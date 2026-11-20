20 листопада в Україні згадують проголошення Української Народної Республіки — подію, яка стала одним із ключових етапів відновлення української державності у XX столітті. Саме цього дня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила Третій Універсал, яким проголосила створення УНР. Це ще не означало повної незалежності від Росії, однак стало важливим кроком до неї: остаточно самостійною державою УНР проголосили вже в січні 1918 року.

20 листопада 2026 року минає 109 років від дня проголошення Української Народної Республіки. Цю дату пов’язують із Третім Універсалом Української Центральної Ради, який ухвалили 20 листопада 1917 року за новим стилем. За старим, юліанським календарем, яким тоді користувалися, це було 7 листопада. Саме тому в історичних документах і дослідженнях часто можна побачити подвійне датування — 7 (20) листопада.

Це не державне свято з офіційним вихідним днем, а історична пам’ятна дата, яку в Україні згадують у контексті національної історії та боротьби за незалежність. Вона нагадує про момент, коли український політичний рух зробив важливий крок від вимог автономії до створення власної республіки. УНР мала власні органи влади, уряд, законодавчі рішення та територію, на яку поширювалася її влада. Попри складні обставини й війну, українські діячі намагалися побудувати державу з демократичними принципами та правами громадян.

Важливо розуміти, що 20 листопада 1917 року Україна ще не проголосила повної незалежності. Третій Універсал визначав УНР як республіку, що мала зберігати федеративний зв’язок із Російською Республікою. Остаточний розрив із цим задумом відбувся 22 січня 1918 року, коли Центральна Рада ухвалила Четвертий Універсал і проголосила УНР самостійною та незалежною державою. Тому 20 листопада — це не дата проголошення незалежності, а день народження Української Народної Республіки.

Що відбувалося в Україні перед проголошенням УНР

Щоб зрозуміти значення Третього Універсалу, потрібно повернутися до подій весни 1917 року. Тоді в Російській імперії відбулася революція, внаслідок якої зрікся престолу імператор Микола II, а владу перебрав Тимчасовий уряд. Імперська система почала руйнуватися, а народи, які раніше перебували під владою Петербурга, отримали можливість активніше заявляти про власні політичні права. Українці також скористалися цим шансом і почали вимагати самоврядування та національних прав.

У березні 1917 року в Києві створили Українську Центральну Раду. Вона об’єднала представників українських політичних партій, громадських організацій, культурних товариств та інших сил. Головою Центральної Ради став історик і громадський діяч Михайло Грушевський. Організація поступово перетворилася на головний представницький центр українського національного руху. Її завданням було домогтися політичного самоврядування України та захистити інтереси українського населення.

Першим великим кроком став Перший Універсал, проголошений 23 червня 1917 року. У ньому Центральна Рада заявила, що український народ має право самостійно порядкувати своїм життям на власній землі. Документ фактично проголошував автономію України, хоча ще не передбачав відокремлення від Росії. Згодом, у липні, з’явився Другий Універсал — компроміс із Тимчасовим урядом. Центральна Рада погодилася відкласти остаточне вирішення питання автономії до Всеросійських установчих зборів, а натомість домоглася часткового визнання своїх повноважень.

Восени ситуація різко загострилася. У жовтні 1917 року більшовики здійснили переворот у Петрограді, повалили Тимчасовий уряд і захопили владу. У Росії почалося нове протистояння, а центральна влада фактично втратила контроль над багатьма територіями. Україна опинилася перед загрозою безладу та збройного конфлікту. Центральна Рада розуміла, що потрібно створити міцнішу систему влади й визначити політичний статус українських земель. Саме ці обставини підштовхнули її до проголошення УНР.

Як ухвалили Третій Універсал

Рішення про проголошення Української Народної Республіки ухвалили на засіданні Малої ради Української Центральної Ради в Києві 20 листопада 1917 року. Перед депутатами виступив Михайло Грушевський. Він наголошував, що країні потрібна сильна й зрозуміла система влади, яка зможе втримати порядок у час політичної кризи. На його думку, такою основою мало стати проголошення власної республіки.

У тексті Третього Універсалу Центральна Рада звернулася до українського народу та всіх народів, які жили на території України. Документ починався словами про складний час, який настав для Російської Республіки, та небезпеку безвладдя. Автори наголошували, що Україна також може опинитися в хаосі, якщо не матиме єдиної влади. Після цього прозвучала головна історична формула документа: «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою».

Універсал проголошував УНР, але водночас передбачав збереження федеративного зв’язку з Російською Республікою. Центральна Рада тоді ще сподівалася, що Росія перетвориться на федерацію рівноправних і вільних народів. Тобто Україна мала отримати власні органи влади й самостійно вирішувати внутрішні питання, але формально залишатися частиною ширшого федеративного об’єднання. Такий підхід відображав політичні погляди значної частини українських діячів того часу, які ще не були готові до негайного проголошення повної незалежності.

