Свято 25 жовтня 2026 — День автомобіліста і дорожника в Україні: історія та привітання

Історія свята почалася ще за радянських часів. У 1980 році в СРСР запровадили День автомобіліста, який відзначали в останню неділю жовтня. Після проголошення незалежності України виникла потреба закріпити професійне свято на державному рівні. 13 жовтня 1993 року президент України Леонід Кравчук підписав указ № 452/93, яким установив День автомобіліста. Дату залишили незмінною — остання неділя жовтня.

Спочатку свято стосувалося працівників автомобільного транспорту. Однак у 1997 році до його назви додали слова «і дорожника». Так День автомобіліста став спільним професійним святом для людей, які працюють за кермом, і тих, хто будує та ремонтує дороги. Відповідні зміни внесли указом президента Леоніда Кучми від 22 жовтня 1997 року. Відтоді офіційна назва свята — День автомобіліста і дорожника.

Дата свята щороку змінюється, адже воно припадає не на конкретне число, а на останню неділю жовтня. У 2026 році це 25 жовтня. Такий формат дає змогу відзначати професійне свято у вихідний день, хоча для багатьох працівників транспорту неділя залишається звичайним робочим днем. Автобуси, вантажівки, таксі та інший транспорт продовжують працювати за графіком, незалежно від календаря.

Кого вітають у цей день

Насамперед свято присвячене водіям, для яких керування автомобілем є професією. Це водії автобусів і маршруток, таксі, вантажівок, служб доставки, спеціального транспорту та міжміських перевезень. Їхня робота допомагає людям діставатися на роботу й навчання, подорожувати, отримувати товари та користуватися різними послугами. За кожною такою поїздкою стоять відповідальність, уважність і вміння швидко реагувати на зміни дорожньої ситуації.

Водночас День автомобіліста і дорожника — це не лише привід привітати тих, хто тримає кермо. До свята долучаються механіки, автослюсарі, диспетчери, працівники автопарків, логістичних компаній і станцій технічного обслуговування. Вони перевіряють справність машин, організовують рейси, стежать за технічним станом транспорту та допомагають усувати несправності. Без їхньої роботи навіть найсучасніший автомобіль не зможе довго й безпечно працювати.

Окрема частина свята — працівники дорожнього господарства. Це фахівці, які будують нові дороги, ремонтують пошкоджене покриття, встановлюють дорожні знаки, наносять розмітку та дбають про безпеку руху. Вони працюють не лише в теплу пору року: узимку потрібно прибирати сніг, боротися з ожеледицею та підтримувати проїзд на важливих маршрутах. Якість їхньої роботи безпосередньо впливає на комфорт і безпеку водіїв та пасажирів.

В Україні ця робота має особливе значення і під час повномасштабної війни. Автомобільний транспорт допомагає перевозити гуманітарні вантажі, доставляти продукти й ліки, евакуювати людей та підтримувати роботу підприємств. Дорожники, зі свого боку, відновлюють пошкоджені ділянки й забезпечують проїзд там, де це необхідно. Міністерство розвитку громад та територій України у привітанні з професійним святом окремо відзначало роль водіїв, перевізників, механіків і дорожників у підтриманні транспортної системи та зв’язку між громадами.

Як відзначають День автомобіліста

У День автомобіліста і дорожника в Україні зазвичай вітають працівників транспортної сфери. Керівники підприємств можуть вручати грамоти, подяки та відзнаки, відзначати досвідчених працівників і тих, хто досяг успіхів у своїй професії. На транспортних підприємствах іноді проводять урочисті зустрічі або невеликі святкові заходи для колективів. Водночас єдиної обов’язкової традиції святкування немає — усе залежить від конкретного підприємства, установи чи родини.

Для водіїв-любителів цей день також може бути приводом приділити увагу власному автомобілю. Наприклад, перевірити стан шин, гальм, освітлення, рівень технічних рідин і справність склоочисників. Наприкінці жовтня це особливо актуально, адже погода стає холоднішою, частішають дощі, тумани та заморозки. Підготовка автомобіля до зимового сезону допомагає зменшити ризик несправностей і зробити поїздки безпечнішими.

