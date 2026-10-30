Світлана Павелецька зізналася, чи планує народити спільну дитину з Дмитром Кулебою

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Бізнесвумен Світлана Павелецька, дружина колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, розповіла, чи замислюється над народженням спільної дитини. Відповідаючи на запитання підписників, вона зізналася, що наразі не планує поповнення в родині.

Один із підписників запитав бізнесвумен, чи готова вона завагітніти від Дмитра Кулеби. У відповідь Світлана з гумором пояснила, що поки навіть не думає про другу дитину.

«Цього немає в думках. Цього нема навіть у моїх нічних жахіттях. Зараз із нами живе дві дитини, і це максимум, який ми готові просити в Бога», — сказала Павелецька.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька розсекретили свої стосунки навесні 2023 року, хоча їхній роман розпочався раніше. Восени 2025-го політик освідчився обраниці, і вона відповіла згодою. У травні 2026 року пара одружилася.

До цього Кулеба перебував у шлюбі з депутаткою Євгенією Кулебою. Від попереднього шлюбу в нього є двоє дітей — син Єгор і донька Люба.

Світлана Павелецька також виховує дитину від минулих стосунків. Її синові Олександру 13 років, і він живе разом із матір'ю та Дмитром Кулебою.

Про це Павелецька розповіла в Instagram-stories на своїй сторінці.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував резонансні висловлювання співачки Олі Полякової. Він заявив, що погоджується з її думкою про цькування українців, які залишилися в країні та продовжують працювати на її користь.

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