Після ухвалення документа його текст оприлюднили, а новина про створення УНР стала важливою подією для українського суспільства. Через два дні, 22 листопада, у Софійському соборі в Києві відбувся урочистий молебень. Біля собору вишикувалися військові частини, а подія супроводжувалася святковими заходами. Це стало одним із перших публічних відзначень появи Української Народної Республіки.

Які зміни передбачав Третій Універсал

Третій Універсал був не просто заявою про створення нової республіки. Він містив конкретні рішення, які мали змінити політичне, економічне та суспільне життя. Центральна Рада намагалася показати, що УНР буде державою, у якій влада має враховувати інтереси звичайних людей. У документі йшлося про землю, працю, громадянські свободи, суди та права національних спільнот.

Одним із найважливіших питань була земля. Універсал скасовував право приватної власності на поміщицькі, монастирські, церковні та інші великі нетрудові землеволодіння сільськогосподарського призначення. Земля мала перейти в розпорядження земельних комітетів, які повинні були визначити порядок її використання. Це рішення відповідало очікуванням багатьох селян, які вимагали перерозподілу землі та виступали проти великих поміщицьких господарств.

Документ також передбачав запровадження восьмигодинного робочого дня. Для робітників це було важливе питання, адже на початку XX століття люди на багатьох підприємствах працювали значно довше. Центральна Рада обіцяла встановити державний контроль над виробництвом і вжити заходів для якнайшвидшого припинення війни. У країні, яка переживала революцію та Першу світову війну, ці положення мали особливе значення.

Окремий розділ стосувався прав і свобод громадян. Третій Універсал проголошував свободу слова, друку, віросповідання, зібрань, союзів і страйків. Він гарантував недоторканність особи та житла, скасовував смертну кару й оголошував амністію для політичних в’язнів. Також ішлося про реформу судової системи та створення незалежного суду. Для того часу це були досить сміливі демократичні положення.

Важливою була й увага до національних меншин. Україна була багатонаціональною територією, де поряд з українцями жили євреї, поляки, росіяни та представники інших народів. Універсал передбачав для них право на національно-персональну автономію. Це означало можливість самостійно розвивати власне культурне, освітнє та громадське життя. Отже, Центральна Рада прагнула будувати республіку не лише для українців, а й для всіх народів, які жили на її території.

Які території входили до УНР

Третій Універсал також окреслив територію Української Народної Республіки. До її складу мали увійти дев’ять губерній, у яких українське населення становило більшість. Це Київська, Волинська, Подільська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Катеринославська, Херсонська та Таврійська губернії. Водночас Крим до території УНР на цьому етапі не включали.

Межі не вважали остаточними. У документі зазначалося, що питання приєднання частин Курської, Воронезької, Холмської губерній та інших суміжних територій, де більшість населення становили українці, потрібно вирішувати з урахуванням волі місцевих жителів. Тобто Центральна Рада намагалася визначити кордони за національним принципом, а не просто механічно перенести адміністративні межі колишньої імперії.

Столицею УНР став Київ. Саме тут працювала Центральна Рада та її уряд — Генеральний секретаріат. До проведення Українських Установчих зборів вони мали здійснювати законодавчу й виконавчу владу. Установчі збори планували скликати для того, щоб представники населення могли визначити подальший державний устрій і закріпити його в законодавстві.

Цікаво, що Універсал не лише визначав територію республіки, а й передбачав конкретний політичний план на найближчі місяці. Вибори до Українських Установчих зборів призначили на 9 січня 1918 року, а їхнє скликання планували на 22 січня. Однак через подальші воєнні та політичні події реалізувати цей план у запланованому вигляді не вдалося.

Чому УНР не стала незалежною одразу

Сьогодні може здаватися дивним, що після проголошення власної республіки Україна ще зберігала зв’язок із Росією. Але для політичних діячів 1917 року це було частиною тодішнього плану державного будівництва. Центральна Рада сподівалася, що після революції Росія перетвориться на демократичну федерацію, у якій різні народи матимуть рівні права. Україна мала бути одним із таких суб’єктів і самостійно вирішувати внутрішні питання.

Проте події швидко показали, що домовитися з новою більшовицькою владою буде складно. Більшовики не визнавали політичного курсу Центральної Ради та прагнули поширити власну владу на українські землі. Наприкінці 1917 року протистояння між Києвом і більшовицьким керівництвом загострилося. Україна опинилася перед реальною загрозою збройного втручання.

У січні 1918 року Центральна Рада зробила наступний крок. 22 січня було ухвалено Четвертий Універсал, який проголосив Українську Народну Республіку «самостійною, ні від кого незалежною Вільною Суверенною Державою Українського Народу». Таким чином, УНР остаточно заявила про незалежність від Росії. Цей документ став логічним продовженням процесу, який розпочався з проголошення республіки в листопаді 1917 року.

Однак боротьба за збереження державності тривала. УНР довелося протистояти більшовицькому наступу, пережити політичні зміни та складні міжнародні переговори. У 1918–1921 роках українські війська й уряд продовжували боротьбу за незалежність, але втримати державу в умовах воєнного протистояння не вдалося. Попри це, досвід УНР став важливою частиною історії українського державотворення, а її ідея незалежної України не зникла.

