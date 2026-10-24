Щороку 24 жовтня відзначають Всесвітній день рубця — неофіційне гастрономічне свято, присвячене продукту, який одні обожнюють, а інші оминають у магазині. Дату пов’язують із записом англійського письменника й державного службовця Семюела Піпса, який 24 жовтня 1662 року описав у щоденнику обід із рубцем. Ініціатива покликана нагадати про давню кулінарну традицію та показати, скільки різних страв можна приготувати з цього продукту.

Рубець — це частина шлунка жуйних тварин, найчастіше корови або теляти. Він належить до субпродуктів, як-от печінка, серце, нирки та язик. На вигляд рубець має характерну складчасту поверхню, а його текстура відрізняється від звичайного м’яса. Смак готової страви значною мірою залежить від способу приготування, спецій і соусів. Якщо рубець правильно очистити й довго готувати, він стає м’якшим і добре вбирає аромати інших інгредієнтів.

У кулінарії рубець використовують уже багато століть. У різних країнах його додають до супів, тушкують із овочами, готують із квасолею або подають із гострими соусами. Наприклад, в Італії популярні страви з рубця в томатному соусі, у Туреччині — наваристий суп із часником і оцтом, а в Мексиці — гострий суп менудо. У Португалії рубець готують із квасолею та м’ясом, а в китайській кухні його можуть подавати в тушкованому вигляді або готувати на сильному вогні з овочами. Тож цей продукт має своє місце в кулінарних традиціях різних народів.

Рубець цінують і за поживні властивості. Він містить білок, вітамін B12 та деякі мінерали, зокрема цинк і залізо. Водночас харчова цінність залежить від виду продукту, способу обробки та рецепта. Наприклад, жирний соус або велика кількість олії суттєво змінюють склад готової страви. Тому рубець не варто вважати ані універсальним дієтичним продуктом, ані їжею, яка підходить абсолютно всім.

Як з’явився Всесвітній день рубця

Всесвітній день рубця пов’язують із діяльністю британської організації Tripe Marketing Board. Вона популяризує страви з рубця й намагається повернути інтерес до продукту, який у деяких країнах поступився місцем звичайним м’ясним стравам. Ініціатива має дещо жартівливий характер: її прихильники пропонують хоча б на один день згадати про субпродукт, який часто недооцінюють. Водночас за цією ідеєю стоїть і практичний аргумент — використання різних частин туші допомагає зменшувати харчові відходи.

День рубця відзначають 24 жовтня. Цю дату обрали на честь запису в щоденнику Семюела Піпса, зробленого саме цього дня 1662 року. Піпс був англійським державним службовцем і автором щоденника, у якому докладно описував побут, політичні події, зустрічі та повсякденні справи. Його записи сьогодні є цінним джерелом інформації про життя Англії XVII століття. І серед історичних подробиць знайшлося місце навіть для обіду з рубцем.

У записі від 24 жовтня 1662 року Піпс розповів, що обідав удома з дружиною. Він особливо відзначив страву з рубця, яку сам допоміг приготувати, та згадав гірчицю, з якою її подавали. Автор залишився задоволений обідом і написав, що добре поїв. Саме ця коротка побутова історія стала символічною основою сучасного гастрономічного дня. Втім, Піпс, звісно, не святкував Всесвітній день рубця: ідеться про значно пізнішу ініціативу, яка використала історичну дату як привід для популяризації страви.

Чому рубцю присвятили окремий день

Рубець — приклад продукту, ставлення до якого сильно залежить від кулінарних звичок. Для одних це знайома страва з дитинства, а для інших сама думка про шлунок тварини в тарілці здається незвичною. При цьому субпродукти протягом століть були важливою частиною харчування в різних країнах. Їх використовували, щоб приготувати ситну їжу з доступних інгредієнтів і не викидати придатні для споживання частини тварини.

