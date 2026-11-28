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Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила розсекречені архівні документи про організацію ОУН протестної кампанії за кордоном восени 1933 року. Її метою було привернути увагу міжнародної спільноти до масового голоду в радянській Україні та злочинної політики більшовицького режиму.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ показало архівні матеріали, які свідчать про механізми організації штучного голоду, покарання людей за спроби врятувати свої родини та заборону виїжджати в пошуках порятунку.

В архівних фондах СЗРУ знайшли директивний план Проводу українських націоналістів та інші матеріали щодо проведення восени 1933 року протибільшовицької акції в Європі, США та Канаді.

«В архівних фондах Служби зовнішньої розвідки України знайдено директивний план Проводу українських націоналістів та інші матеріали щодо проведення восени 1933 року організаціями ОУН в Європі, Америці й Канаді протибільшовицької протестної акції, спрямованої на привернення уваги до масштабного голоду в радянській Україні», — повідомляє СЗРУ.

Інформацію про підготовку заходів української діаспори працівники ОДПУ СРСР отримали через закордонну агентуру. План датований 18 вересня 1933 року. Його адресували секретаріатам і відділам ОУН у Європі, а також Організації державного відродження України у США та Українському національному об’єднанню в Канаді.

Документ починався з оцінки ситуації в Україні та намірів радянської влади:

«Події, що відбуваються останнім часом на окупованих комуністичною москвою українських землях (голод, терор, зміна курсу українізації та ін.), яскраво демонструють, що більшовицька диктатура вирішила остаточно паралізувати подальший розвиток українського руху і національної свідомості нашого народу. Мета москви полягає в тому, щоб упокорити Україну, позбавити її, навіть за сприятливих умов, можливості поновити боротьбу за своє звільнення й поставити на тривалий час у становище власної колонії».

У плані визначили кілька основних завдань протестної кампанії:

привернути увагу світу до українського питання та необхідності його вирішення;

показати реальний стан справ у радянській Україні, спричинений політикою Москви;

виступити перед урядами інших країн проти політики угодовства та «пактоманії» з комуністичною Москвою;

продемонструвати, що український народ не погодиться на самоприниження та не визнає договорів, укладених Москвою;

засвідчити солідарність українців на батьківщині й в еміграції, а також підтримку з боку прогресивної світової спільноти.

Для цього планували проводити вуличні мітинги, організовувати публічні виступи, ухвалювати резолюції із закликами підтримати українців і допомогти їм вижити. Документи з відповідними зверненнями мали надсилати урядам та дипломатичним установам інших держав.

За архівними свідченнями, у листопаді 1933 року тисячі представників української діаспори взяли участь у мовчазних маршах і мітингах у десятках міст США. Акції присвятили пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років і провели на знак протесту проти політики Кремля щодо знищення українського народу.

За результатами заходів учасники підготували низку меморандумів про голод в Україні, адресованих урядам різних країн. Один із документів Американсько-української організації у Філадельфії направили президенту США Франкліну Рузвельту. Його текст також потрапив до рук радянських спецслужб.

У меморандумі наголошувалося на необхідності міжнародної допомоги населенню України та пояснювалися причини трагедії:

«Хоч головною метою цього документа є сприяння організації допомоги для населення радянської України, де лютують епідемії та злидні, вважаємо за потрібне висвітлити економічні, національні й політичні умови, які спричинили цю катастрофу, маючи впевненість у тому, що будь-яка допомога, щоб бути ефективною й активною, повинна надаватися при цілковитому знанні суті справи. Той факт, що причина всіх цих бід лежить у соціальних умовах, а не в непідвладних явищах природи, не має впливати на терміновості надання допомоги з людської точки зору. Яка б не була причина, її наслідки такі, що мільйонам людей загрожує смерть, і країна, яка так близько знаходиться біля цивілізованих націй, постала перед небезпекою знищення».

Ще один меморандум підготувало Об’єднання українських організацій Америки. Ця суспільно-політична організація українців проводила заходи на підтримку визнання української державності, інформувала міжнародну громадськість про українське питання, збирала кошти для допомоги голодуючим і видавала англомовні книжки про Україну.

Після отримання інформації про підготовку протестів та меморандуми української діаспори радянське керівництво доручило органам ОДПУ СРСР вплинути на перебіг подій.

Зокрема, американській стороні намагалися нав’язати думку, що за протестами нібито стоять «реакційно налаштовані українські націоналісти, екстремісти й терористи», які можуть влаштувати провокації та масові заворушення.

Крім того, радянські спецслужби поширювали інформацію про нібито підготовку оунівцями замаху на народного комісара закордонних справ Максима Літвінова. Він прямував до Вашингтона для зустрічі з Франкліном Рузвельтом і підписання документів про встановлення дипломатичних відносин між СРСР і США 16 листопада 1933 року.

Окремі архівні документи оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України. У відомстві нагадали про мільйони жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років.

«Сьогодні вшановуємо памʼять мільйонів українців, чиї життя забрали наймасштабніший Голодомор-геноцид 1932–1933 років та масові штучні голоди 1921–1923 і 1946–1947 років. Роками радянська влада намагалася приховати правду про ці злочини. Але архівні справи зберегли свідчення про те, як організовували голод, карали за спроби врятувати родини та не давали виїхати в пошуках порятунку. Ці матеріали - частина історичної пам’яті про трагедію, яку пережив український народ», — повідомили в МВС.

28 листопада 2026 року в Україні вшановуватимуть пам’ять жертв голодоморів. Цього дня минають 93-ті роковини Голодомору 1932–1933 років, а також 80 років від початку голоду 1946–1947 років. Українці запалюватимуть свічки, долучатимуться до загальнонаціональної хвилини мовчання та згадуватимуть мільйони людей, які загинули через штучний голод, влаштований радянською владою.

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодоморів 28 листопада вшанував мільйони українців, які загинули внаслідок штучних голодів 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 років.

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