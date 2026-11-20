20 листопада православні християни та греко-католики відзначають Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це день духовної підготовки до одного з дванадцяти найбільших свят церковного року, яке припадає на 21 листопада. За церковним переданням, саме тоді батьки привели трирічну Марію до Єрусалимського храму, щоб присвятити її Богові.

Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на 20 листопада 2026 року. Цього року це п’ятниця. Наступного дня, 21 листопада, Православна церква України та Українська греко-католицька церква відзначатимуть саме свято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Воно належить до дванадесятих свят — дванадцяти найважливіших урочистостей церковного календаря, присвячених подіям із життя Ісуса Христа та Божої Матері. У календарях ПЦУ та УГКЦ на 2026 рік обидві дати зазначені окремо: 20 листопада — передсвято, 21 листопада — саме свято.

Важливо не плутати ці дві дати. 20 листопада — не окреме велике свято, а день напередодні, який допомагає вірянам налаштуватися на його відзначення. У церковній традиції такі дні мають назву передсвяття або передсвято. Вони є не перед кожним святом, а лише перед визначними подіями церковного року. У цей час у богослужіннях уже звучать спеціальні піснеспіви, присвячені події, яку згадуватимуть наступного дня. Для Введення передбачений один день передсвята — 20 листопада.

Також варто враховувати календарну різницю між церковними громадами. ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар для нерухомих свят, тому відзначають Введення 21 листопада. Водночас громади, які продовжують користуватися юліанським календарем, святкують його 4 грудня. Через це в різних церковних календарях можна зустріти обидві дати, але йдеться про одне й те саме свято.

Що означає передсвято і навіщо воно потрібне

Передсвято — це особливий період підготовки до великої церковної події. Його головна мета — не просто нагадати про дату в календарі, а допомогти вірянам глибше зрозуміти зміст майбутнього свята. У цей день церква вже поступово вводить у святкову тему через молитви, читання та піснеспіви. Вони розповідають про подію, якій буде присвячене наступне богослужіння, і пояснюють її духовне значення. Тож передсвято можна назвати своєрідним початком святкування.

У церковному календарі є передсвята Різдва Христового, Богоявлення, Преображення та інших великих урочистостей. Їхня тривалість відрізняється: перед одними святами виділяють лише один день, перед іншими — кілька. У випадку Введення в храм Богородиці це саме один день. Уже 20 листопада у храмах звучать піснеспіви, які прославляють Марію та згадують її посвячення Богові. Таким чином віряни готуються до головної події 21 листопада.

Передсвято не має окремих від свята обрядів чи особливих побутових правил. Його сенс насамперед духовний: зупинитися у щоденній метушні, згадати про значення молитви, віри та посвяти свого життя Богові. Для християн це також нагода підготуватися до відвідування храму й уважніше поставитися до змісту святкової служби. Саме тому в цей день особливу увагу приділяють богослужбовим текстам, які розкривають історію Введення.

Яку подію згадують перед святом Введення

В основі свята — історія про дитинство Діви Марії, матері Ісуса Христа. За церковним переданням, її батьки, праведні Йоаким і Анна, довго не мали дітей і молилися про народження дитини. Вони дали обітницю: якщо Бог подарує їм сина чи доньку, то присвятять дитину служінню Йому. Згодом у них народилася Марія. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки вирішили виконати свою обіцянку й відвели її до Єрусалимського храму.

За переказом, Йоаким і Анна зібрали родичів та знайомих, а до храму Марію супроводжували дівчата із запаленими світильниками. Дорогою вони співали релігійні пісні та прославляли Бога. Біля храму дитину зустрів первосвященник Захарія — у церковному переданні його називають батьком Івана Хрестителя. Перед Марією були високі сходи, якими їй, здавалося б, було складно піднятися самостійно. Однак, за переказом, трирічна дівчинка без допомоги дорослих подолала всі сходинки й увійшла до храму.

У деяких церковних оповідях згадується, що сходів було п’ятнадцять. Це число пов’язують із п’ятнадцятьма псалмами, які в юдейській традиції називали піснями сходження. Далі, за переданням, Захарія ввів Марію до особливої частини храму — Святого Святих. Це було найсвященніше місце Єрусалимського храму, куди за старозавітним законом первосвященник міг входити лише раз на рік. Саме цей незвичайний епізод став однією з найвідоміших деталей історії Введення.

У церковному переданні також розповідається, що після цього Марія залишилася при храмі й виховувалася там до заручин із Йосифом. Її життя пов’язують із молитвою, навчанням і підготовкою до особливої місії, яку вона мала виконати. Саме тому Введення сприймають як подію, що символізує повну довіру Богові та готовність присвятити Йому своє життя. Церква вбачає в цій історії початок особливого духовного шляху Марії, яка згодом стане матір’ю Ісуса Христа.

