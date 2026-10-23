Свято 23 жовтня 2026 — День рекламіста в Україні: історія та привітання

Щороку 23 жовтня в Україні відзначають День працівників реклами, який також називають Днем рекламіста. Це неофіційне професійне свято, що виникло в 1994 році й об’єднує людей, які створюють рекламні кампанії, вигадують слогани, розробляють дизайн і допомагають брендам знаходити свою аудиторію. До привітань долучаються копірайтери, маркетологи, дизайнери, фахівці з PR та інші працівники рекламної індустрії.

День працівників реклами в Україні щороку припадає на 23 жовтня. У 2026 році це буде п’ятниця. Свято не має офіційного державного статусу, тому цей день не є додатковим вихідним. Водночас дата закріпилася серед представників рекламного бізнесу, а медіа щороку нагадують про неї та вітають фахівців галузі. Історію виникнення свята часто пов’язують із 1994 роком і молодим рекламним агентом, який тоді працював у газеті. За поширеною версією, студент Алан Ардасенов отримав своє перше замовлення на рекламу саме 23 жовтня. Цю дату він нібито й запропонував відзначати як професійне свято рекламників. Згодом ідея поширилася серед працівників рекламної сфери та в інших країнах колишнього СРСР.

Однак цю історію варто сприймати саме як поширену версію походження свята. Надійного підтвердження всіх подробиць у відкритих джерелах немає, а окремого державного документа, який установлював би 23 жовтня як офіційне свято в Україні, не виявлено. Тому коректніше говорити, що День рекламіста — це професійна традиція, яка сформувалася в рекламному середовищі, а не офіційна дата державного календаря.

Кого вітають у цей день

Реклама — це набагато більше, ніж ролик на телебаченні чи оголошення в соціальних мережах. За кожною вдалою кампанією зазвичай стоїть команда людей, які досліджують аудиторію, шукають ідею, готують тексти, створюють візуальний стиль і планують, де саме показати рекламу. Саме тому професійне свято стосується одразу кількох напрямів роботи.

Копірайтери вигадують слогани, пишуть тексти для оголошень, сайтів, відео та рекламних дописів. Їхнє завдання — пояснити переваги товару або послуги зрозуміло й цікаво, часто лише кількома словами. Вдалий текст може запам’ятатися надовго, навіть якщо людина не пам’ятає, де саме його побачила.

Дизайнери та артдиректори відповідають за те, як реклама виглядатиме. Вони добирають кольори, шрифти, фотографії, ілюстрації та інші візуальні елементи. Їхня робота допомагає бренду бути впізнаваним і вирізнятися серед десятків інших повідомлень.

Маркетологи досліджують потреби покупців, аналізують конкурентів і визначають, кому та як варто показувати продукт. Вони можуть оцінювати ефективність кампанії, вивчати реакцію аудиторії й змінювати рекламну стратегію залежно від результатів. А медіапланери вирішують, на яких майданчиках, у який час і з яким бюджетом краще розміщувати оголошення.

До професійної спільноти також належать менеджери рекламних проєктів, фахівці з PR, бренд-менеджери, продюсери, фотографи, відеографи, спеціалісти з реклами в соціальних мережах і фахівці з аналітики. Кожен із них відповідає за свою частину роботи. Іноді команда складається з кількох людей, а масштабні кампанії можуть об’єднувати десятки спеціалістів.

Як виникла реклама і якою була спочатку

Реклама набагато старша за телебачення, радіо та інтернет. Ще в давнину торговці намагалися привернути увагу покупців, розповідали про переваги свого товару та переконували людей обрати саме їхню пропозицію. У містах і на ринках працювали глашатаї, які голосно повідомляли про товари, послуги та майбутні події. Такі оголошення були особливо важливими в суспільствах, де далеко не всі вміли читати.

Одним із відомих ранніх прикладів письмової реклами вважають давньоєгипетські папіруси з торговими оголошеннями. Серед історичних знахідок є тексти, у яких пропонували винагороду за повернення втікачів або повідомляли про продаж товарів. Проте не кожен такий документ можна назвати рекламою в сучасному розумінні. Раніше люди переважно повідомляли про наявність товару, тоді як сучасна реклама часто намагається ще й сформувати певний образ бренду.

