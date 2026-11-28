28 листопада 2026 року православні віряни вшановують преподобномученика Стефана Нового. Він жив у VIII столітті, був ченцем і виступав проти переслідування тих, хто шанував святі ікони. За свою віру Стефан зазнав ув’язнення, катувань і загинув мученицькою смертю.

28 листопада Православна церква України за новоюліанським календарем згадує преподобномученика Стефана Нового. Цього ж дня його пам’ять вшановує і Українська греко-католицька церква. Також церковний календар згадує мученика Іринарха Севастійського. Стефан народився близько 715 року в Константинополі в побожній християнській родині. Ще юнаком він залишив мирське життя та вирушив до монастиря на горі Авксентія у Віфінії. Там Стефан навчався монашого життя, багато часу присвячував молитві та духовним подвигам.

Після смерті свого наставника він залишився жити в усамітненні. Згодом до нього почали приходити інші ченці, які хотіли навчатися духовного життя. Так навколо Стефана утворилася монаша громада, а сам він став її ігуменом.

Найбільше святий запам’ятався своєю боротьбою проти іконоборства. У VIII столітті візантійський імператор Костянтин V виступив проти шанування ікон. Влада переслідувала ченців і вірян, які не погоджувалися з цією політикою. Монастирі руйнували, священнослужителів ув’язнювали, а тих, хто продовжував шанувати ікони, карали.

Стефан не відмовився від своїх переконань. Він відкрито захищав право християн шанувати святі образи. Спочатку його намагалися схилити на бік імператора за допомогою обіцянок і погроз. Коли це не вдалося, святого звинуватили в неправомірних діях, ув’язнили та відправили у вигнання.

Навіть у неволі Стефан продовжував підтримувати інших ченців і виступати проти іконоборства. За церковним переказом, під час суду він порівняв шанування ікон із повагою до зображення правителя на монеті. Святий пояснив, що якщо люди карають за зневагу до образу земного царя, то тим більше не можна зневажати образ Христа та Богородиці.

У 767 році імператорські воїни жорстоко побили Стефана й протягли його вулицями міста. Зрештою він загинув від побоїв і каміння. Саме через мученицьку смерть його називають преподобномучеником. Церква вшановує його як приклад стійкості у вірі та відданості власним переконанням.

Яке значення має цей день для вірян

Пам’ять Стефана Нового нагадує про часи, коли християни зазнавали переслідувань через свої релігійні переконання. Його історія пов’язана не лише із захистом ікон, а й із правом людини залишатися вірною своїм духовним принципам.

Цього дня віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися вдома або в храмі, згадати святого та попросити його молитовного заступництва. Особливу увагу можна приділити молитвам про зміцнення віри, мужність у складних обставинах, терпіння та захист від несправедливості.

Народні прикмети 28 листопада

У народному календарі з цією датою пов’язували спостереження за погодою. Люди намагалися за природними явищами передбачити, якою буде зима та коли прийде весна. Серед прикмет, які побутували в народі:

Якщо 28 листопада морозно — зима може бути холодною та тривалою.

Якщо цього дня йде сніг — навесні очікували багато води та можливі повені.

Якщо погода похмура — чекали на тривалу негоду.

Якщо небо ясне й морозне — вірили, що зима буде морозною.

Такі прикмети належать до народних спостережень і повір’їв. Вони не є церковними правилами й не мають наукового підтвердження.

Що не рекомендують робити 28 листопада

У народних звичаях цей день пов’язували зі стриманістю, спокоєм і добрими вчинками. Вірянам радять не перетворювати церковну дату на перелік забобонних заборон: церква не встановлює окремих суворих обмежень саме на день пам’яті Стефана Нового.

Водночас християнська традиція закликає цього дня, як і в будь-який інший, уникати сварок, образ, пліток і неправди. Не варто відмовляти в допомозі людині, яка її потребує, якщо є можливість підтримати. Також доречно приділити час молитві, родині та добрим справам. У народі також вірили, що 28 листопада не слід позичати гроші, бо разом із ними можна нібито віддати власний достаток. Однак це лише забобон, а не церковна заборона.

Чи триває Різдвяний піст 28 листопада

Так. За новоюліанським календарем Різдвяний піст розпочався 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно. Він готує вірян до Різдва Христового, яке за новим календарем відзначають 25 грудня. Піст — це не лише обмеження в їжі. Його сенс полягає також у молитві, стриманості, добрих справах і духовному очищенні. Віряни намагаються менше сваритися, не засуджувати інших, допомагати тим, хто опинився в скруті, та більше уваги приділяти духовному життю.

Харчові обмеження залежать від дня тижня та церковного уставу. Водночас міру посту можна узгоджувати зі священником з огляду на вік, стан здоров’я та життєві обставини.

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