі спостереження були переважно практичними: люди помічали природні закономірності й передавали знання наступним поколінням. Згодом з’явилися прилади, які дозволили вимірювати температуру, атмосферний тиск, кількість опадів та інші показники точніше.

Одні з перших відомих інструментальних метеорологічних спостережень у Києві проводили ще у 1771 році. Їх пов’язують із військовим лікарем Лерхе. Наприкінці XVIII століття систематичні спостереження за погодою та рівнем води в Дніпрі біля Києва проводив також учений і громадський діяч Максим Берлінський. У XIX столітті мережа спостережень поступово розширювалася. У 1836 році в Луганську відкрили метеорологічну обсерваторію, а в 1855 році почала працювати Київська метеорологічна обсерваторія. Пізніше подібні установи з’явилися в Одесі та інших містах. До початку XX століття метеорологічні пункти вже діяли в багатьох регіонах, а їхні дані використовували для сільського господарства, транспорту та інших важливих сфер.

Раніше робота метеорологів була значно складнішою, ніж сьогодні. Більшість показників доводилося вимірювати вручну, а результати записувати в журнали. Фахівці мали регулярно проводити спостереження, стежити за приладами й передавати дані до установ, де їх аналізували. Частина старих записів збереглася в архівах і нині допомагає дослідникам порівнювати погоду різних років та вивчати кліматичні зміни.

Чим займаються працівники гідрометеорологічної служби

Коли ми чуємо слово «синоптик», найчастіше уявляємо людину, яка повідомляє, чи буде завтра дощ або сонце. Насправді прогноз погоди — лише одна частина роботи гідрометеорологічної служби. Фахівці збирають і перевіряють дані про температуру повітря, атмосферний тиск, вологість, вітер, хмарність та опади. Вони аналізують ці показники, порівнюють їх із попередніми спостереженнями й розраховують, як може змінитися погода в найближчі години або дні.

Окремий напрям — гідрологія. Такі спеціалісти стежать за рівнем води в річках, озерах і водосховищах, швидкістю течії, температурою води та іншими показниками. Це особливо важливо під час весняного танення снігу, сильних дощів і можливих паводків. Завдяки цим даним можна оцінити ризик підтоплення населених пунктів, доріг і господарських об’єктів, а також завчасно попередити відповідні служби.

Ще один важливий напрям — попередження про небезпечні та стихійні явища. Йдеться про сильні зливи, грози, шквали, град, ожеледицю, хуртовини, заморозки, спеку, тумани та інші погодні умови, які можуть становити загрозу. Такі повідомлення потрібні не лише громадянам, а й рятувальникам, комунальним службам, енергетикам, транспортним компаніям та органам місцевої влади. Наприклад, попередження про сильний вітер дає змогу підготуватися до можливих пошкоджень ліній електропередач, а інформація про ризик паводка — вчасно організувати захист територій.

Гідрометеорологічні дані важливі й для економіки. Від погоди залежать посівна кампанія, збирання врожаю, робота портів, авіації, залізниці та енергетичної системи. Навіть прогноз температури може мати практичне значення для комунальників, які готуються до морозів, або для аграріїв, які планують польові роботи. Тож ця професія набагато ширша за звичні телевізійні повідомлення про погоду.

Чому прогнози погоди — це не просто порада взяти парасолю

Точний прогноз може впливати на рішення, від яких залежить безпека людей. Якщо синоптики попереджають про сильну зливу, місцева влада може підготувати служби до можливих підтоплень, а рятувальники — перевірити готовність до реагування. Перед хуртовиною або ожеледицею таку інформацію використовують дорожні служби, щоб вчасно обробити дороги й попередити водіїв. Під час спеки прогнози допомагають оцінити ризики для здоров’я, а під час сильних морозів — підготуватися до підвищеного навантаження на енергосистему.

Особливого значення гідрометеорологічна інформація набуває під час надзвичайних ситуацій. Вона потрібна під час лісових пожеж, паводків, штормів, техногенних аварій і радіаційних загроз. Наприклад, після аварії на Чорнобильській АЕС дані про напрямок і швидкість вітру, опади та інші погодні умови мали важливе значення для оцінки поширення радіоактивних речовин. Це один із прикладів того, наскільки важливою може бути робота фахівців, які щодня збирають, перевіряють і аналізують інформацію про навколишнє середовище.

