Свято 30 жовтня 2026 — День Зіновія та Зіновії: що відомо про святих мучеників

30 жовтня православні християни вшановують священномученика Зіновія, єпископа Егейського, та його сестру Зіновію, які, за церковним переказом, загинули за віру в III столітті. Святі відомі не лише своєю стійкістю під час переслідувань, а й милосердям: вони допомагали бідним і підтримували хворих. Їхня історія нагадує про силу переконань, співчуття до інших і готовність допомагати навіть тоді, коли це не приносить особистої вигоди.

День пам’яті священномученика Зіновія та мучениці Зіновії припадає на 30 жовтня. У 2026 році ця дата буде в п’ятницю. Православна церква згадує їх як брата й сестру, які жили в Кілікії — історичній області на південному сході Малої Азії, на території сучасної Туреччини. Зіновій був єпископом християнської громади в місті Егеї, а його сестра Зіновія поділяла його віру та прагнення допомагати людям. Церковний переказ розповідає, що вони не зреклися християнства навіть перед загрозою смерті.

У церковному календарі ця дата присвячена саме пам’яті святих, а не окремому державному чи народному святу. Віряни можуть відвідати богослужіння, помолитися та згадати приклад їхнього життя. Для людей, які носять імена Зіновій і Зіновія, цей день також може бути днем ангела, якщо вони вшановують своїх небесних покровителів саме за церковним календарем. Водночас дати іменин можуть відрізнятися залежно від церковної традиції та особистого вибору людини. Тому тим, хто хоче привітати близьких, варто уточнити, коли саме вони відзначають свої іменини.

Ким були святі Зіновій та Зіновія

За церковним переказом, Зіновій і Зіновія виросли в християнській родині. Батьки змалку навчали їх християнської віри, милосердя та поваги до інших людей. Коли брат і сестра подорослішали, вони успадкували майно, але не стали використовувати його лише для власного добробуту. Навпаки, вони роздали значну частину спадку бідним і тим, хто потребував підтримки. У церковній традиції цей вчинок став одним із прикладів їхньої щедрості та відмови від надмірної прив’язаності до матеріальних благ.

Згодом Зіновій здобув повагу християнської громади й став єпископом у місті Егеї в Кілікії. За переказами, він мав дар зцілення та допомагав людям, які страждали від різних хвороб. Водночас його діяльність не обмежувалася лікуванням: як єпископ він підтримував християнську громаду та поширював християнське вчення. Зіновія також була відданою християнкою і підтримувала брата. Їхню історію церква зберегла як приклад спільного служіння, милосердя та вірності власним переконанням.

Варто враховувати, що відомості про життя ранньохристиянських святих дійшли переважно через церковні перекази та житія. Не всі подробиці цих історій можна незалежно підтвердити за сучасними історичними джерелами. Тому розповіді про дар зцілення та конкретні обставини їхнього життя належать передусім до релігійної традиції. Для вірян вони мають духовне значення, а для історичного матеріалу важливо чітко відрізняти церковний переказ від документально встановлених фактів.

Чому Зіновія та Зіновій зазнали переслідувань

Події, з якими церковна традиція пов’язує загибель святих, відбувалися наприкінці III століття. Тоді Римською імперією правив імператор Діоклетіан, за якого християни зазнавали переслідувань. Римська влада вимагала від підданих дотримуватися державних релігійних обрядів, а відмова брати в них участь могла призвести до покарання. Християни, які відмовлялися поклонятися традиційним римським богам, ризикували втратити свободу, майно або життя. Саме в такому історичному контексті церковний переказ розповідає про випробування, які випали на долю Зіновія та його сестри.

За житієм, Зіновія схопили та привели на суд до правителя Лісія. Від єпископа вимагали відмовитися від християнської віри й поклонитися язичницьким богам. Йому нібито запропонували вибір: зберегти життя, якщо він виконає вимогу, або прийняти смерть у разі відмови. Однак Зіновій не погодився зректися своїх переконань. У церковній традиції його відповідь передає головну думку всієї історії: земне життя не має для людини повної цінності, якщо заради нього доводиться зраджувати віру та совість.

Побачивши страждання брата, Зіновія також відкрито заявила про свою християнську віру. Вона не намагалася врятуватися, відмежувавшись від нього, а погодилася розділити його долю. За переказом, обох піддали жорстоким тортурам, однак вони не відмовилися від християнства. Зрештою брат і сестра загинули від обезголовлення. Їхні тіла, як розповідає церковна традиція, таємно поховали. Саме через загибель за віру Зіновія вшановується як мучениця, а Зіновій, який був єпископом і загинув за християнські переконання, — як священномученик.

Що означають слова «священномученик» і «мучениця»

У церковній традиції є кілька назв, якими позначають святих залежно від їхнього життя та обставин смерті. Словом «мученик» називають людину, яка зазнала смерті через вірність християнській вірі. Якщо мученик мав священний сан — наприклад, був єпископом або священником, — його можуть називати священномучеником. Саме тому Зіновія згадують як мученицю, а її брата Зіновія — як священномученика. Ці назви підкреслюють не спосіб життя людини загалом, а її духовний подвиг у християнському розумінні.

Для православних християн мученики є прикладом вірності своїм переконанням навіть у найважчих обставинах. Їхні житія розповідають не лише про переслідування, а й про те, що допомагало людям витримувати випробування. В історії Зіновія та Зіновії особливе місце посідає те, що вони діяли разом: брат служив громаді як єпископ, а сестра підтримувала його та поділяла його віру. Їхній приклад також пов’язаний із милосердям, адже ще до переслідувань вони віддали майно нужденним. Саме ці риси — допомога іншим, відданість і духовна стійкість — церква пропонує згадувати в день їхньої пам’яті.

