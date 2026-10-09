9 жовтня 2026 — день пам’яті Андроника та Афанасії: історія і традиції

9 жовтня за новим церковним календарем вшановують пам’ять преподобних Андроника та його дружини Афанасії. Подружжя жило в Антіохії у V столітті, а після важкої сімейної трагедії обоє присвятили своє життя молитві та служінню Богові. У 2026 році день пам’яті припадає на п’ятницю, 9 жовтня.

Пам’ять преподобних Андроника та Афанасії припадає на 9 жовтня за новим церковним календарем. Відповідна дата за старим стилем — 22 жовтня. Саме так цей день подається у церковних календарях, а пам’ять подружжя входить до богослужбового календаря як окреме вшанування святих. Цікаво, що в різних давніх церковних традиціях дата пам’яті могла відрізнятися. Православна енциклопедія зазначає, що в календарях константинопольського походження Андроника та Афанасію згадували 2 березня. Водночас у пам’ятках Єрусалимської традиції їхня пам’ять припадала на 9 жовтня. Згодом саме жовтнева дата закріпилася в сучасних календарях низки православних церков.

В українському церковному календарі цей день також присвячений апостолу Якову Алфеєвому. У календарі Української Греко-Католицької Церкви 9 жовтня прямо зазначено пам’ять «Преподобного отця нашого Андроніка і дружини його Атанасії». Тому 9 жовтня — це не просто народна дата або день із прикметами. Передусім це день церковної пам’яті людей, яких християнська традиція вважає прикладом подружньої вірності, милосердя, терпіння та духовної витримки.

Ким були Андроник та Афанасія

Андроник та Афанасія жили в Антіохії у V столітті, за часів імператора Феодосія Великого. Андроник був золотарем, тобто майстром, який працював із дорогоцінними металами. Афанасія була дочкою іншого золотаря на ім’я Іван. Подружжя мало достаток, але, за церковним переказом, не ставило багатство на перше місце. У житії розповідається, що свої статки Андроник та Афанасія ділили на три частини. Одну вони використовували для допомоги бідним, другу віддавали на потреби та прикрашання храму, а третю залишали для власної сім’ї. Таким чином, вони намагалися поєднати сімейне життя, працю та допомогу іншим людям. Саме милосердя є однією з головних рис, які підкреслює їхнє житіє.

Подружжя також намагалося жити побожно і регулярно молитися. У деяких викладах житія зазначається, що вони відвідували храм і дотримувалися посту. Їх знали як людей, які не відверталися від тих, хто потребував допомоги. Тому пам’ять про Андроника та Афанасію пов’язують не лише з їхнім подальшим чернечим життям, а й із тим, як вони поводилися ще тоді, коли були звичайною сім’єю. Особливе значення в їхній історії має те, що вони залишилися духовно близькими навіть після того, як обрали чернечий шлях. Їхнє життя стало прикладом того, як подружжя може разом проходити через важкі випробування. Саме тому святих часто згадують у контексті сім’ї, взаємної підтримки та вірності.

Тяжка втрата, яка змінила їхнє життя

У Андроника та Афанасії були діти — син Іоанн і донька Марія. За житієм, обоє дітей раптово захворіли та померли. Для батьків це стало величезним ударом. У цей момент подружжя не залишилося байдужим одне до одного і не відмовилося від віри, а вирішило повністю змінити своє життя. Після цієї трагедії Андроник та Афанасія вирішили присвятити себе служінню Богові. Вони залишили свій дім і вирушили в дорогу як паломники. Спочатку подружжя прибуло до Єрусалима, де відвідало святі місця. Після цього вони вирушили до Олександрії, щоб вклонитися мощам святого мученика Міни.

У Єгипті вони зустріли преподобного Даниїла. Саме він допоміг їм визначитися з подальшим шляхом. За його порадою Афанасія вступила до жіночого монастиря Тавенісіотів, а Андроник став ченцем і залишився при старці Даниїлі. Так їхнє сімейне життя змінилося на спільний духовний шлях, хоча надалі вони вже жили окремо. Андроник провів у безмовності та молитві дванадцять років. Афанасія також вела суворе чернече життя. Вони більше не жили як подружжя у звичайному розумінні, але продовжували духовно підтримувати одне одного.