Чи є ця історія в Біблії

Історія про те, як маленьку Марію привели до Єрусалимського храму, не описана в канонічних Євангеліях. У Новому Завіті немає детальної розповіді про її дитинство, імена її батьків та обставини, за яких вона опинилася при храмі. Основним письмовим джерелом цієї історії вважають апокрифічне Протоєвангеліє Якова. Його створення дослідники відносять приблизно до II століття. Саме в цьому тексті розповідається про народження Марії, її батьків Йоакима й Анну та посвячення дівчинки Богові.

Апокрифи — це давні релігійні твори, які не увійшли до біблійного канону. Вони містять розповіді про події, яких немає в канонічних текстах, зокрема про дитинство Ісуса та Марії. Церква не прирівнює такі твори до Святого Письма, однак деякі сюжети з них згодом увійшли до церковного передання, богослужінь та іконопису. Саме так сталося і з розповіддю про Введення. Тому журналістськи важливо зазначати, що йдеться про церковне передання, а не про подію, описану безпосередньо в Євангеліях.

Коли з’явилося свято Введення

Історія самого святкування почалася значно пізніше за події, описані в церковному переданні. Відомості про Введення поступово з’являлися у християнській традиції Сходу. Одним із ранніх свідчень шанування цієї події вважають церковні тексти та проповіді, пов’язані з Єрусалимом і Константинополем. У церковно-історичних джерелах поширення свята пов’язують із розвитком богородичного вшанування в перші століття християнства.

У VII–VIII століттях свято поступово закріплювалося в церковному календарі. Серед тих, хто сприяв поширенню богородичних урочистостей у візантійській традиції, згадують святителя Андрія Критського. Важливу роль у розвитку богослужбового вшанування Введення відіграли також константинопольські церковні діячі, зокрема патріарх Герман I. Згодом свято стало частиною загального церковного календаря східного християнства. Сьогодні його відзначають православні та католики візантійського обряду, хоча в різних календарних традиціях дата може відрізнятися.

Чому Введення належить до дванадесятих свят

Введення в храм Пресвятої Богородиці належить до дванадесятих свят — особливо важливих урочистостей, які посідають чільне місце в церковному році. Їх поділяють на Господні, присвячені Ісусу Христу, та Богородичні, пов’язані з життям Діви Марії. Введення належить саме до другої групи. Воно нагадує про подію з життя Богородиці, але водночас має значення для всієї християнської історії, адже пов’язане з майбутнім народженням Спасителя.

У богословському розумінні Марія сама стає храмом, у якому згодом народиться Христос. Тому її приведення до Єрусалимського храму сприймають не лише як виконання обіцянки батьків, а і як символ підготовки до приходу Спасителя. У церковних піснеспівах Богородицю називають «живим храмом», «оселею Божою» та «священним місцем». Ці образи пояснюють, чому подія, яка стосується дитинства Марії, отримала таке важливе місце в церковному календарі.

Особливе значення має і те, що Введення припадає на період Різдвяного посту. У цей час віряни готуються до Різдва Христового, а свято Богородиці нагадує про шлях, який передував народженню Ісуса. Воно ніби повертає увагу до Марії та її ролі в християнській історії. Через це у богослужіннях звучать радісні тексти, які поєднують згадку про дитинство Богородиці з очікуванням приходу Христа.

Як відзначають Передсвято та саме Введення

Головна традиція Передсвята — участь у богослужінні та молитва. У храмах цього дня звучать спеціальні піснеспіви, присвячені Введенню. Вони нагадують про обітницю Йоакима й Анни та про те, як маленька Марія увійшла до храму. У молитвах також розкривають духовний зміст цієї події — довіру Богові, чистоту серця та готовність служити добру. Віряни можуть прийти до церкви, помолитися, поставити свічку та підготуватися до святкової літургії наступного дня.

21 листопада, у день самого Введення, у храмах відбуваються урочисті богослужіння. У православній традиції служать вечірню, утреню та Божественну літургію, а в парафіях можуть проводити святкові молебні. Під час служби читають біблійні уривки, співають тропарі й кондаки, присвячені Богородиці. УГКЦ також відзначає цей день урочистою літургією та молитвами за заступництвом Божої Матері. Віряни приходять до храмів родинами, дякують за підтримку й моляться за здоров’я та добробут близьких.

Для багатьох родин це також нагода приділити більше уваги дітям. Історія свята починається з обітниці батьків, які присвятили свою дитину Богові, тому в проповідях часто говорять про відповідальність за виховання, любов і духовні цінності в родині. Водночас церква не встановлює обов’язку проводити якісь особливі домашні обряди. Найважливішими залишаються молитва, участь у богослужінні, примирення з близькими та добрі справи.

Народні звичаї та прикмети

В Україні зі святом Введення пов’язано чимало народних звичаїв. У народному календарі його сприймали як одну з важливих листопадових дат, яка символізувала наближення зими та завершення осінніх польових робіт. У деяких регіонах казали: «Введення прийшло — зиму привело». За погодою цього дня намагалися передбачити, якою буде зима, коли чекати морозів і чи багато випаде снігу. Такі спостереження були частиною народної культури, а не церковного вчення.

