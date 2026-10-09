Свято 9 жовтня 2026 — День рієлтора в Україні: історія професії та привітання

9 жовтня в Україні відзначають День рієлтора — неофіційне професійне свято фахівців, які працюють із нерухомістю. Його започаткували у 1999 році під час першого всеукраїнського з’їзду рієлторів, а відзначати цю дату почали з 2000 року. У 2026 році День рієлтора припадає на п’ятницю.

День рієлтора в Україні має відносно недавню історію. Його встановили у 1999 році під час першого всеукраїнського з’їзду представників ринку нерухомості. Учасники заходу обрали 9 жовтня датою професійного свята для людей, які займаються продажем, купівлею та орендою нерухомості. Відзначати цей день почали вже з 2000 року. Водночас свято не має статусу офіційного державного професійного дня, тому його називають неофіційним.

Поява такого свята була пов’язана з розвитком українського ринку нерухомості. У 1990-х роках після розпаду Радянського Союзу в Україні почав формуватися повноцінний приватний ринок житла та комерційної нерухомості. Люди отримали більше можливостей купувати, продавати та здавати майно. Разом із цим виникла потреба у фахівцях, які могли б допомагати сторонам знаходити одна одну та проводити угоди. Так поступово сформувався сучасний ринок рієлторських послуг.

Хто такий рієлтор

Рієлтор — це фахівець, який допомагає людям та компаніям проводити операції з нерухомістю. Найчастіше йдеться про купівлю, продаж або оренду квартир, будинків, земельних ділянок чи комерційних приміщень. Але робота рієлтора не обмежується тим, щоб просто показати клієнту кілька квартир. Хороший спеціаліст має розуміти, як працює ринок, уміти оцінити об’єкт та знати основні ризики під час угоди.

Для клієнта рієлтор часто стає людиною, яка супроводжує весь процес від першого пошуку до підписання документів. Він може шукати відповідні варіанти, спілкуватися з власниками, домовлятися про перегляди та допомагати вести переговори щодо ціни. Також фахівець може координувати роботу інших спеціалістів, які потрібні під час оформлення угоди. Наприклад, це можуть бути нотаріус, оцінювач або юрист.

Водночас важливо розуміти, що рієлтор не замінює нотаріуса чи адвоката. Його основна роль — організувати процес роботи з нерухомістю та допомогти сторонам угоди. Юридичну перевірку документів за потреби краще доручати профільному юристу. Це особливо важливо під час купівлі житла, адже одна помилка або неперевірений документ можуть створити серйозні проблеми.

Як професія розвивалася в Україні

Перші сучасні рієлторські компанії почали активно з’являтися в Україні на початку 1990-х років. До цього повноцінного приватного ринку житла в сучасному розумінні не існувало. У радянські часи операції з квартирами були суттєво обмежені, а значна частина житлового фонду перебувала у державній або кооперативній власності. Тому професії рієлтора в її нинішньому вигляді фактично не було.

Після економічних і політичних змін ситуація почала швидко змінюватися. В Україні формувався ринок приватної нерухомості, з’являлися агентства та перші спеціалісти, які професійно займалися посередництвом. Зростала і кількість людей, які хотіли купити або продати житло без прямого пошуку покупця чи продавця самостійно. Ринок поступово ставав складнішим, а разом із ним змінювалася і робота рієлторів. У 1999 році представники професії провели перший всеукраїнський з’їзд рієлторів. Саме тоді 9 жовтня визначили датою професійного свята. Згодом ця дата закріпилася у професійному середовищі та використовується щороку.

Що робить рієлтор під час продажу житла

На перший погляд продаж квартири може здатися простою справою: потрібно розмістити оголошення, показати житло та знайти покупця. Насправді процес часто набагато складніший. Спочатку потрібно правильно визначити ціну об’єкта, підготувати оголошення та фотографії, а потім працювати з потенційними покупцями. Далі починаються переговори, перегляди та підготовка до самої угоди.

Рієлтор також спілкується з людьми, які можуть ставити десятки різних запитань. Покупця може цікавити стан будинку, документи, сусіди, комунальні платежі, ремонт, інфраструктура або можливість торгуватися. Власник, зі свого боку, хоче продати нерухомість на вигідних для себе умовах. Завдання фахівця — допомогти сторонам домовитися та організувати процес.

Окрема частина роботи — перевірка інформації про об’єкт і координація документального процесу. У складних випадках можуть виникати питання щодо права власності, спадщини, співвласників або зареєстрованих у житлі людей. Саме тому досвід рієлтора може бути корисним ще до моменту, коли сторони домовляться про ціну. Водночас юридичні питання, які потребують професійної правової оцінки, варто перевіряти з юристом або нотаріусом.

Чим робота рієлтора відрізняється від простої роботи з оголошеннями

Сьогодні знайти оголошення про квартиру можна за кілька хвилин. Є десятки сайтів і платформ, де власники самостійно виставляють житло на продаж або оренду. Через це може здатися, що професія рієлтора стала менш потрібною. Але пошук оголошення — лише невелика частина всього процесу.

