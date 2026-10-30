Світлана Павелецька зізналася, чи планує народити спільну дитину з Дмитром Кулебою
Бізнесвумен Світлана Павелецька, дружина колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, розповіла, чи замислюється над народженням спільної дитини. Відповідаючи на запитання підписників, вона зізналася, що наразі не планує поповнення в родині.
Один із підписників запитав бізнесвумен, чи готова вона завагітніти від Дмитра Кулеби. У відповідь Світлана з гумором пояснила, що поки навіть не думає про другу дитину.
«Цього немає в думках. Цього нема навіть у моїх нічних жахіттях. Зараз із нами живе дві дитини, і це максимум, який ми готові просити в Бога», — сказала Павелецька.
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька розсекретили свої стосунки навесні 2023 року, хоча їхній роман розпочався раніше. Восени 2025-го політик освідчився обраниці, і вона відповіла згодою. У травні 2026 року пара одружилася.
До цього Кулеба перебував у шлюбі з депутаткою Євгенією Кулебою. Від попереднього шлюбу в нього є двоє дітей — син Єгор і донька Люба.
Світлана Павелецька також виховує дитину від минулих стосунків. Її синові Олександру 13 років, і він живе разом із матір'ю та Дмитром Кулебою.
Про це Павелецька розповіла в Instagram-stories на своїй сторінці.
Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував резонансні висловлювання співачки Олі Полякової. Він заявив, що погоджується з її думкою про цькування українців, які залишилися в країні та продовжують працювати на її користь.