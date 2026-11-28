28 листопада в Україні відзначають День працівника системи фінансового моніторингу. Це професійне свято фахівців, які допомагають виявляти підозрілі фінансові операції, протидіяти відмиванню незаконних доходів і не допускати фінансування тероризму. Його офіційно запровадили у 2020 році, а сама система фінансового моніторингу в Україні почала формуватися ще на початку 2000-х.

День працівника системи фінансового моніторингу щороку припадає на 28 листопада. У 2026 році свято відзначатимуть у суботу. Його встановили указом президента Володимира Зеленського №523/2020 від 28 листопада 2020 року. Документ з’явився на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України. Указ пояснює, що свято запровадили через важливу роль фахівців фінансового моніторингу в захисті економіки та співпраці України з міжнародними партнерами. Їхня робота допомагає боротися з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення. Саме ці напрями є основою діяльності всієї системи.

Дата має й історичний зв’язок із розвитком фінансового контролю в країні. 28 листопада 2002 року Верховна Рада ухвалила перший базовий закон, який визначив правила боротьби з легалізацією незаконних доходів. Він став важливим кроком у створенні української системи фінансового моніторингу. Водночас саме професійне свято з’явилося значно пізніше — у 2020 році.

Як з’явилася система фінансового моніторингу в Україні

Історія української фінансової розвідки почалася ще у 2001 році. Тоді президент доручив уряду створити спеціальний орган, який мав би займатися протидією відмиванню злочинних доходів. Уже в січні 2002 року у складі Міністерства фінансів запрацював Державний департамент фінансового моніторингу. Саме він став попередником нинішньої Державної служби фінансового моніторингу України.

У перші роки роботи система поступово розвивалася: з’являлися нові правила, інструменти аналізу та механізми співпраці з іншими державними органами. У 2005 році Держфінмоніторинг отримав статус центрального органу виконавчої влади. Це дозволило розширити його повноваження та посилити роль у захисті фінансової системи країни.

Згодом Україна почала активніше співпрацювати з міжнародними організаціями, які встановлюють правила боротьби з фінансовими злочинами. Зокрема, у 2004 році Держфінмоніторинг став членом Егмонтської групи — міжнародної мережі підрозділів фінансової розвідки. Вона допомагає країнам обмінюватися інформацією про підозрілі операції та фінансові схеми, які можуть бути пов’язані зі злочинністю. Ще один важливий напрям — співпраця з FATF та комітетом MONEYVAL Ради Європи. Ці організації оцінюють, наскільки ефективно країни протидіють відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Для України така взаємодія важлива не лише з погляду безпеки, а й для довіри міжнародних партнерів до її фінансової системи.

Чим займаються працівники фінансового моніторингу

Якщо пояснити просто, фінансовий моніторинг — це перевірка фінансових операцій, щоб виявити ті, які можуть бути пов’язані зі злочинами. Йдеться не про контроль кожної покупки чи звичайного переказу, а про пошук незвичних схем і ризиків. Наприклад, фахівців можуть зацікавити операції, у яких походження грошей незрозуміле або рух коштів не відповідає звичайній діяльності клієнта.

Система працює не лише на рівні державної служби. До неї залучені банки, фінансові установи та інші організації, які за законом мають перевіряти операції клієнтів і повідомляти про підозрілі випадки. Вони збирають необхідну інформацію та передають її уповноваженим органам. Держфінмоніторинг аналізує отримані дані, шукає зв’язки між операціями та, якщо є підстави, передає узагальнені матеріали правоохоронцям.

Фахівці можуть виявляти схеми, за допомогою яких злочинці намагаються приховати походження грошей. Це може бути використання підставних компаній, складні ланцюжки переказів, операції з нерухомістю або інші способи надати незаконним доходам вигляду легальних. Також фінансовий моніторинг стосується корупції, шахрайства, торгівлі людьми, наркотиками та інших злочинів, які можуть приносити значні прибутки. Окреме завдання — протидія фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення. У таких випадках важливо вчасно виявити рух коштів, які можуть використовувати для підтримки незаконної діяльності. Для цього українські фахівці співпрацюють із фінансовими розвідками інших держав та обмінюються інформацією.