Що відомо про церковні традиції 30 жовтня

Головний спосіб вшанування Зіновія та Зіновії — молитва й участь у богослужінні. У храмах, які дотримуються відповідного календаря, цього дня можуть читати молитви та співати церковні піснеспіви на честь святих. Віряни також можуть молитися за здоров’я близьких, просити підтримки у складних життєвих обставинах і дякувати за допомогу, яку отримують. Водночас конкретний порядок богослужіння залежить від церковного календаря та місцевої традиції. Тому не варто припускати, що в кожному храмі обов’язково проводять окрему урочисту службу саме на честь цих святих.

Оскільки історія Зіновія та Зіновії тісно пов’язана з милосердям, цей день можна присвятити добрим справам. Наприклад, допомогти літнім родичам, підтримати людину, яка опинилася у скруті, зробити пожертву на благодійність або просто приділити час тому, хто потребує уваги. Такі вчинки не є обов’язковим церковним обрядом, але вони відповідають змісту переказу про життя святих. Адже брат і сестра, за церковною традицією, не накопичували багатство заради себе, а ділилися ним із тими, кому було важче. Саме тому милосердя вважають однією з головних тем цього дня.

Водночас у цього церковного вшанування немає загальноприйнятих народних обрядів, які були б обов’язковими для всіх регіонів України. Не існує й універсального правила, за яким кожна родина має святкувати 30 жовтня однаково. У деяких місцевостях із церковними датами пов’язують народні прикмети або сезонні звичаї, однак їх варто розглядати окремо від офіційного церковного вшанування. Якщо такі прикмети згадують у матеріалі, важливо пояснювати, що це частина народної традиції, а не підтверджене передбачення погоди чи церковна настанова.

Чи потрібно дотримуватися посту цього дня

У 2026 році 30 жовтня припадає на п’ятницю. У православній традиції п’ятниця зазвичай є днем посту, однак конкретні правила залежать від церковного календаря та практики певної церкви. У календарях, які використовують новоюліанське літочислення, на цю дату зазначено пісний день. Це не означає, що всі віряни мають дотримуватися однакових обмежень незалежно від стану здоров’я, віку чи інших обставин. За потреби щодо посту радять порадитися зі священником.

Важливо пам’ятати, що в церковному розумінні піст не зводиться лише до вибору їжі. Він також пов’язаний із молитвою, стриманістю, увагою до власних учинків і допомогою іншим. Тому в день пам’яті Зіновія та Зіновії віряни можуть зосередитися на тому, як підтримати близьких і зробити щось корисне для інших людей. Такий підхід узгоджується з переказом про святих, які віддали свій спадок нужденним. Водночас конкретні релігійні практики кожна людина визначає відповідно до своєї церковної традиції та можливостей.

Які іменини відзначають 30 жовтня

30 жовтня іменини можуть святкувати люди з іменами Зіновій і Зіновія. У церковній традиції день ангела пов’язують із пам’яттю святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. Для тих, хто має ці імена, дата може бути нагодою згадати свого небесного покровителя, помолитися та провести день із близькими. Водночас не всі люди з однаковим ім’ям обов’язково відзначають іменини саме в цей день: це залежить від дати хрещення, церковного календаря та родинної традиції.

Ім’я Зіновій походить від грецького імені Зенобіос, яке зазвичай пояснюють як «той, хто має життя від Зевса» або «життя, дароване Зевсом». Жіноча форма — Зіновія — має те саме походження. У християнському контексті значення імен часто сприймають не лише з погляду етимології, а й через історію святого, який його носив. Тому для людей із цими іменами пам’ять Зіновія та Зіновії може бути пов’язана з ідеями вірності, милосердя та духовної сили.

Чому пам’ять святих залишається важливою

Історія Зіновія та Зіновії — це розповідь про двох людей, які, за церковним переказом, не відокремлювали власні переконання від повсякденних учинків. Вони допомагали нужденним, підтримували хворих і залишилися вірними своїй вірі навіть перед загрозою смерті. Саме тому церква згадує їх не лише через трагічні обставини загибелі, а й через спосіб життя. У цій історії поєднуються милосердя, відповідальність за інших і готовність відстоювати те, у що людина щиро вірить.

Для сучасних вірян день пам’яті святих може стати приводом замислитися над тим, як вони ставляться до людей поруч. Допомога не завжди потребує значних грошей або великих зусиль: іноді достатньо вислухати людину, підтримати її в складний момент або зробити добру справу без очікування винагороди. Саме така увага до інших відповідає переказу про брата й сестру, які поділилися своїм майном із бідними. Їхня історія нагадує, що віра виявляється не лише в словах, а й у щоденних рішеннях.

Отже, 30 жовтня православні вшановують священномученика Зіновія та мученицю Зіновію — брата й сестру, які, за церковною традицією, присвятили життя допомозі людям і не зреклися християнства під час переслідувань. Цей день не має обов’язкових народних обрядів, але пов’язаний із молитвою, пам’яттю про святих і закликом до милосердя. Для людей, які носять імена Зіновій та Зіновія, це також може бути днем ангела. А для всіх інших — нагодою згадати, наскільки важливими залишаються співчуття, добрі вчинки та вірність власним переконанням.

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