Так званому міністру сільського господарства днр заочно повідомили про підозру

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності жителю Донецька, який обіймає посаду «заступника голови уряду днр — міністра сільського господарства, харчової та переробної промисловості».

За даними слідства, підозрюваний у лютому 2025 року пішов на співпрацю з окупантами, очолив незаконний орган влади та забезпечує контроль рф над аграрною галуззю на тимчасово окупованій території Донеччини.

Чоловік контролює підпорядковані підприємства, ухвалює рішення щодо їх реорганізації та формує кадровий склад відомства. Фігурант перебуває під санкціями РНБО України та оголошений у розшук. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Донецька обласна прокуратура.

СБУ затримала 17-річну агентку РФ, яка готувала удари по Бурштинській ТЕССБУ затримала 17-річну агентку РФ, яка готувала удари по Бурштинській ТЕС.

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