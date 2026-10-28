Свято 28 жовтня— День Параскеви-П’ятниці: історія, традиції та прикмети

28 жовтня православні віряни вшановують великомученицю Параскеву Іконійську, яку також називають Параскевою-П’ятницею. За церковним переказом, вона жила у III столітті й загинула за відмову зректися християнської віри. В Україні образ святої з часом набув особливого значення: до неї зверталися з молитвами про здоров’я, родинний добробут і захист від життєвих негараздів.

День пам’яті великомучениці Параскеви Іконійської припадає на 28 жовтня за новоюліанським календарем, якого дотримується Православна церква України. У 2026 році ця дата випадає на середу. Водночас частина православних громад, які продовжують користуватися юліанським календарем, вшановує святу 10 листопада. Тому, плануючи відвідати богослужіння, варто уточнити календар своєї парафії.

Параскеву-П’ятницю вшановують не лише як мученицю, яка залишилася вірною своїм переконанням попри переслідування. У християнській традиції вона також стала символом стійкості, милосердя та відданості вірі. Саме ці якості зробили її однією з шанованих святих у православному світі. В українській народній культурі її ім’я пов’язали з родинним життям, жіночими ремеслами та давніми звичаями, частина яких збереглася в переказах донині.

Хто така свята Параскева-П’ятниця

За церковним переказом, Параскева народилася у III столітті в Іконії — місті в Малій Азії, на території сучасної Туреччини. Її батьки були християнами й виховували доньку у вірі. Вони особливо шанували п’ятницю, адже цей день у християнській традиції пов’язаний зі стражданнями та розп’яттям Ісуса Христа. Тому дівчинку назвали Параскевою — ім’ям грецького походження, яке пов’язують зі словом «п’ятниця».

Коли Параскева подорослішала, вона вирішила присвятити життя християнській вірі. У церковному житії розповідається, що після смерті батьків дівчина не витрачала успадковане майно на розкіш, а допомагала нужденним. Вона годувала голодних, підтримувала бідних і приймала мандрівників. Водночас Параскева відкрито говорила про свої переконання та намагалася поширювати християнство серед людей, які сповідували язичницькі вірування.

Її історія стала відомою завдяки церковним житіям святих. Важливо розуміти, що подробиці раннього життя Параскеви дійшли до наших днів саме в релігійних переказах, а не в повному наборі незалежних історичних свідчень. Для вірян її приклад передусім пов’язаний із милосердям, відданістю переконанням і готовністю допомагати іншим навіть у складних обставинах.

Чому Параскева стала мученицею

Згідно з церковним переказом, життя Параскеви припало на час переслідувань християн за правління римського імператора Діоклетіана. Тоді від послідовників нової віри вимагали брати участь у язичницьких обрядах і приносити жертви богам. Параскева відмовилася виконувати такі накази, адже вважала це зреченням власної віри. Через свої переконання вона опинилася перед місцевою владою.

У житії розповідається, що дівчину намагалися змусити відмовитися від християнства, однак вона залишалася непохитною. За переказом, її піддали жорстоким катуванням і кинули до в’язниці. Попри страждання, Параскева не погодилася зректися своїх переконань. Зрештою її стратили, а християни почали вшановувати як мученицю — людину, яка загинула за віру.

Саме ця частина історії пояснює, чому Параскеву називають великомученицею. У християнській традиції так вшановують святих, які зазнали особливо тяжких переслідувань і загинули через відданість своїй вірі. Її образ нагадує вірянам про право залишатися вірними власним переконанням навіть тоді, коли за це доводиться платити високу ціну. Історія святої також стала прикладом духовної стійкості, яку згадують у молитвах і церковних проповідях.

Чому святу називають Параскевою-П’ятницею

Назва «Параскева-П’ятниця» пов’язана з ім’ям святої та особливим ставленням християн до п’ятниці. У церковній традиції цей день нагадує про розп’яття Ісуса Христа. Батьки Параскеви, за переказом, особливо шанували п’ятницю, тому й дали доньці відповідне ім’я. Згодом назва «П’ятниця» закріпилася за святою в народній традиції.

В Україні образ Параскеви поступово набув і додаткових значень. Її почали пов’язувати з жіночою долею, родинним затишком і домашньою працею. У народних уявленнях свята опікувалася жінками, які займалися прядінням, ткацтвом, шиттям та вишиванням. Через це день її пам’яті мав не лише релігійне, а й побутове значення: він нагадував про потребу відпочити від важкої роботи та приділити час молитві. Такі уявлення формувалися протягом століть, коли церковні традиції тісно перепліталися з місцевими звичаями. Водночас народні вірування не слід ототожнювати з офіційним церковним ученням: частина з них належить до фольклору й відображає побут та уявлення людей минулих епох.

Про що моляться святій Параскеві

У православній традиції віряни звертаються до Параскеви-П’ятниці з молитвами про здоров’я, душевний спокій і підтримку в складних життєвих ситуаціях. Її просять про допомогу для рідних, злагоду в сім’ї та сили пережити важкі часи. У народних переказах святу також пов’язували із захистом жінок, материнством і добробутом родини. Дівчата колись молилися їй про щасливе заміжжя, а заміжні жінки — про мир у домі та здоров’я дітей.

