21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Ця дата об’єднує пам’ять про дві революції — Помаранчеву 2004 року та Революцію Гідності, яка почалася у 2013-му. У 2026 році свято припадає на суботу, а його головна мета — вшанувати людей, які виходили на Майдани, захищали демократичні цінності та право України самостійно обирати своє майбутнє.

День Гідності та Свободи — державне свято, яке щороку відзначають в Україні 21 листопада. Його історія пов’язана з двома масштабними протестами, що відбулися з різницею у дев’ять років. У 2004 році українці вийшли на вулиці через фальсифікації президентських виборів. А у 2013-му люди зібралися на Майдані, щоб виступити проти відмови влади від підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Обидві події стали важливими моментами в новітній історії країни. Вони показали, що українці готові об’єднуватися та відстоювати свої права, навіть коли це означає протистояти владі. Саме тому свято присвятили не лише учасникам революцій, а й усім громадянам, які борються за свободу, демократію та незалежність України.

Офіційно День Гідності та Свободи встановили у 2014 році. 13 листопада президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. У документі йшлося про необхідність зберегти пам’ять про події початку XXI століття та вшанувати мужність людей, які захищали права і свободи громадян, національні інтереси країни та її європейський вибір. Відтоді 21 листопада стало щорічною датою вшанування учасників обох революцій.

Як почалася Помаранчева революція

Перша з двох подій, про які нагадує це свято, — Помаранчева революція 2004 року. Тоді в Україні проходили президентські вибори. У другому турі змагалися Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Після оголошення попередніх результатів 21 листопада Центральна виборча комісія повідомила про перемогу Януковича. Однак опозиція та багато громадян заявили про масові порушення і фальсифікації під час голосування та підрахунку голосів.

Уже наступного дня прихильники Віктора Ющенка почали виходити на масові акції протесту. Центром подій став Майдан Незалежності в Києві, але мітинги відбувалися й в інших містах. Люди вимагали чесного підрахунку голосів і поваги до свого вибору. Протести тривали понад місяць і зібрали сотні тисяч учасників з різних регіонів України. Назва революції з’явилася завдяки помаранчевому кольору, який був символом виборчої кампанії Віктора Ющенка. Його прихильники використовували помаранчеві стрічки, прапори та іншу символіку. Згодом цей колір став упізнаваним знаком протестного руху.

Важливим результатом революції стало рішення Верховного Суду України про повторне голосування у другому турі президентських виборів. Після переголосування перемогу здобув Віктор Ющенко. Ці події показали, що масовий громадянський протест може впливати на політичні рішення та допомогти відстояти право людей на чесні вибори. Цікаво, що після Помаранчевої революції в Україні вже існувало окреме свято — День Свободи. Його запровадили у 2005 році та відзначали 22 листопада. Однак у грудні 2011 року це свято скасували й об’єднали з Днем Соборності. Після Революції Гідності пам’ятну дату відновили в іншому форматі — як День Гідності та Свободи.

З чого почалася Революція Гідності

Друга подія, якій присвячений цей день, розпочалася 21 листопада 2013 року. Тоді уряд України оголосив про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це рішення викликало обурення серед прихильників європейського курсу країни. Того ж вечора на Майдані Незалежності в Києві зібралися перші протестувальники. Спочатку їх було кілька сотень, але дуже швидко кількість учасників почала зростати. Протести отримали назву Євромайдан, адже однією з головних вимог людей було збереження європейського напрямку розвитку України. 24 листопада на вулиці Києва вийшли вже понад сто тисяч людей. До акцій долучалися студенти, громадські активісти, журналісти та звичайні громадяни з різних куточків країни.

Спочатку протест був мирним і стосувався насамперед європейського майбутнього України. Однак після жорстокого розгону студентів у ніч на 30 листопада ситуація змінилася. Силовики побили учасників акції, серед яких було багато молодих людей. Ці кадри викликали обурення по всій країні, а на Майдан почали виходити ще більше людей. Відтоді вимоги протестувальників стали ширшими. Українці виступали проти насильства, безкарності правоохоронців, корупції та зловживань владою. Люди вимагали поваги до своїх прав, відставки уряду та політичних змін. Саме тому протести переросли в Революцію Гідності.

