Тариф на електроенергію для населення залишиться без змін

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Уряд продовжив дію спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це означає, що чинні тарифи для побутових споживачів залишаться незмінними.

Українці й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год.

Для будинків з електроопаленням, а також житла без газифікації або централізованого опалення зберігається пільговий тариф — 2,64 грн за кВт·год.

Джерело: Міненерго

Українцям мають повернути 92,67 млн грн, які вони переплатили за житлово-комунальні послуги через порушення під час формування та застосування тарифів. Від початку 2026 року Держпродспоживслужба провела 140 позапланових перевірок і у 88,6% випадків знайшла порушення. Станом на кінець серпня споживачам уже фактично повернули 636,8 тис. грн.

Станом на 30 червня 2026 року українці заборгували за житлово-комунальні послуги 104,2 млрд грн. Найбільша частина боргу припадає на тепло та гарячу воду, а також на газ.

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