Гідрометеорологи працюють і в умовах повномасштабної війни. Їхні дані потрібні державним службам, громадам, рятувальникам та військовим. Погодні умови можуть впливати на роботу авіації, пересування техніки, проведення рятувальних операцій і планування різних заходів. В Укргідрометцентрі наголошували, що служба продовжує працювати навіть у складних умовах, забезпечуючи інформацією органи влади, Збройні сили України та громадян.

Цікаві факти про метеорологію

Метеорологія — це наука не лише про те, чи буде завтра тепло. Вона вивчає атмосферу, її склад, процеси та явища, які відбуваються в ній. А гідрологія досліджує води на Землі, зокрема річки, озера, водосховища й підземні води. Саме тому гідрометеорологічна служба об’єднує кілька напрямів спостережень, які доповнюють один одного.

Один із найцікавіших фактів стосується вимірювання дощу. Кількість опадів на метеостанціях визначають у міліметрах. Один міліметр опадів означає, що на кожен квадратний метр поверхні випав шар води завтовшки один міліметр. У перерахунку це приблизно один літр води на квадратний метр. Для таких вимірювань використовують спеціальні прилади — опадоміри.

Ще одна особливість цієї роботи — необхідність постійних спостережень. Погода не зупиняється на ніч, вихідні чи свята, тому метеорологічні дані збирають регулярно, у визначені терміни. Навіть невеликі зміни температури, тиску або напрямку вітру можуть мати значення для прогнозу. Саме тому працівники служби мають бути уважними до деталей і дотримуватися чітких правил вимірювання.

Цікаво й те, що давні метеорологічні записи не втрачають актуальності. Їх використовують для порівняння погодних умов за різні роки, визначення кліматичних тенденцій і дослідження того, як змінюється температура чи кількість опадів у певному регіоні. Чим довший ряд спостережень, тим більше можливостей у науковців побачити довгострокові зміни. Тому старі журнали з показниками погоди можуть бути не менш цінними, ніж сучасні цифрові дані.

Як відзначають День працівників гідрометеорологічної служби

Це професійне свято не має усталених народних традицій, як, наприклад, Різдво чи Великдень. Його відзначають насамперед усередині професійної спільноти. У цей день колег вітають із професійним святом, дякують за щоденну роботу, згадують історію служби та її розвиток. Керівники державних установ, представники влади й колеги публікують офіційні звернення та слова вдячності.

У різні роки до дати приурочували професійні зустрічі, нагородження працівників, відзнаки за багаторічну службу та обговорення актуальних питань галузі. Такі заходи дають змогу відзначити не лише синоптиків, яких люди бачать у телевізійних прогнозах, а й метеорологів на станціях, гідрологів, технічних спеціалістів, дослідників та інших працівників. Адже точний прогноз — результат роботи багатьох людей, а не лише одного фахівця перед камерою.

Окремо вшановують ветеранів служби та згадують тих, хто продовжує виконувати професійні обов’язки в складних умовах. У воєнний час особливої уваги набуває робота фахівців, які забезпечують безперервні спостереження й передають важливу інформацію попри небезпеку та перебої. Це свято також стає нагодою нагадати суспільству, що за звичайним прогнозом погоди стоїть велика щоденна праця.

Для більшості українців найкращий спосіб долучитися до цієї дати — привітати знайомих метеорологів і гідрологів, подякувати працівникам служби за їхню роботу або просто звернути увагу на те, звідки беруться прогнози й попередження. Адже їхня праця часто залишається непомітною саме тоді, коли все працює добре. Але завдяки цим людям ми можемо завчасно дізнатися про небезпеку, підготуватися до негоди й краще розуміти природні процеси навколо нас.

Кого вітають 19 листопада

У День працівників гідрометеорологічної служби вітають усіх, хто професійно займається спостереженням за атмосферою та водними об’єктами. Це синоптики, метеорологи, гідрологи, кліматологи, працівники метеостанцій, фахівці з прогнозування небезпечних явищ, дослідники й технічні спеціалісти. До професійної спільноти також належать працівники гідрометеорологічних підрозділів, які забезпечують потреби різних державних структур, зокрема Збройних сил України.

Їхня робота потребує точності, відповідальності та постійної уваги. Помилка в оцінці погодної ситуації може вплинути на рішення служб, які відповідають за безпеку людей. Тому це свято — нагода подякувати не лише за прогнози, які ми щодня бачимо в новинах, а й за велику роботу, що залишається за кадром. День працівників гідрометеорологічної служби в Україні щороку відзначають 19 листопада. Дата нагадує про більш ніж столітню історію державної метеорологічної служби та про людей, які допомагають суспільству краще розуміти погоду, воду й небезпечні природні явища.