Частина автомобілістів проводить цей день у колі друзів, які мають спільне захоплення машинами. Вони можуть обговорювати нові моделі, ділитися досвідом обслуговування авто, згадувати подорожі або відвідувати автомобільні виставки, якщо такі заходи організовують у їхньому місті. Для когось це просто нагода привітати близьку людину, яка багато часу проводить за кермом. А для професійних водіїв, які працюють у святковий день, найкращим подарунком може бути спокійна зміна та безпечна дорога.

Чому важливо пам’ятати про безпеку на дорогах

День автомобіліста — це не лише привітання, а й нагода нагадати про відповідальність кожного учасника дорожнього руху. Навіть досвідчений водій може зіткнутися з небезпечною ситуацією через погану видимість, слизьке покриття або неуважність інших людей. Тому важливо дотримуватися швидкісних обмежень, зберігати безпечну дистанцію та не сідати за кермо після вживання алкоголю. Не менш важливо не користуватися телефоном під час руху й завжди пристібатися ременем безпеки.

Восени умови на дорогах змінюються особливо швидко. Дощ може зробити покриття слизьким, а листя на асфальті — погіршити зчеплення шин із дорогою. Уранці та ввечері водії частіше стикаються з туманом, а світловий день стає коротшим. Через це потрібно уважніше стежити за дорогою, заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами й пішохідними переходами та перевіряти справність фар.

Безпека залежить не лише від водіїв. Пішоходам також варто переходити дорогу у визначених місцях, не виходити раптово на проїжджу частину й використовувати світловідбивні елементи в темний час доби. Пасажирам важливо пристібатися ременями безпеки там, де вони передбачені. А технічний стан автомобіля потрібно перевіряти регулярно, а не лише перед далекою поїздкою. Такі прості звички допомагають знизити ризики для всіх, хто користується дорогами.

Цікаві факти про професію автомобіліста

Автомобільний транспорт є важливою частиною повсякденного життя: ним користуються для поїздок на роботу, доставки товарів, перевезення пасажирів і подорожей. Водночас за звичною поїздкою автобусом або доставкою посилки стоїть робота багатьох людей — від водія та диспетчера до механіка й працівника дорожньої служби. Саме тому українське свято об’єднує одразу кілька професій, а не лише тих, хто керує автомобілем.

Ще одна особливість професії — необхідність постійно пристосовуватися до дорожніх умов. Водії міжміських автобусів і вантажівок можуть проводити за кермом багато годин, планувати маршрути та враховувати погоду, затори й обмеження руху. Для них важливі не лише навички керування, а й уважність, витримка та дотримання режиму праці й відпочинку. Перевтома знижує концентрацію, тому перерви й достатній сон — важлива частина безпечної роботи.

Дорожники, своєю чергою, виконують значну частину роботи, яку водії часто помічають лише тоді, коли виникає проблема. Рівне покриття, видима розмітка, справні знаки та належне освітлення допомагають організувати рух і зменшити ризики на дорозі. Ремонт може створювати тимчасові незручності, однак його мета — підтримувати інфраструктуру в належному стані. Тому професійне свято нагадує і про тих, хто працює безпосередньо на трасах, вулицях та ремонтних майданчиках.

Коли День автомобіліста відзначатимуть у 2026 році

У 2026 році День автомобіліста і дорожника припадає на неділю, 25 жовтня. Це щорічне професійне свято, встановлене указом президента України, яке об’єднує працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Його відзначають в останню неділю жовтня, тому дата змінюється залежно від календаря.

Цього дня вітають професійних водіїв, перевізників, механіків, диспетчерів і дорожників, а також автомобілістів, для яких керування машиною є захопленням. Це нагода подякувати людям, які допомагають підтримувати транспортне сполучення, перевозити пасажирів і вантажі та дбати про стан доріг. І водночас — згадати, що безпечна поїздка залежить від відповідальності кожного учасника руху.