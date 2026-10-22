Тарас Качка офіційно став представником України при ЄС

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Тарас Качка розпочав роботу на посаді представника України при Європейському Союзі. Він вручив вірчі грамоти голові Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Про початок дипломатичної роботи Качка повідомив у соцмережі X. Він наголосив на важливості поглиблення співпраці з ЄС і подальшого просування європейської інтеграції України.

За словами дипломата, спільна мета України та Євросоюзу — забезпечити Україні належне місце в Європейському Союзі.

Джерело: Тарас Качка, соцмережа X.

Президент Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії. Раніше Качка обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тепер він представлятиме Україну в ЄС на тлі переговорів про вступ країни до об’єднання.

Колишній віцепрем’єр з питань євроінтеграції Тарас Качка продовжить роботу на європейському напрямку, представляючи Україну при ЄС. Водночас він поєднуватиме цю роботу з функцією торговельного представника України в межах двосторонніх угод із партнерами.

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