Існували й побутові звичаї, пов’язані з господарством. У деяких місцевостях намагалися не виконувати важкої роботи, не прати, не займатися рукоділлям і не починати великих справ. Також побутували повір’я про те, що цього дня не варто позичати речі чи гроші, аби не віддати з дому добробут. Однак ці заборони мають народне, а не церковне походження. Церква не встановлює окремого переліку побутових заборон на Передсвято чи Введення.

Оскільки свято припадає на період Різдвяного посту, віряни також зважають на правила постування. Водночас конкретні приписи щодо харчування можуть відрізнятися залежно від церковної традиції та календарних вказівок на відповідний рік. Тому орієнтуватися варто на рекомендації своєї церкви, а не на народні прикмети. Головний сенс посту — не лише обмеження в їжі, а й духовна підготовка, молитва, стриманість та увага до інших людей.

Що зображують на іконах Введення

Ікона Введення в храм Пресвятої Богородиці має впізнаваний сюжет. У центрі зазвичай зображена маленька Марія в святковому одязі, яка піднімається сходами до храму. Біля входу на неї чекає первосвященник Захарія. Позаду можна побачити її батьків — Йоакима й Анну, а також дівчат із запаленими свічками. На задньому плані зображують храмову споруду, яка символізує місце, де Марія мала присвятити себе Богові.

Окрема деталь ікони — сходи, якими, за переказом, трирічна дівчинка піднялася самостійно. Вони нагадують про її готовність зробити перший крок на духовному шляху. Іноді на іконах Марію зображують уже всередині храму, а поруч — ангела, який приносить їй їжу. Цей образ пов’язаний із церковним переданням про те, що під час перебування при храмі Богородицю підтримували небесні сили.

Кого ще згадують 20 листопада

Окрім Передсвята Введення, 20 листопада церковні календарі містять пам’ять інших святих. Зокрема, цього дня згадують преподобного Григорія Декаполіта — християнського подвижника, який жив у VIII–IX століттях. Він відомий своєю проповідницькою діяльністю та захистом шанування святих ікон у період іконоборчих суперечок. Також у церковному календарі є пам’ять святителя Прокла, архієпископа Константинопольського, який жив у V столітті та був відомий своїми богословськими проповідями.

Крім них, згадують мученика Дасія Доростольського, який, за церковним переданням, постраждав за християнську віру під час переслідувань у Римській імперії. У календарі УГКЦ на 20 листопада 2026 року також зазначені блаженна преподобна Йосафата Гордашевська та блаженний священномученик Йосафат Коциловський. Тож цей день поєднує підготовку до великого Богородичного свята з ушануванням інших християнських подвижників.

Цікаві факти про Передсвято Введення

Передсвято триває лише один день. У церковному календарі 20 листопада присвячене підготовці до Введення, яке відзначають 21 листопада. Це не самостійне дванадесяте свято, а частина літургійного циклу.

Історія свята не взята безпосередньо з Євангелій. Розповідь про трирічну Марію в храмі походить із Протоєвангелія Якова — давнього християнського апокрифічного твору. Церква зберегла цю історію у своєму переданні та богослужбовій традиції.

П’ятнадцять сходинок мають символічне значення. За переказом, саме стільки сходинок подолала маленька Марія дорогою до храму. Їх пов’язують із псалмами сходження, які співали під час підйому до Єрусалимського храму.

Введення називають Богородичним святом. Воно присвячене події з життя Марії, але водночас розповідає про підготовку до народження Ісуса Христа. У церковних піснеспівах Богородицю називають «живим храмом», адже саме вона стане матір’ю Спасителя.

Дата залежить від календаря. ПЦУ та УГКЦ відзначають свято 21 листопада, а громади, які дотримуються юліанського календаря, — 4 грудня. Різниця виникла через використання різних календарних систем, а не через відмінності в самій події.

Свято припадає на Різдвяний піст. Тому його відзначення поєднується з періодом духовної підготовки до Різдва Христового. Водночас Введення має радісний характер і належить до великих церковних урочистостей.

У чому головний сенс цього дня

Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці нагадує про подію, яка в церковній традиції символізує довіру Богові, вірність обіцянкам і готовність присвятити своє життя духовним цінностям. Історія Йоакима й Анни вчить відповідальності за дітей, а образ маленької Марії — відкритості до Божої волі. Саме тому цього дня віряни готуються до великого свята через молитву, участь у богослужінні та роздуми про його значення.

20 листопада — це можливість заздалегідь налаштуватися на святкування Введення, яке відбудеться наступного дня. А саме свято 21 листопада нагадує про особливу роль Богородиці в християнській історії та наближає вірян до різдвяного періоду. Головне в цій даті — не народні прикмети чи побутові заборони, а духовний зміст події, яку церква зберігає у своїй традиції.

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