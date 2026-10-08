Тариф на електроенергію для населення залишиться без змін
Уряд продовжив дію спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це означає, що чинні тарифи для побутових споживачів залишаться незмінними.
Українці й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год.
Для будинків з електроопаленням, а також житла без газифікації або централізованого опалення зберігається пільговий тариф — 2,64 грн за кВт·год.
Джерело: Міненерго
Українцям мають повернути 92,67 млн грн, які вони переплатили за житлово-комунальні послуги через порушення під час формування та застосування тарифів. Від початку 2026 року Держпродспоживслужба провела 140 позапланових перевірок і у 88,6% випадків знайшла порушення. Станом на кінець серпня споживачам уже фактично повернули 636,8 тис. грн.
Станом на 30 червня 2026 року українці заборгували за житлово-комунальні послуги 104,2 млрд грн. Найбільша частина боргу припадає на тепло та гарячу воду, а також на газ.