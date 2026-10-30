30 жовтня 2026 — День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків

30 жовтня в Україні відзначають День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків. Дата пов’язана зі створенням 1993 року спеціалізованого управління в системі Міністерства внутрішніх справ. Робота цих фахівців спрямована на викриття наркоторгівлі, припинення діяльності злочинних груп і протидію поширенню заборонених речовин.

Історія Дня працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків починається 30 жовтня 1993 року. Саме тоді в системі Міністерства внутрішніх справ України створили Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Ця дата стала основою для щорічного професійного вшанування людей, які протидіють наркозлочинності. Про створення управління та його історію неодноразово повідомляли українські правоохоронні органи.

На початку 1990-х Україна формувала власну систему правоохоронних органів після здобуття незалежності. Протидія незаконному обігу наркотиків вимагала окремої уваги, адже йшлося не лише про зберігання чи продаж заборонених речовин, а й про організовану злочинність, нелегальні канали постачання та діяльність груп, які отримували прибуток від наркоторгівлі. До створення спеціалізованого управління відповідні завдання виконували, зокрема, працівники карного розшуку. Поява окремого підрозділу дала змогу зосередити роботу на цьому напрямі та поступово розвивати спеціалізацію оперативників.

Важливе уточнення: у відкритих повідомленнях МВС і Національної поліції дату 30 жовтня 1993 року пов’язують саме зі створенням управління в системі МВС. Тому в матеріалі коректніше говорити про заснування спеціалізованого підрозділу, а не приписувати цій події конкретний указ Президента без підтвердження його реквізитів. Водночас 30 жовтня продовжують відзначати як професійну дату працівників цієї служби.

Чим займаються працівники підрозділів

Головне завдання фахівців із протидії наркозлочинності — виявляти та припиняти незаконне виробництво, перевезення й продаж наркотичних засобів і психотропних речовин. Вони встановлюють людей, причетних до наркоторгівлі, документують діяльність злочинних груп і допомагають припиняти роботу каналів постачання. Також правоохоронці розслідують злочини, пов’язані з незаконним обігом прекурсорів — речовин, які можуть використовувати для виготовлення наркотиків. Окремий напрям роботи — виявлення витоків контрольованих речовин із легального обігу.

За зовні простими словами «виявити наркоторгівлю» часто стоїть тривала оперативна робота. Правоохоронцям потрібно встановити, звідки надходять заборонені речовини, хто організовує їхнє перевезення, де їх зберігають і як знаходять покупців. У таких справах можуть фігурувати різні учасники — від людей, які безпосередньо продають наркотики, до організаторів і тих, хто забезпечує фінансування чи логістику. Щоб викрити всю схему, недостатньо затримати одну людину: важливо зібрати докази та встановити зв’язки між учасниками.

Водночас боротьба з незаконним обігом наркотиків не обмежується вилученням заборонених речовин. Важливо також виявляти злочини, пов’язані з їхнім незаконним виготовленням, зберіганням і збутом, а також співпрацювати з іншими правоохоронними органами. У складних справах можуть знадобитися фінансові розслідування, експертні дослідження та міжнародна взаємодія. Адже незаконний ринок не зупиняється на адміністративних кордонах: постачання й розповсюдження можуть охоплювати різні регіони та країни.

Як змінювалася служба після 1993 року

За роки роботи структура підрозділів, які протидіють наркозлочинності, неодноразово змінювалася. У лютому 1994 року спеціалізовані підрозділи почали створювати в регіонах України, зокрема в обласних управліннях і Києві. Це дало змогу організувати відповідну роботу не лише на центральному рівні, а й безпосередньо в областях. Регіональні підрозділи отримали можливість оперативніше реагувати на злочини та враховувати місцеву ситуацію.

Згодом правоохоронну систему реформували, а назви й організаційна структура відповідних служб змінювалися. У 2015 році відбулася реорганізація підрозділів протидії наркозлочинності, а в наступні роки тривало подальше оновлення їхньої роботи. У 2020 році в системі Національної поліції створили Департамент боротьби з наркозлочинністю як міжрегіональний територіальний орган. У грудні 2023 року уряд ухвалив рішення про його ліквідацію як окремого міжрегіонального органу. Ці зміни показують, що система протидії наркозлочинності не залишалася незмінною, а її організацію неодноразово переглядали.