У Стародавній Греції та Римі торговці рекламували свої товари усно, а на будівлях і в громадських місцях розміщували написи та зображення. Через невисокий рівень грамотності усні повідомлення мали велике значення. Торговці могли вихваляти якість продукції, розповідати про її походження або запрошувати людей до своєї крамниці. Так поступово формувалися способи привернення уваги, які згодом стали основою рекламної комунікації.

У середньовіччі важливу роль відігравали міські глашатаї. Вони оголошували новини, повідомляли про ярмарки та передавали інформацію про товари й послуги. Ремісники використовували вивіски та символи, які допомагали покупцям упізнавати їхні майстерні. Наприклад, зображення певного предмета могло вказувати на те, що тут працює коваль, пекар або швець.

Справжній переворот відбувся після поширення друкарства. Друковані оголошення, афіші, каталоги та прейскуранти дозволяли передавати однакове повідомлення великій кількості людей. З розвитком газет реклама отримала ще один важливий майданчик. Виробники й торговці могли звертатися до читачів, які раніше просто не знали про їхні товари.

Як реклама стала масовою

У XIX столітті реклама почала швидко розвиватися разом із промисловістю, транспортом і газетною справою. Виробники виготовляли дедалі більше товарів, а отже, їм потрібно було знаходити нових покупців. Реклама допомагала розповідати про продукцію за межами одного міста чи регіону. Саме в цей період почали активно розвиватися рекламні агентства, які брали на себе підготовку оголошень і розміщення їх у пресі.

Згодом рекламники почали використовувати фотографію та яскраві плакати. Візуальні образи допомагали швидко привернути увагу й передати головну думку без довгого тексту. Реклама поступово перетворювалася на окрему творчу професію, у якій важливими стали не лише знання про товар, а й уміння розповісти про нього так, щоб його запам’ятали.

Поява радіо відкрила нові можливості. Компанії могли звертатися до слухачів через короткі повідомлення, рекламні пісеньки та спеціальні програми. Однією з важливих дат в історії американської комерційної радіореклами вважають 28 серпня 1922 року: тоді нью-йоркська радіостанція WEAF транслювала десятихвилинне рекламне повідомлення про житло в новому житловому комплексі. Це стало одним із ранніх прикладів платної реклами в радіоефірі.

Наступним великим кроком стало телебачення. Рекламодавці отримали можливість одночасно використовувати зображення, звук, музику та сюжет. У США перший широко відомий оплачений телевізійний рекламний ролик показали 1 липня 1941 року перед бейсбольним матчем. Він рекламував годинники Bulova й тривав приблизно десять секунд. За поширеними історичними даними, розміщення коштувало компанії дев’ять доларів, включно з платою за ефір і відповідними зборами.

Із розвитком інтернету реклама стала ще більш персоналізованою. Компанії отримали можливість показувати оголошення залежно від інтересів аудиторії, тематики сайтів і поведінки користувачів. Соціальні мережі дали брендам змогу не лише розміщувати рекламу, а й безпосередньо спілкуватися з покупцями. Тепер рекламна кампанія може складатися з відео, дописів, партнерств із блогерами, пошукових оголошень і повідомлень у застосунках.

Як розвивалася рекламна індустрія в Україні

Після відновлення незалежності України у 1991 році почав формуватися сучасний рекламний ринок. З’являлися приватні компанії, нові бренди, комерційні телеканали та видання. Бізнесу потрібно було розповідати про свої товари й послуги, відрізнятися від конкурентів і знаходити покупців. Через це зростала потреба в рекламних агентствах, дизайнерах, копірайтерах і маркетологах.

У перші роки ринок активно розвивався через телебачення, радіо, друковану пресу та зовнішню рекламу. На вулицях міст ставало більше рекламних щитів, а компанії почали створювати впізнавані логотипи й фірмові стилі. Водночас галузь проходила період становлення: змінювалися правила роботи, формувалися професійні команди та з’являлися нові підходи до комунікації з аудиторією.