Як сьогодні відзначають День проголошення УНР

День проголошення УНР не має статусу окремого державного свята з офіційним вихідним. Це передусім історична дата, яку згадують у межах заходів, присвячених Українській революції 1917–1921 років та боротьбі за незалежність. В Україні немає єдиного обов’язкового сценарію її відзначення, як, наприклад, для Дня Незалежності чи Дня Конституції. Водночас історики, музеї, архіви, освітні заклади та громадські організації регулярно нагадують про події листопада 1917 року.

У музеях до цієї дати можуть відкривати тематичні виставки, показувати копії історичних документів, фотографії та матеріали про діяльність Центральної Ради. Відвідувачам розповідають про Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Симона Петлюру та інших діячів українського державотворення. Окрему увагу приділяють текстам Універсалів, адже саме вони допомагають зрозуміти, як змінювалися політичні вимоги українського руху протягом 1917–1918 років.

У школах та університетах цю дату можуть використовувати для тематичних уроків, лекцій і дискусій. Учні та студенти знайомляться з історією Української революції, порівнюють Перший, Другий, Третій і Четвертий Універсали, обговорюють, чому Центральна Рада спочатку прагнула автономії, а згодом проголосила незалежність. Також проводять історичні вікторини, перегляди документальних фільмів і зустрічі з дослідниками.

Важливу роль відіграють публікації історичних документів та архівних матеріалів. Завдяки цифровим архівам сьогодні можна прочитати текст Третього Універсалу, побачити його історичні копії та дізнатися, як саме відбувалося проголошення УНР. Це дає змогу не просто згадувати дату, а й самостійно ознайомитися з документом, який став одним із ключових актів української державності.

У Києві особливе символічне значення має Софійська площа та Софійський собор. Саме там 22 листопада 1917 року відбулися урочистості з нагоди проголошення УНР. Тому історичні екскурсії центром столиці, розповіді про Центральну Раду та згадки про події біля Софії є одним зі способів відзначити цю дату. Водночас сучасні заходи не відтворюють обов’язково події 1917 року — їхній формат залежить від організаторів і конкретного року.

Цікаві факти про Третій Універсал і УНР

УНР проголосили після більшовицького перевороту в Петрограді. Центральна Рада побоювалася, що політичний хаос у Росії перекинеться на українські землі. Тому створення республіки мало не лише символічне, а й практичне значення — потрібно було визначити, хто керуватиме Україною.

Третій Універсал не був проголошенням повної незалежності. У документі йшлося про федеративний зв’язок із Російською Республікою. Самостійність УНР офіційно проголосили лише 22 січня 1918 року Четвертим Універсалом.

УНР мала власну столицю — Київ. Документ визначав дев’ять губерній, які мали увійти до складу республіки. Крим на той момент до цього переліку не входив.

Третій Універсал містив прогресивні для свого часу соціальні положення. Він передбачав восьмигодинний робочий день, скасування смертної кари, амністію політичним в’язням і демократичні свободи. Також ішлося про скасування великого поміщицького землеволодіння.

Документ передбачав захист національних меншин. Право на національно-персональну автономію мали, зокрема, росіяни, євреї та поляки, які жили в Україні. Це було важливим положенням для багатонаціонального суспільства того часу.

Проголошення УНР супроводжували урочистості в Києві. Через два дні після ухвалення Універсалу в Софійському соборі відбувся молебень, а на площі зібралися військові частини та люди. Текст документа зачитали під час народного віча.

Чому ця дата важлива для сучасної України

Проголошення Української Народної Республіки стало одним із ключових моментів відновлення української державності у XX столітті. Воно показало, що після століть перебування в межах імперій українці прагнули мати власні органи влади, закони та можливість самостійно визначати своє майбутнє. Центральна Рада не просто заявила про політичні амбіції, а спробувала створити державні інституції та закріпити права громадян у конкретному документі.

Історія УНР також нагадує, що державність не виникає лише через проголошення. Її потрібно захищати, розвивати та наповнювати реальним змістом. Українська Народна Республіка зіткнулася з війною, внутрішніми суперечностями й зовнішнім тиском. Її керівництву довелося ухвалювати рішення в умовах, коли ситуація змінювалася дуже швидко, а часу на побудову стабільних державних інституцій майже не було. Сьогодні Третій Універсал важливий не лише як історичний документ. Він показує, що українська державницька традиція має глибше коріння, ніж проголошення незалежності 1991 року. УНР стала частиною цієї традиції, а досвід Української революції вплинув на подальше осмислення української незалежності.

Тому 20 листопада — це нагода згадати людей, які понад століття тому намагалися побудувати власну республіку, та рішення, що стали важливими для української історії. Третій Універсал не завершив боротьбу за незалежність, але відкрив новий етап у відновленні української державності. Саме з цієї причини проголошення УНР залишається однією з подій, про які варто пам’ятати й говорити не лише в річниці, а й у контексті сучасної історії України.

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