Попри реорганізації, основний напрям роботи залишається актуальним: викривати незаконний обіг наркотиків і притягати причетних до відповідальності в межах закону. Водночас важливо не плутати історичну назву підрозділу з назвами всіх структур, які виконують відповідні функції сьогодні. Служби можуть змінювати підпорядкування та внутрішню організацію, але потреба протидіяти наркозлочинності нікуди не зникає.

Чому ця робота важлива для суспільства

Незаконний обіг наркотиків — це не лише діяльність продавців заборонених речовин. Він може бути пов’язаний із насильством, шахрайством, відмиванням грошей та іншими злочинами. Нелегальний ринок також створює ризики для здоров’я людей, оскільки склад і походження речовин часто невідомі покупцям. Особливо вразливими можуть бути підлітки та молодь, які через брак інформації або тиск оточення недооцінюють небезпеку.

Тому протидія наркозлочинності потребує не лише роботи поліції, а й ширшої взаємодії державних установ, медиків, освітян і громад. Правоохоронці зосереджуються на викритті злочинів і припиненні незаконної діяльності. Медичні працівники допомагають людям, які мають проблеми зі здоров’ям через вживання психоактивних речовин, а фахівці з профілактики пояснюють ризики та допомагають запобігати залежності. Ці напрями не замінюють один одного, а доповнюють спільні зусилля.

Важливо також розрізняти незаконний обіг наркотиків і легальне використання контрольованих препаратів у медицині. Деякі наркотичні та психотропні речовини застосовують для лікування, зокрема для знеболення, але їхнє виробництво, зберігання та використання регулюються законом. Завдання правоохоронців — виявляти порушення та протидіяти незаконному обігу, а не перешкоджати законному лікуванню. Саме тому контроль має охоплювати як протидію злочинам, так і запобігання потраплянню контрольованих речовин у нелегальний продаж.

Як відзначають 30 жовтня

30 жовтня — це передусім професійна дата для працівників, які займаються протидією наркозлочинності. У різні роки регіональні управління поліції публікували привітання з нагоди річниці створення служби, розповідали про її роботу та підбивали підсумки діяльності. Зокрема, у повідомленнях Національної поліції до цієї дати згадували історію підрозділу, його завдання та результати роботи.

Єдиного загальнонаціонального сценарію святкування, обов’язкового для всіх працівників, у відкритих джерелах не зазначено. Залежно від установи можуть проводити урочисті заходи, відзначати працівників за службу, публікувати інформаційні матеріали або згадувати важливі результати роботи. Водночас це не свято з усталеними народними обрядами чи традиціями, як, наприклад, Різдво або Великдень. Його значення передусім професійне: воно нагадує про роботу людей, які щодня протидіють незаконному обігу наркотиків.

Для широкої аудиторії ця дата також може стати приводом більше дізнатися про небезпеку наркоторгівлі, способи захисту молоді та важливість своєчасного звернення по допомогу в разі проблем із вживанням психоактивних речовин. Водночас такі теми варто висвітлювати без стигматизації людей із залежністю: залежність є проблемою здоров’я, а не приводом для приниження. Профілактика, доступ до медичної допомоги та протидія злочинним схемам мають працювати разом.

Що варто знати про цю дату

У 2026 році 30 жовтня припадає на п’ятницю. Від створення Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків у системі МВС України минає 33 роки. Ця дата нагадує про історію спеціалізованої правоохоронної служби та про те, наскільки важливою залишається протидія незаконному виробництву й розповсюдженню наркотичних речовин.

День працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків — нагода відзначити роботу фахівців, які займаються викриттям наркоторгівлі та пов’язаних із нею злочинів. Водночас ефективна протидія цій проблемі залежить не лише від правоохоронців. Вона потребує профілактики, достовірної інформації, медичної допомоги та співпраці різних установ. Саме поєднання цих зусиль допомагає зменшувати ризики для суспільства й захищати людей від наслідків незаконного обігу наркотиків.

Читай нас у