Важливим етапом стало ухвалення Закону України «Про рекламу» 3 липня 1996 року. Документ визначив правові засади рекламної діяльності та встановив вимоги до розміщення й поширення реклами. Законодавство згодом неодноразово змінювали, зокрема через розвиток цифрових платформ і нові виклики для споживачів. Тому твердження, що українська реклама почалася лише після ухвалення цього закону, було б неправильним: рекламний ринок уже розвивався, а законодавство допомогло встановити правила його роботи.

У 2000-х роках дедалі більшого значення набували сайти, пошукові системи та онлайн-оголошення. Згодом до них додалися соціальні мережі, відеоплатформи й реклама в мобільних застосунках. Це змінило й саму роботу фахівців: тепер потрібно не лише вигадати ідею, а й аналізувати статистику, тестувати різні варіанти оголошень та оцінювати реакцію аудиторії.

Сьогодні український рекламний ринок об’єднує великі агентства, незалежних фахівців, креативні студії та внутрішні команди компаній. Українські дизайнери й рекламники працюють із міжнародними брендами, створюють айдентику, рекламні ролики та кампанії для різних аудиторій. Водночас розвиток галузі залежить від економічної ситуації, технологій і змін у звичках споживачів.

Якою буває реклама

Реклама може мати різну мету. Найчастіше люди стикаються з комерційною рекламою, яка розповідає про товари, послуги, знижки та нові продукти. Її завдання — зацікавити потенційного покупця й спонукати його дізнатися більше або зробити покупку. Для цього використовують відео, банери, плакати, оголошення в пошукових системах і дописи в соціальних мережах.

Соціальна реклама має іншу мету. Вона привертає увагу до суспільно важливих тем: безпеки дорожнього руху, донорства крові, захисту довкілля, протидії насильству чи підтримки людей, які опинилися в складних обставинах. Така реклама може закликати не купувати товар, а змінити поведінку або долучитися до корисної справи. Її результат не завжди можна виміряти продажами — важливими можуть бути обізнаність і зміна ставлення людей.

Політична реклама використовується для просування кандидатів, партій або політичних ідей. Особливо помітною вона стає під час виборчих кампаній. Її завдання — донести до виборців позицію політичної сили та вплинути на їхнє рішення. До цього виду реклами застосовуються окремі законодавчі вимоги.

Окремий напрям — іміджева реклама, яка допомагає сформувати певне уявлення про компанію або бренд. Вона не завжди закликає негайно придбати конкретний товар. Натомість може розповідати про цінності компанії, її історію, підхід до роботи чи соціальні ініціативи. Така комунікація допомагає вибудовувати довгострокові відносини з аудиторією.

Із розвитком цифрових платформ з’явилася й реклама в блогерів та авторів контенту. Компанії співпрацюють із людьми, які мають власну аудиторію, і пропонують їм розповісти про продукт. Для читачів і глядачів важливо розуміти, коли це особиста рекомендація, а коли оплачена співпраця. Саме тому рекламні матеріали мають належно позначати відповідно до застосовних правил.

Як відзначають День працівників реклами

Оскільки День рекламіста не є офіційним державним святом, єдиних правил святкування немає. Кожна компанія або професійна спільнота вирішує сама, як відзначити цю дату. Хтось обмежується привітаннями в робочих чатах, а хтось організовує зустрічі, невеликі вечірки чи тематичні заходи. Часто свято стає приводом зібрати команду й згадати найцікавіші проєкти року.

У рекламних агентствах можуть проводити внутрішні конкурси на найкращу ідею, найвлучніший слоган або найсміливіше творче рішення. Такі активності допомагають не лише розважитися, а й обмінятися досвідом. Для творчих команд це також можливість показати роботи, якими вони пишаються, і подякувати колегам за спільні результати. Професійні спільноти можуть організовувати лекції, дискусії та зустрічі з фахівцями. На них обговорюють нові технології, зміни в поведінці аудиторії, роботу з брендами й етичні питання рекламної діяльності. Утім, конкретні заходи залежать від організаторів, тому не варто вважати конференції або конкурси обов’язковою традицією цього дня.

До привітань долучаються й люди, які працюють у суміжних сферах: журналісти, фотографи, відеографи, SMM-фахівці та дизайнери. Їхня робота часто перетинається з рекламою, адже для створення кампанії потрібні тексти, зображення, відео й розуміння того, як люди сприймають інформацію. У соціальних мережах цього дня публікують привітання, згадують вдалі кампанії та діляться професійними історіями.