Найцікавіша частина історії святих

Одна з найбільш незвичайних частин житія пов’язана із зустріччю Андроника та Афанасії через багато років. Андроник вирушив у паломництво до Єрусалима. Дорогою він зупинився в Єгипті, де несподівано зустрів ченця. Він навіть не здогадувався, що перед ним його власна дружина Афанасія. Афанасія на той час носила чоловічий чернечий одяг і настільки змінилася через суворе життя та аскезу, що чоловік її не впізнав. Вона ж знала, кого зустріла. За переказом, Афанасія не відкрила свою особу і представилася як монах Афанасій. Це дозволило їм продовжити свій шлях як ченцям.

Згодом вони опинилися неподалік одне від одного і навіть могли жити в одному духовному середовищі, але Андроник не знав, що його супутник Афанасій — його дружина. Цей епізод є однією з найвідоміших деталей їхнього житія. Він підкреслює, наскільки далеко обоє зайшли у своєму прагненні до усамітнення та духовного життя. Коли Афанасія померла, її таємниця стала відомою. Андроник дізнався, що монах Афанасій, якого він знав, насправді був його дружиною. За церковним переказом, Андроник прожив після неї ще сім днів. Після смерті його поховали разом із Афанасією.

Чому Андроника та Афанасію вшановують разом

Ця історія важлива насамперед тим, що святими в церковній традиції стали обоє членів подружжя. Їх не розділяють у пам’яті, адже вони разом пройшли через сімейне життя, втрату дітей, паломництво і чернечий подвиг. Їхній приклад показує, що випробування вони сприймали не як привід віддалитися одне від одного, а як шлях до підтримки та молитви. Окремо в житії наголошується на їхній щедрості. Подружжя не накопичувало все для себе, а частину свого достатку віддавало нужденним і на потреби церкви. Для християнської традиції це важливий приклад милосердя. Допомога іншим для них була не разовим вчинком, а частиною повсякденного життя.

Інший важливий момент — їхня здатність прийняти складні обставини. Втрата двох дітей стала для них страшним горем, але після цього вони не відмовилися від духовного життя. Саме тому в день їхньої пам’яті говорять про терпіння, молитву, милосердя та довіру до Бога. Їхнє житіє також часто сприймають як приклад християнського подружжя. Андроник та Афанасія підтримували одне одного ще до того, як вирішили стати ченцями. А після цього кожен пішов своїм шляхом, але їхня історія залишилася спільною.

Як відзначають цей день

Для віруючих головним способом відзначити день пам’яті святих є молитва. У храмі цього дня служать богослужіння, під час яких згадують Андроника та Афанасію. Люди можуть помолитися за своїх рідних, попросити миру для сім’ї, здоров’я близьких та сил пережити складні обставини. Особливо доречно в цей день згадати про тих, хто залишився самотнім або переживає втрату.

Традиційно церковні свята не зводяться до застілля чи розваг. Їхній сенс — у молитві, добрих справах і допомозі іншим. Тому в цей день можна підтримати людину, якій складно, допомогти літнім родичам або зробити пожертву тим, хто її потребує. Такий підхід добре відповідає самому прикладу Андроника та Афанасії, які значну частину своїх статків віддавали бідним.

У сім’ї цього дня можна поговорити про взаємну підтримку і про те, наскільки важливо не залишати близьку людину саму під час випробувань. Також можна прочитати житіє святих або просто провести трохи часу в тиші та молитві. Для людей, які дотримуються церковних традицій, це може стати нагодою переглянути власне ставлення до допомоги іншим. Водночас не варто сприймати численні побутові «заборони» з інтернету як обов’язкові церковні правила. Церква не встановлює на цей день універсального списку справ, які нібито категорично заборонені. Значно важливіше не сваритися, не ображати інших, не відмовляти в допомозі та провести день із користю для себе й близьких.