Організатори дня хочуть змінити уявлення про рубець і заохотити людей спробувати нові рецепти. Вони нагадують, що цей продукт можна готувати не лише у вигляді традиційного супу. Рубець добре поєднується з цибулею, часником, томатами, зеленню, спеціями та бульйонами. У різних кухнях його тушкують, варять, обсмажують після попереднього приготування або додають до густих м’ясних страв. Тож навіть тим, хто ніколи його не куштував, можна знайти рецепт на власний смак.

Є й інший аспект — ощадливе використання харчових продуктів. Підхід, за якого в кулінарії використовують більше придатних частин тварини, часто називають принципом «від носа до хвоста». Він передбачає уважніше ставлення до продуктів і зменшення кількості харчових відходів. Однак це не означає, що рубець обов’язково має подобатися всім або що його споживання саме по собі розв’язує проблему відходів. Ідея свята радше пропонує подивитися на традиційну їжу під іншим кутом і дізнатися, як її готують у різних культурах.

Як відзначають Всесвітній день рубця

Це неофіційне гастрономічне свято, тому в нього немає єдиного сценарію, обов’язкових церемоній чи усталених традицій. Найпростіший спосіб долучитися — приготувати страву з рубця або замовити її в ресторані, де подають субпродукти. Можна також познайомитися з рецептами інших країн і порівняти, як один продукт змінюється залежно від спецій, соусів і способу приготування. Для тих, хто любить кулінарні експерименти, це нагода спробувати щось незвичне.

Ще один варіант — організувати домашню вечерю з кількома різними стравами. Наприклад, приготувати рубець у томатному соусі, суп із часником або тушковану страву з квасолею. Гості зможуть оцінити різні варіанти й обрати той, який їм найбільше сподобався. А якщо ніхто за столом не любить рубець, можна просто дізнатися більше про історію цього продукту та його місце в кухнях світу.

Всесвітній день рубця також нагадує про регіональні кулінарні традиції. У деяких країнах рецепти передаються в родинах із покоління в покоління, а в інших страви з рубця залишаються частиною ресторанного меню та вуличної їжі. Знайомство з ними дає змогу побачити, наскільки різноманітною може бути кухня навіть тоді, коли в її основі лежить один і той самий інгредієнт. У 2026 році свято припадає на суботу, 24 жовтня, тож охочі зможуть присвятити кулінарному експерименту вихідний день.

Два рецепти рубця, які можна приготувати вдома

Якщо хочеться долучитися до свята не лише за назвою, можна спробувати один із простих рецептів. Головне — придбати добре очищений рубець і правильно його підготувати. Якщо продукт сирий, час варіння може бути тривалим, тому краще заздалегідь уточнити в продавця, чи пройшов він попередню обробку. Рубець має стати м’яким, але не розваритися до кашоподібного стану.

Рецепт 1. Рубець у томатному соусі

Це страва в італійському стилі, у якій рубець тушкують із томатами, цибулею та часником. Соус робить смак насиченішим, а зелень і сир додають аромату. Подавати страву можна як самостійну гарячу страву або разом із картоплею, квасолею чи хлібом. Подібні варіанти рубця в томатному соусі популярні в різних регіонах Італії.

