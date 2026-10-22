Свириденко розповіла про життя після відставки з Уряду

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Юлія Свириденко заявила, що завершення роботи на посаді прем’єр-міністерки не означає завершення професійної діяльності.

Тепер вона планує застосувати 12-річний досвід державної служби в освітній сфері, зокрема в KSE Business School.

Про це експрем’єрка розповіла під час 10-го Українського жіночого конгресу в Києві. За її словами, посада ніколи не була самоціллю, а лише інструментом для реалізації задумів і державних програм.

Свириденко також наголосила, що жінки в політиці стикаються з упередженим ставленням. Водночас після відставки в неї з’явилося більше часу для родини — тепер вона може снідати з дитиною та забирати її зі школи.

Джерело: YouTube-канал 10-го Українського жіночого конгресу.

Колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко стала президенткою KSE Business School. Раніше вона працювала у школі як запрошена лекторка.

Згідно з деклараціями, Юлія Свириденко за роботу лекторкою в Київській школі економіки (КШЕ) задекларувала понад 3,24 млн грн за 2025 рік. Водночас Єгор Григоренко, який входить до Ради директорів закладу, вказав 279,3 тис. грн зарплати за аналогічний період. Окремі виплати від КШЕ також задекларувала колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

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