Параскеву також вважали покровителькою полів і свійських тварин. У традиційних селянських громадах добробут родини залежав від урожаю, здоров’я худоби та вміння підготуватися до зими. Тому звернення до святої часто поєднували з проханнями про захист господарства й достаток у домі. У деяких місцевостях існували джерела та криниці, пов’язані з її ім’ям, яким приписували особливе значення.

Варто наголосити, що молитва є проявом віри, а не гарантією певного результату. Церковна традиція заохочує вірян звертатися до святих по духовну підтримку, але не замінювати молитвами необхідну медичну допомогу чи практичні дії. Для багатьох людей цей день насамперед є нагодою зупинитися, подумати про близьких і попросити сил для подолання труднощів.

Як відзначають День Параскеви в Україні

Основний спосіб вшанувати святу для вірян — відвідати богослужіння. У храмах, присвячених Параскеві, можуть проводити літургію та читати молитви на її честь. Люди ставлять свічки, моляться за здоров’я рідних і дякують за підтримку в непрості періоди життя. Конкретний порядок богослужінь залежить від парафії та її календаря. Дехто відзначає цей день удома: читає молитви, розмовляє з рідними про сімейні традиції або допомагає тим, хто потребує підтримки. Такий спосіб вшанування відповідає головним мотивам, з якими пов’язують святу в церковній традиції, — милосердю, турботі про ближніх і вірності своїм переконанням. Утім, окремого обов’язкового домашнього ритуалу, якого мають дотримуватися всі віряни, немає.

У народній культурі з днем Параскеви пов’язували також звичай відкладати важку роботу, особливо прядіння, шиття та інші жіночі ремесла. У різних регіонах ці звичаї могли відрізнятися, а частина з них збереглася лише в етнографічних описах і переказах. Тож їх варто сприймати як свідчення давнього побуту, а не як обов’язкові церковні правила. Сьогодні люди можуть вшанувати святу насамперед молитвою, добрими справами та увагою до близьких.

Народні традиції та прикмети цього дня

У традиційній українській культурі Параскева-П’ятниця посідала особливе місце серед святих, із якими пов’язували жіночу працю та родинне життя. У деяких громадах вважали, що цього дня не варто братися за важку роботу, зокрема за прядіння чи шиття. Такі заборони пояснювали пошаною до святої та уявленням про особливий характер дня. Вони також давали людям можливість перепочити після тривалих осінніх робіт.

Із Параскевою пов’язували й побажання добробуту, здоров’я та сімейної злагоди. Дівчата зверталися до святої з молитвами про майбутнє подружнє життя, а господині просили захисту для дому й господарства. У деяких місцевостях шанували джерела або каплиці, названі на її честь. Ці звичаї свідчать про те, наскільки тісно релігійні уявлення перепліталися з повсякденним життям українців.

З народними святами часто пов’язували й погодні прикмети, які допомагали людям орієнтуватися в сезонних змінах. Проте такі прикмети не є науковими прогнозами й можуть відрізнятися залежно від місцевості. Їх варто сприймати як частину фольклору, що передавався з покоління в покоління, а не як достовірний спосіб передбачити погоду чи майбутні події.

Цікаві факти про Параскеву-П’ятницю

Її ім’я пов’язане з п’ятницею. У церковній традиції ім’я Параскева пояснюють через грецьке слово, пов’язане з підготовкою та п’ятницею — днем перед суботою.

Параскева — не єдина свята з таким ім’ям. У церковних календарях є кілька святих Параскев. Тому, коли йдеться про 28 жовтня, важливо уточнювати, що це саме великомучениця Параскева Іконійська, відома як Параскева-П’ятниця.

Її шанували не лише в Україні. Параскева Іконійська належить до святих, яких особливо шанують у східнохристиянській традиції. З її ім’ям пов’язані церкви, каплиці та народні звичаї в різних країнах.

У народних віруваннях свята була пов’язана з жіночими ремеслами. Зокрема, з прядінням, ткацтвом і шиттям. Через це день її пам’яті мав значення не лише для церковного календаря, а й для традиційного побуту.

У церковному житії наголошують на милосерді Параскеви. За переказом, вона допомагала бідним і голодним, а успадковане майно використовувала для підтримки нужденних. Саме тому її історію пов’язують не тільки з мучеництвом, а й із добрими справами.

Що означає цей день сьогодні

День пам’яті Параскеви-П’ятниці нагадує про людину, яка, за християнським переказом, не зреклася своєї віри навіть перед загрозою смерті. Для вірян це привід помолитися, попросити духовної підтримки та згадати про важливість милосердя. Для української культури ця дата також цікава тим, що зберігає сліди давніх уявлень про родину, працю та місце жінки в громаді.

Відзначити цей день можна по-різному: відвідати храм, помолитися вдома, підтримати близьких або допомогти тим, кому зараз складно. Не обов’язково дотримуватися всіх народних звичаїв, щоб вшанувати пам’ять святої. Головне — розу

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