Найкривавіші події відбулися 18–20 лютого 2014 року в центрі Києва. Під час протистоянь силовики застосовували зброю проти протестувальників. Загинули десятки людей, а загиблих учасників Майдану згодом назвали Героями Небесної Сотні. Загалом до Небесної Сотні відносять понад сто загиблих учасників Революції Гідності. Їхня пам’ять стала однією з головних складових цього дня.

У ніч на 22 лютого 2014 року тодішній президент Віктор Янукович залишив Україну. Після цього в країні відбулися політичні зміни та були призначені позачергові президентські вибори. Однак наслідки революції не обмежилися зміною влади. Уже в лютому 2014 року Росія розпочала окупацію Криму, а згодом — збройну агресію на сході України. Тому боротьбу за право самостійно визначати майбутнє країни українці продовжили вже в умовах війни.

Чому це свято важливе сьогодні

День Гідності та Свободи нагадує, що незалежність і демократія не існують самі собою. За них українцям доводилося боротися на вулицях, у судах, громадських організаціях, а згодом — і зі зброєю в руках. Помаранчева революція показала важливість чесних виборів і права громадян впливати на владу. Революція Гідності стала боротьбою за людську гідність, свободу слова, справедливість та європейський вибір України.

Ще один важливий наслідок тих подій — розвиток волонтерського руху та самоорганізації суспільства. Під час Революції Гідності люди самостійно організовували чергування, медичну допомогу, харчування та збір необхідних речей для протестувальників. Виникали ініціативи взаємодопомоги, а громадяни об’єднувалися незалежно від віку, професії чи місця проживання.

Цей досвід став особливо важливим після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Українці знову масово об’єдналися, щоб допомагати військовим, підтримувати переселенців, евакуювати людей і забезпечувати потреби тих, хто постраждав від війни. Тому День Гідності та Свободи сьогодні пов’язаний не лише зі спогадами про Майдани, а й із сучасним опором українців російській агресії.

Як відзначають День Гідності та Свободи

У цей день по всій Україні проводять пам’ятні та просвітницькі заходи. Представники влади, громадські організації, учасники революцій і небайдужі громадяни збираються біля меморіалів, щоб покласти квіти та вшанувати загиблих. У багатьох містах організовують хвилини мовчання, виставки фотографій, тематичні зустрічі, лекції та покази документальних фільмів про події 2004 і 2013–2014 років.

Окрему увагу приділяють Героям Небесної Сотні та людям, які загинули під час протестів. Українці приходять до меморіалів, запалюють лампадки, приносять квіти та згадують історії тих, хто віддав життя за свободу. У навчальних закладах проводять уроки пам’яті, під час яких учням розповідають про причини революцій, їхній перебіг і наслідки. Такі зустрічі допомагають молодшому поколінню краще зрозуміти, чому ці події стали важливими для країни.

У свята немає єдиного обов’язкового ритуалу. Хтось бере участь в офіційних заходах, хтось відвідує музей або дивиться документальні фільми, а хтось просто розмовляє з рідними про те, де був під час Майданів і що пам’ятає про ті дні. Важливо не лише відтворювати хронологію подій, а й говорити про людей, їхні рішення, страхи та сміливість.

Як відзначатимуть День Гідності та Свободи у 2026 році

До Дня Гідності та Свободи у 2026 році Національний музей Революції Гідності підготував загальнонаціональну програму заходів та інформаційні матеріали. Цьогорічна кампанія проходить під гаслом «Запит на свободу прийнято». Її ідея побудована на знайомій користувачам інтернету фразі, яка в цьому випадку символізує відповідь суспільства: українці зробили свій вибір і готові його захищати.

До кампанії долучилися Київ, Чернігівська, Запорізька та Полтавська обласні військові адміністрації. Для шкіл, бібліотек і громад також підготували матеріали, які допоможуть провести тематичні зустрічі та розповісти про історію двох революцій. Окремо музей представив освітній посібник для вчителів, учнів і студентів. Він присвячений не лише подіям Майданів, а й цінностям свободи, гідності, демократії та громадянської відповідальності.

У 2026 році 21 листопада припадає на суботу. Тож українці зможуть долучитися до пам’ятних заходів, відвідати тематичні виставки або присвятити час розмовам про історію країни. Головне в цей день — згадати людей, які відстоювали свободу, та усвідомити, що цінності, за які вони боролися, залишаються важливими й сьогодні.

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