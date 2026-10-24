Свято 24 жовтня 2026 — Міжнародний День ООН: історія організації, яка об’єднує світ

Щороку 24 жовтня у світі відзначають День Організації Об’єднаних Націй — дату, яка нагадує про важливість міжнародної співпраці, миру та захисту прав людини. Саме цього дня у 1945 році набув чинності Статут ООН, і організація офіційно розпочала роботу. Свято започаткували, щоб привертати увагу до цілей ООН, її діяльності та спільної відповідальності країн за майбутнє світу.

Міжнародний день ООН відзначають щороку 24 жовтня. Дата пов’язана з однією з найважливіших подій у міжнародній історії — створенням Організації Об’єднаних Націй. Після Другої світової війни багато країн прагнули побудувати систему, яка допомагала б запобігати новим масштабним війнам і вирішувати суперечки шляхом переговорів. У 1945 році представники 50 держав зібралися в американському місті Сан-Франциско на конференцію, присвячену створенню нової міжнародної організації. Вони розробили Статут ООН — документ, який визначив її основні цілі, принципи та структуру. 26 червня 1945 року представники країн підписали Статут, а 24 жовтня того самого року він набув чинності після ратифікації необхідною кількістю держав. Саме цю дату вважають днем офіційного заснування ООН.

Уперше День ООН відзначили у 1948 році. А в 1947 році Генеральна Асамблея організації ухвалила рішення присвятити цей день інформуванню людей про цілі та досягнення ООН. У 1971 році Генеральна Асамблея рекомендувала державам-членам відзначати його як державне свято. Водночас це не означає, що 24 жовтня автоматично є вихідним у кожній країні: порядок відзначення залежить від національних правил.

Чому ООН залишається важливою

Організація Об’єднаних Націй — це міжнародне об’єднання, у якому країни можуть обговорювати спільні проблеми та шукати шляхи їх розв’язання. Серед основних завдань ООН — підтримання міжнародного миру й безпеки, розвиток співпраці між державами, захист прав людини та допомога людям, які опинилися в складних обставинах. Організація також працює над питаннями охорони здоров’я, освіти, продовольчої безпеки, подолання бідності й захисту довкілля.

ООН не є світовим урядом і не може самостійно вирішувати всі міжнародні конфлікти. Її можливості залежать від повноважень, закріплених у Статуті, рішень держав-членів і готовності країн співпрацювати. Наприклад, Рада Безпеки ООН відповідає за питання міжнародного миру та безпеки, а Генеральна Асамблея є майданчиком, де представлені всі держави-члени. Саме тому робота організації часто передбачає тривалі переговори, пошук компромісів і складні дипломатичні рішення.

Сьогодні до ООН входять 193 держави. Це робить організацію одним із головних майданчиків для міжнародного діалогу. Країни мають різні інтереси, політичні системи та погляди, але можуть обговорювати питання, які стосуються всього світу. Для України ООН також є важливим міжнародним майданчиком, де порушують питання російської агресії, територіальної цілісності, гуманітарних потреб і захисту цивільного населення.

Як відзначають День ООН

Міжнародний день ООН не має єдиного сценарію святкування. У різних країнах проводять освітні заходи, тематичні зустрічі, дискусії, виставки, концерти та інформаційні кампанії. Їхня мета — розповісти людям про роботу організації, її досягнення та проблеми, над якими вона працює. До таких подій долучаються дипломати, представники міжнародних установ, освітяни, громадські організації, студенти й школярі.

Одна з відомих традицій — кампанія Turn the World UN Blue, тобто «Зробімо світ блакитним на честь ООН». У межах цієї ініціативи відомі будівлі, мости, пам’ятники та інші архітектурні об’єкти підсвічують блакитним кольором. Так організатори привертають увагу до ідей миру, розвитку, гідності та прав людини. Кампанія особливо активно проводилася до ювілейних дат організації.

Ще одна традиція — концерти до Дня ООН. Музика допомагає об’єднати людей із різних країн незалежно від їхньої мови та культури. Такі заходи можуть включати виступи музикантів, представлення національних традицій і розповіді про міжнародну співпрацю. В ООН також проводять зустрічі та публічні заходи, присвячені її роботі й цілям Статуту.

У школах і університетах цю дату можуть використовувати для тематичних уроків, дебатів і навчальних проєктів. Учні дізнаються, як працюють міжнародні організації, чому виникають конфлікти та якими способами країни намагаються їх урегулювати. Такі заняття допомагають краще зрозуміти, що міжнародна співпраця стосується не лише дипломатів, а й повсякденного життя людей. Адже рішення у сферах освіти, охорони здоров’я, гуманітарної допомоги та захисту довкілля можуть впливати на громади в різних частинах світу.

Цікаві факти про ООН

ООН офіційно створили у 1945 році. Організація виникла після Другої світової війни, коли країни шукали спосіб зменшити ризик нових масштабних конфліктів. Її заснування стало спробою побудувати систему міжнародної співпраці на основі спільних правил і домовленостей.

Статут ООН підписали в Сан-Франциско. Це сталося 26 червня 1945 року. Документ визначив основні цілі організації, принципи взаємодії держав і повноваження її головних органів. Однак офіційно ООН почала існувати лише 24 жовтня, коли Статут набув чинності.

У символіці ООН є карта світу та оливкові гілки. Карта символізує охоплення всієї планети, а оливкові гілки здавна асоціюються з миром. Емблему затвердили 7 грудня 1946 року. Прапор ООН із білою емблемою на блакитному тлі затвердили в жовтні 1947 року.

В ООН є шість офіційних мов. Це арабська, китайська, англійська, французька, російська та іспанська. Ними користуються під час офіційних засідань і роботи з документами. Переклад і синхронний переклад допомагають представникам різних країн брати участь у міжнародних обговореннях.

День ООН відзначають із 1948 року. Спочатку його запровадили, щоб нагадувати про цілі організації та пояснювати людям, чим вона займається. Згодом дата стала нагодою говорити не лише про історію ООН, а й про сучасні виклики — від збройних конфліктів до гуманітарних криз і глобальної нерівності.

Чому цей день важливий для України

Для України День ООН має особливе значення через питання міжнародного миру, безпеки та дотримання Статуту організації. Україна є державою-засновницею ООН: її представники брали участь у створенні організації в 1945 році. Відтоді міжнародний майданчик ООН використовують для обговорення питань, що стосуються суверенітету держав, територіальної цілісності, гуманітарної допомоги та захисту цивільних.

Повномасштабна війна Росії проти України знову привернула увагу до принципів, на яких створювали ООН. Серед них — мирне врегулювання спорів, повага до суверенної рівності держав і заборона застосування сили всупереч цілям організації. Водночас робота ООН залежить від рішень її держав-членів, а механізми ухвалення рішень, зокрема в Раді Безпеки, мають свої обмеження. Це одна з причин, чому міжнародні дискусії про ефективність організації тривають і сьогодні.

День ООН — це не лише дата в міжнародному календарі. Він нагадує, що глобальні проблеми потребують спільних зусиль, а діалог між країнами залишається важливим навіть тоді, коли домовитися непросто. Історія організації почалася після руйнівної війни, але її головні завдання — підтримання миру, захист прав людини та міжнародна співпраця — залишаються актуальними й нині.

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