Для самого рекламника це ще й нагода зупинитися та оцінити власну роботу. За яскравим роликом або коротким слоганом часто стоять десятки правок, пошуки вдалого формулювання, обговорення з клієнтом і перевірка результатів. Тому професійне свято — це не лише про креатив, а й про командну роботу, уважність до деталей та відповідальність за те, яке повідомлення отримує аудиторія.

Цікаві факти про рекламу

Слово «реклама» пов’язують із латинським reclamare. Це слово перекладають як «вигукувати» або «голосно заявляти». Таке походження добре передає один із найдавніших способів привернути увагу до товару — оголосити про нього вголос. Сучасна реклама стала значно складнішою, але її основне завдання залишилося знайомим: донести повідомлення до людей.

Перші рекламні оголошення не були схожі на сучасні ролики. Вони могли містити лише короткий текст про товар, послугу або винагороду. У містах люди дізнавалися про пропозиції через глашатаїв, вивіски та торговців на ринках. Із поширенням друкарства реклама почала швидше розходитися між людьми.

Реклама на радіо стала важливою частиною комерційного мовлення. У США одним із ранніх відомих прикладів платної радіореклами була трансляція 1922 року про житло в Нью-Йорку. Згодом рекламні повідомлення стали невіддільною частиною багатьох радіопрограм. Вони допомогли сформувати модель, за якої компанії оплачують розміщення реклами, а медіа отримують кошти для своєї роботи.

Перший широко відомий оплачений телевізійний рекламний ролик у США був дуже коротким. 1 липня 1941 року глядачам показали рекламу годинників Bulova перед бейсбольним матчем. Ролик тривав приблизно десять секунд і коштував рекламодавцю дев’ять доларів за розміщення. Сьогодні такі суми здаються символічними на тлі бюджетів великих телевізійних кампаній.

Реклама може бути ефективною навіть без прямого заклику купити. Деякі кампанії розповідають історію, викликають емоції або показують цінності бренду. Людина може запам’ятати персонажа, музику чи фразу, навіть якщо не придбає товар одразу. Проте впізнаваність сама по собі не гарантує продажів, тому компанії оцінюють і те, як реклама впливає на поведінку аудиторії.

За однією рекламою часто стоїть ціла команда. Навіть короткий ролик може потребувати роботи сценариста, режисера, оператора, дизайнера, продюсера, монтажера та фахівця з реклами. Якщо кампанія велика, до неї також залучають дослідників аудиторії, медіапланерів і аналітиків. Тому вдала реклама — це не завжди результат однієї геніальної ідеї, а часто підсумок спільної роботи багатьох людей.

Чому реклама важлива сьогодні

Сучасна реклама допомагає компаніям розповідати про свої товари й послуги, а людям — дізнаватися про нові пропозиції. Вона може пояснити, чим один продукт відрізняється від іншого, де його придбати та які умови пропонує продавець. Водночас велика кількість рекламних повідомлень змушує бренди шукати нові способи привернути увагу. Через це особливо цінними стають зрозуміла ідея, доречний гумор, чесна комунікація та повага до аудиторії. Реклама також має відповідати професійним і правовим стандартам. Важливо не вводити людей в оману, не приховувати суттєвих умов пропозиції та не видавати оплачений матеріал за незалежну рекомендацію. Креативність може допомогти зробити кампанію помітною, але вона не скасовує відповідальності за її зміст.

Для України рекламна галузь залишається важливою частиною медіа, бізнесу та креативної економіки. Вона об’єднує людей із різними навичками — від роботи з текстом і зображенням до аналітики й цифрових технологій. День працівників реклами нагадує, що за кожним вдалим оголошенням стоять дослідження, пошук ідей, командна робота та багато рішень, яких глядач зазвичай не бачить.

Отже, 23 жовтня — неофіційний День працівників реклами в Україні. Його відзначають фахівці, які допомагають брендам знаходити спільну мову з людьми, а складні повідомлення перетворюють на зрозумілі тексти, образи та історії. Це нагода привітати рекламників, згадати цікаві кампанії та подякувати всім, хто працює над тим, щоб ідеї ставали помітними.

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