Інгредієнти на 3–4 порції

700 г очищеного рубця

1 велика цибулина

2–3 зубчики часнику

400 г подрібнених томатів або томатів у власному соку

2 ст. л. оливкової олії

1 лавровий лист

1 ч. л. сушеного орегано

Сіль і чорний перець — до смаку

Невеликий пучок петрушки

Твердий сир для подачі — за бажанням

Приготування

Якщо рубець сирий, промийте його та відваріть до м’якості. Залежно від попередньої обробки це може зайняти кілька годин. Якщо ви придбали вже відварений продукт, достатньо перевірити його м’якість і за потреби ще трохи проварити. Готовий рубець охолодіть настільки, щоб його було зручно нарізати, а потім наріжте смужками. Цибулю наріжте невеликими кубиками, часник подрібніть. Розігрійте олію в глибокій сковороді або каструлі й обсмажте цибулю до м’якості. Додайте часник і готуйте ще приблизно хвилину. Потім покладіть рубець, перемішайте й дайте йому трохи прогрітися разом з овочами. Додайте томати, лавровий лист, орегано, сіль і перець. Якщо соус виходить надто густим, влийте трохи води або бульйону. Накрийте посуд кришкою й тушкуйте на слабкому вогні приблизно 30–40 хвилин. Час залежить від того, наскільки м’яким був рубець до початку тушкування. Перед подачею дістаньте лавровий лист, посипте страву подрібненою петрушкою та, за бажанням, натертим сиром.

У результаті має вийти густа ароматна страва з ніжними шматочками рубця. Якщо любите гостріший смак, можна додати дрібку пластівців чилі. А для більш ситного обіду до соусу підійдуть відварена квасоля або картопля.

Рецепт 2. Суп із рубця з часником і оцтом

Суп із рубця популярний у турецькій кухні. Його готують на бульйоні, а для подачі часто використовують часник та оцет, які додають страві виразного смаку. У деяких варіантах до супу додають борошно, щоб зробити його густішим. Часник з оцтом можна подати окремо, аби кожен міг додати стільки заправки, скільки йому подобається.

Інгредієнти на 4–6 порцій

500–600 г очищеного рубця

1,5 л води або бульйону

3–4 зубчики часнику

2 ст. л. борошна

2 ст. л. вершкового масла

2–3 ст. л. оцту

Сіль і чорний перець — до смаку

Лимон для подачі — за бажанням

Зелень — за бажанням

Приготування

Рубець ретельно промийте. Якщо він сирий, відваріть до м’якості, злийте воду за потреби й наріжте невеликими шматочками. Якщо продукт уже попередньо відварений, перевірте його готовність і використовуйте відповідно до інструкцій продавця. У каструлі розтопіть вершкове масло. Додайте борошно й перемішуйте на невеликому вогні, поки воно трохи не змінить колір. Не допускайте підгоряння. Поступово вливайте воду або бульйон, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Додайте нарізаний рубець, посоліть і поперчіть. Доведіть до легкого кипіння та варіть приблизно 10–15 хвилин, щоб смаки поєдналися. Якщо рубець ще недостатньо м’який, готуйте довше. Для заправки подрібніть часник і змішайте його з оцтом. Суміш можна подати окремо, а не додавати відразу в усю каструлю. Спробуйте суп і за потреби відрегулюйте кількість солі та перцю. Подавайте гарячим, додавши часникову заправку за смаком. За бажанням доповніть страву лимонним соком і зеленню.

Цей суп підійде тим, хто любить насичені бульйони та виразні часникові заправки. Якщо хочете м’якший смак, почніть із невеликої кількості оцту й поступово додавайте його вже в тарілці. Так кожен зможе налаштувати страву під себе.

Важливо: обидва рецепти передбачають використання належно очищеного рубця. Якщо продукт сирий, не обмежуйтеся коротким обсмажуванням: його потрібно повністю приготувати до безпечного стану. Дотримуйтеся рекомендацій продавця щодо попередньої обробки та часу приготування.

Коли відзначають Всесвітній день рубця у 2026 році

Всесвітній день рубця відзначають 24 жовтня, і у 2026 році це буде субота. Свято не має офіційного статусу, але щороку дає привід згадати про страви, які мають довгу історію в різних кухнях світу. Долучитися можна по-різному: приготувати традиційний суп, спробувати рубець у томатному соусі або просто дізнатися більше про цей продукт.

Історія дня поєднує давню кулінарну звичку з незвичайним записом у щоденнику XVII століття. А головна ідея проста: не варто оцінювати страву лише за назвою чи незвичним інгредієнтом. Іноді знайомство з кухнею іншої країни починається саме з продукту, який раніше здавався дивним.

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