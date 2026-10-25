25 жовтня 2026 — День пам’яті Маркіяна та Мартирія: історія двох святих Константинополя

25 жовтня православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Маркіяна та Мартирія, які жили в Константинополі в IV столітті. За церковним переказом, вони відмовилися зректися своєї віри навіть після підкупу та погроз, за що їх стратили приблизно у 335 році. У 2026 році цей день припадає на неділю.

Маркіян і Мартирій жили в Константинополі — місті, яке в той час було важливим центром християнського світу. Вони служили при місцевому соборі та були помічниками патріарха Павла Сповідника. Маркіян був читцем, а Мартирій — іподияконом. Обидва також виконували обов’язки нотарів: у церковному середовищі так називали людей, які допомагали вести документи та записувати важливі рішення. Вони були не лише церковними служителями, а й близькими соратниками патріарха, який захищав православне вчення. Саме вірність своїм переконанням згодом стала причиною переслідувань і мученицької смерті обох чоловіків.

Чому святих переслідували

Події, з якими пов’язують історію Маркіяна та Мартирія, відбувалися на тлі гострих суперечок усередині християнської церкви. Однією з головних тем було вчення Арія, яке викликало серйозні розбіжності щодо природи Ісуса Христа. Прихильники аріанства мали вплив у Константинополі та виступали проти патріарха Павла Сповідника. За церковним переказом, Павла усунули від влади й відправили у вигнання, де він загинув. Після цього його противники намагалися схилити Маркіяна та Мартирія на свій бік, адже вони були відданими прихильниками патріарха й не приховували своїх поглядів. Їхня історія стала частиною церковної пам’яті про переслідування християн за релігійні переконання.

Від пропозицій багатства до смертного вироку

Спочатку, згідно з житієм святих, Маркіяна та Мартирія намагалися переконати приєднатися до аріан за допомогою обіцянок. Їм пропонували гроші, високе становище та можливість обійняти важливі церковні посади. Однак обидва служителі відмовилися, бо вважали, що не можуть зрадити віру заради особистої вигоди. Після невдалих спроб підкупу на них почали тиснути погрозами. Їм обіцяли покарання, тортури й навіть смерть, якщо вони не змінять своїх переконань. Та Маркіян і Мартирій залишилися непохитними, тому їх засудили до страти. За церковним переказом, обидва прийняли вирок зі спокоєм і перед смертю звернулися до Бога в молитві.

Як загинули мученики та що сталося з їхніми мощами

За церковним переказом, Маркіяна та Мартирія стратили через обезголовлення приблизно у 335 році. Християни поховали їхні тіла, зберігши пам’ять про людей, які не відмовилися від віри навіть перед загрозою смерті. Згодом, як розповідає церковне житіє, біля місця їхнього поховання почали відбуватися події, які віряни сприймали як чудесні зцілення. Пізніше святитель Іоанн Золотоустий розпорядився перенести мощі мучеників до церкви, збудованої на їхню честь. У церковній традиції згадується, що після перенесення мощей люди й далі приходили туди молитися та просити допомоги. Ці розповіді стали важливою частиною шанування Маркіяна та Мартирія, хоча свідчення про зцілення належать саме до релігійного переказу, а не до незалежно підтверджених медичних фактів.

Чому церква вшановує їхню пам’ять

У християнській традиції мучениками називають людей, які зазнали переслідувань і смерті через відданість своїй вірі. Історія Маркіяна та Мартирія стала прикладом того, як люди можуть залишатися вірними своїм переконанням, навіть коли за це доводиться платити високу ціну. Їх згадують не лише через трагічну загибель, а й через відмову проміняти духовні принципи на гроші, посади чи безпеку. У церковних піснеспівах їх називають захисниками православної віри та вчення про Святу Трійцю. Віряни звертаються до святих у молитвах, просячи духовної підтримки, мужності й витримки у складних обставинах. Водночас цей день не є державним святом: це дата церковного вшанування, яка передусім має духовне значення для християн.

Як відзначають День пам’яті Маркіяна та Мартирія

Для вірян цей день може починатися з відвідування храму та участі в богослужінні. У молитвах згадують святих мучеників, а їхній приклад стає приводом замислитися над власними переконаннями, відповідальністю та ставленням до інших людей. Дехто в цей день читає житія святих або розповідає дітям про історію Маркіяна та Мартирія, пояснюючи, чому їх вважають прикладом мужності й вірності. Також можна помолитися за близьких, попросити сили пережити складний період або підтримати людину, яка опинилася у важких обставинах. Спеціальних обов’язкових застіль чи розважальних обрядів із цим днем не пов’язують. Конкретні традиції можуть відрізнятися залежно від родини, парафії та церковного календаря, якого дотримуються віряни.

Народні прикмети на 25 жовтня

У народній традиції з окремими днями церковного календаря пов’язували спостереження за погодою та звичні правила поведінки. Для 25 жовтня в деяких календарях згадують пораду не залишатися байдужими до людей, які потребують допомоги, — бідних, скривджених і самотніх. Таке нагадування перегукується з християнською ідеєю милосердя, хоча його не варто сприймати як окремий церковний припис саме на цю дату.

Існує також народне повір’я, що дощ цього дня нібито означає, що небо плаче за мучениками. Це образне пояснення належить до народної традиції, а не до підтверджених фактів про погоду чи церковного вчення. Подібні прикмети передавалися з покоління в покоління й допомагали людям осмислювати зміни природи через знайомі їм історії та символи. Водночас погода 25 жовтня не має доведеного зв’язку з подіями з життя святих або майбутніми подіями.

Що варто знати про дату у 2026 році

У 2026 році День пам’яті святих мучеників Маркіяна та Мартирія припадає на неділю, 25 жовтня. За новоюліанським календарем, якого дотримуються Православна церква України та Українська греко-католицька церква, пам’ять цих святих припадає саме на цю дату. У громадах, які продовжують жити за юліанським календарем, відповідне вшанування відбувається 7 листопада за цивільним календарем. Тому, якщо людина планує відвідати богослужіння, найкраще уточнити дату у своїй парафії.

Історія Маркіяна та Мартирія нагадує про людей, які не погодилися зректися своїх переконань заради багатства чи безпеки. Для вірян їхній приклад пов’язаний із мужністю, духовною стійкістю та вірністю обраному шляху. Саме тому 25 жовтня церква знову згадує двох служителів із Константинополя, чиї імена збереглися в християнській традиції протягом багатьох століть.

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