Фахівець може допомогти відсіяти варіанти, які не відповідають бюджету або потребам клієнта. Він також може знати особливості конкретного району, бачити реальні ціни угод і розуміти, які об’єкти варто перевірити уважніше. Для людини, яка вперше купує житло, це може суттєво спростити пошук. Особливо якщо покупець переїжджає з іншого міста або взагалі не знайомий із місцевим ринком.

Є й інша сторона роботи — переговори. Під час операцій з нерухомістю мова часто йде про великі суми, тому навіть невелика зміна ціни може бути важливою. Рієлтор виступає посередником між сторонами та допомагає вести переговори без зайвих емоцій. Успішна угода для нього — це не просто знайти квартиру, а довести весь процес до завершення.

Яким має бути хороший рієлтор

У роботі рієлтора важливі не лише знання ринку. Велике значення мають комунікація, уважність і вміння слухати клієнта. Люди можуть шукати абсолютно різну нерухомість: хтось хоче невелику квартиру для оренди, хтось — будинок для великої родини, а хтось — приміщення для бізнесу. Хороший спеціаліст спочатку має зрозуміти реальні потреби людини, а вже потім пропонувати варіанти.

Важлива і репутація. Ринок нерухомості пов’язаний із великими фінансовими рішеннями, тому клієнти хочуть розуміти, з ким вони мають справу. Відкритість щодо вартості послуг, чесне пояснення ризиків і відсутність прихованої інформації можуть бути не менш важливими, ніж кількість проданих квартир. Один невдалий досвід може надовго вплинути на довіру людини до всього ринку. Рієлтору також потрібно постійно стежити за змінами на ринку. Ціни, попит, умови кредитування та ситуація в конкретних районах можуть змінюватися. Те, що було актуальним кілька років тому, сьогодні може вже не працювати. Тому професія вимагає постійного навчання та роботи з новою інформацією.

Цікаві факти про професію

Саме слово «рієлтор» в Україні часто використовують як синонім поняття «агент з нерухомості». Водночас у США термін REALTOR® має інше значення: це захищене позначення членів Національної асоціації рієлторів США. Тобто не кожного агента з нерухомості там можна називати REALTOR®. В Україні слово «рієлтор» використовується значно ширше.

Ще одна особливість українського ринку полягає в тому, що День рієлтора не є офіційним державним святом. У календарі офіційних свят України на 2026 рік 9 жовтня як державне професійне свято не зазначене. Водночас дата багато років використовується у професійному середовищі та в календарях пам’ятних і професійних дат.

Робота рієлтора також не обов’язково пов’язана лише з квартирами. Фахівці можуть працювати із заміськими будинками, земельними ділянками, офісами, магазинами, складами та іншою комерційною нерухомістю. У кожному сегменті є свої правила та особливості. Наприклад, робота з комерційним приміщенням часто вимагає розуміння не лише самого об’єкта, а й того, як він може використовуватися для бізнесу.

Як відзначають День рієлтора

Оскільки свято не є державним, єдиної офіційної традиції його проведення немає. Найчастіше 9 жовтня рієлтори вітають одне одного з професійною датою. Компанії можуть проводити невеликі корпоративні зустрічі, професійні заходи або неформальні вечори для працівників. У професійному середовищі також можуть організовувати конференції, семінари та зустрічі, де обговорюють нові тенденції ринку.

Такий день може бути приводом не лише для святкування, а й для обміну досвідом. Ринок нерухомості постійно змінюється, тому фахівцям важливо обговорювати нові підходи до роботи, спілкуватися з колегами та стежити за змінами попиту. Професійні заходи допомагають знайомитися з іншими представниками сфери та обговорювати реальні робочі ситуації.

Не обходиться і без привітань від клієнтів. Люди можуть подякувати спеціалістам, які допомогли знайти квартиру, продати будинок або вирішити складну ситуацію з нерухомістю. Для рієлтора хорошим подарунком часто стає не сувенір, а рекомендація знайомим або позитивний відгук. Адже у цій професії довіра та репутація мають велике значення.

День рієлтора у 2026 році

У 2026 році День рієлтора в Україні відзначатимуть 9 жовтня, у п’ятницю. Дата залишатиметься тією самою щороку — змінюється лише день тижня. Це неофіційне професійне свято, тому додаткового вихідного через нього немає. Проте для представників ринку нерухомості це привід згадати про свою професію та людей, які щодня допомагають проводити операції з житлом і комерційними об’єктами. За роки роботи ринок сильно змінився: сьогодні клієнти мають набагато більше інструментів для самостійного пошуку нерухомості. Водночас складні угоди, переговори та організація всього процесу й надалі потребують досвіду.

День рієлтора також нагадує, що нерухомість — це не лише квадратні метри та ціна за метр. За кожною угодою стоять конкретні люди, їхні плани, гроші та часто дуже важливі життєві рішення. Для когось це перша орендована квартира, для когось — продаж старого житла, а для когось — довгоочікуваний власний будинок. Саме тому професійність, уважність і відповідальність у цій сфері мають значення не менше, ніж уміння знайти потрібний об’єкт.

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