Під час повномасштабної війни ця робота набула додаткового значення. Фінансовий моніторинг допомагає виявляти операції, які можуть бути пов’язані з фінансуванням російської агресії, діяльністю колаборантів або обходом санкцій. У Держфінмоніторингу наголошували, що до цієї роботи залучені десятки тисяч працівників державного та приватного секторів. Вони щодня аналізують фінансові операції та допомагають захищати економічну безпеку країни.

Цікаві факти про фінансовий моніторинг в Україні

Українська фінансова розвідка працює понад 20 років. Державний департамент фінансового моніторингу створили в січні 2002 року. Тобто професійна система з’явилася задовго до того, як для її працівників встановили окреме свято.

Україна входить до міжнародної мережі фінансових розвідок. З 2004 року Держфінмоніторинг є членом Егмонтської групи. Вона об’єднує підрозділи фінансової розвідки різних країн і допомагає їм обмінюватися даними про підозрілі фінансові операції.

Українське розслідування отримало міжнародне визнання. У 2018 році на засіданні Егмонтської групи в австралійському Сіднеї розслідування Держфінмоніторингу визнали найкращою справою організації. Це стало одним із помітних досягнень української фінансової розвідки на міжнародному рівні.

Фінансовий моніторинг стосується не лише банківських переказів. До сфери уваги фахівців можуть потрапляти операції з нерухомістю, цінними паперами, готівкою та віртуальними активами. З розвитком технологій змінюються і способи, якими злочинці намагаються приховати походження грошей. Тому фахівцям доводиться постійно оновлювати знання та інструменти аналізу.

Підозріла операція не означає автоматично злочин. Фінансовий моніторинг допомагає виявити ризики та передати інформацію для подальшої перевірки. Сам факт того, що операція зацікавила банк або Держфінмоніторинг, не доводить вини людини. Остаточні висновки щодо можливого злочину роблять компетентні органи в межах розслідування та судового процесу.

Як відзначають День працівника системи фінансового моніторингу

Це професійне свято, тому воно не має давніх народних традицій чи обов’язкових обрядів. Зазвичай 28 листопада працівників галузі вітають колеги, керівники установ і представники державних органів. У професійній спільноті публікують звернення, слова вдячності та побажання з нагоди свята.

Також цього дня можуть відзначати фахівців за сумлінну роботу, професійні досягнення та внесок у фінансову безпеку країни. Для працівників це нагода згадати про результати спільної роботи, обговорити нові виклики та обмінятися досвідом. У профільних установах можуть проводити зустрічі, навчальні заходи й обговорення змін у законодавстві.

Окреме місце посідає професійне навчання. Фінансові злочини постійно змінюються: з’являються нові способи переказу коштів, цифрові активи та складні міжнародні схеми. Тому фахівці мають стежити за новими ризиками, вивчати міжнародний досвід і вдосконалювати методи роботи. Такі знання допомагають швидше помічати підозрілі операції та ефективніше взаємодіяти з іншими установами.

Як привітати працівників фінансового моніторингу

У цей день працівникам галузі бажають професійної витримки, уважності, успішних розслідувань і нових досягнень. Важливо також подякувати їм за роботу, яка часто залишається непомітною для широкої аудиторії, але має значення для безпеки держави. Ось кілька варіантів привітань:

Вітаємо з професійним святом! Бажаємо впевненості у рішеннях, уважності до деталей, витримки та сил для нових викликів. Нехай ваша робота приносить результат, а професійні досягнення зміцнюють фінансову безпеку України.

З Днем працівника системи фінансового моніторингу! Бажаємо успіхів у важливій справі, надійної команди, підтримки колег і поваги до вашої праці. Нехай кожен робочий день приносить добрі результати.

Щиро вітаємо зі святом! Нехай вистачає сил і терпіння для складних завдань, а досвід та знання допомагають знаходити правильні рішення. Бажаємо міцного здоров’я, добробуту, миру та професійного зростання!

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