Народні традиції та прикмети

У народному календарі 9 жовтня має й інші назви, зокрема «Яків Студений» або «Яків Дроворуб». Ці назви пов’язували вже не безпосередньо з Андроником та Афанасією, а з днем пам’яті апостола Якова Алфеєвого, якого також згадують 9 жовтня. Саме тому народні звичаї цієї дати не варто повністю ототожнювати з житієм Андроника та Афанасії. Наші предки вважали, що в цей період осінь переходить до холоднішої пори. За народними уявленнями, вода в криницях ставала холоднішою, а ночі — дедалі прохолоднішими. У цей час уже активно готувалися до зими, перевіряли запаси дров і утеплювали житло. Саме звідси походить одна з назв дня — «Яків Дроворуб».

Існували й погодні прикмети. Наприклад, ранковий туман вважали ознакою вологої погоди найближчими днями. Ясне небо пов’язували з теплою та тривалою осінню. А холодна вода в криниці нібито підказувала, що незабаром прийдуть морози. Сьогодні такі прикмети варто сприймати саме як частину народної культури, а не як точний спосіб передбачення погоди.

Що можна і чого не варто робити 9 жовтня

У народній традиції цей день радили не проводити в сварках, образах і конфліктах. Вважалося, що не варто відмовляти людині, яка потребує допомоги. Також заохочували гостинність і доброзичливе ставлення до інших. Ці звичаї добре перегукуються з історією самих Андроника та Афанасії, які багато допомагали нужденним. Окремо в народі радили не лінуватися та займатися підготовкою до холодів. Люди завершували господарські справи, перевіряли житло та запаси. Проте твердження про те, що в цей день нібито категорично заборонено працювати, займатися домашніми справами чи виконувати певну роботу, не має універсального церковного підґрунтя.

Найкраще сприймати такі рекомендації як народні звичаї, а не як релігійні закони. Головним змістом дня залишається пам’ять про двох людей, які обрали шлях милосердя, молитви та служіння. Тому замість страху перед прикметами цей день можна провести спокійно, зробити добру справу і приділити увагу рідним.

Цікаві факти про Андроника та Афанасію

Ім’я Афанасія походить від грецького слова, пов’язаного зі значенням «безсмертя». У житії це символічно пов’язують із духовною пам’яттю про святу.

Андроник був не монахом від самого початку. До чернечого життя він був одруженим чоловіком і працював золотарем. Саме тому його історія цікава ще й тим, що показує різні етапи людського життя — сім’ю, працю, втрату, паломництво та чернецтво.

Ще один цікавий факт — подружжя не просто відмовилося від багатства, а намагалося розподіляти його так, щоб частина коштів ішла на допомогу іншим. За житієм, третину вони віддавали бідним, третину — на церковні потреби, а решту використовували для сім’ї.

Також відомо, що пам’ять Андроника та Афанасії має давню історію в церковному календарі. Православна енциклопедія зазначає, що їхнє вшанування 9 жовтня зафіксоване в пам’ятках Єрусалимської традиції ще в середньовічних богослужбових рукописах. У календарях київської та інших східнохристиянських традицій ця дата згодом також закріпилася.

Чого навчає цей день

Історія Андроника та Афанасії насамперед про те, як люди проходять через важкі випробування. Їхнє життя не було безтурботним, попри те, що вони мали достаток і сім’ю. Вони пережили смерть своїх дітей, залишили звичний дім і почали зовсім інше життя. Їхній приклад також нагадує про важливість милосердя. Допомога іншим для них була частиною щоденного життя, а не красивим жестом на один день. Саме тому в день пам’яті цих святих доречно зробити щось добре для іншої людини.

Ще одна важлива тема — підтримка близьких. Андроник та Афанасія разом пережили найбільшу трагедію свого життя. Їхня історія нагадує, що в складні моменти людині особливо потрібні співчуття, терпіння і присутність поруч. Тому 9 жовтня можна провести не лише за церковним календарем, а й як день роздумів про прості речі: допомогти тому, хто потребує підтримки, помиритися з близькою людиною, подякувати рідним або просто знайти час для молитви та тиші. Саме такі вчинки найбільше відповідають змісту пам’яті преподобних Андроника та Афанасії.

Читай нас у