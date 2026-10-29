Таро-прогноз на листопад 2026 року: астрологи назвали ключові карти для всіх знаків Зодіаку
Астрологічний прогноз Таро на листопад 2026 року визначає головним символом перевернуту «Сімку мечів», що уособлює звільнення від обману та наближення нового етапу після завершення періодів ретроградності планет.
Згідно з прогнозом, для кожного зі знаків Зодіаку підготувалися такі аркани:
Овен — перевернутий «Імператор», що вказує на внутрішні сумніви, потребу в стабільності та необхідність навчитися відпускати надмірний контроль над подіями.
Телець — перевернута «П’ятірка мечів», яка радить дбайливіше ставитися до себе, опрацьовувати емоційні рани та шукати гармонію у стосунках.
Близнюки — перевернутий «Туз мечів», що застерігає від поспішних висновків і нагадує про важливість критичного аналізу інформації під час ретроградного Меркурія.
Рак — перевернута «Двійка мечів», яка підштовхує до ухвалення рішень та подолання розгубленості у складних ситуаціях.
Лев — «Десятка мечів», що символізує фінал важливого етапу, завершення виснажливих історій та відкриття чистого аркуша.
Діва — карта «Справедливість», що закликає до об’єктивності, зважених рішень і ретельного перегляду взаємних зобов'язань.
Терези — перевернута «Десятка пентаклів», що вказує на потребу впорядкувати фінанси, переглянути бюджет і зміцнити матеріальну стабільність.
Скорпіон — «Король кубків», який уособлює емоційну зрілість, стійкість і вдалий час для визначення нових життєвих пріоритетів.
Стрілець — перевернутий «Повішений», що нагадує про час діяти, не чекаючи на ідеальні обставини, та сміливо вчитися на власному досвіді.
Козеріг — перевернута «Сімка пентаклів», яка радить переоцінити попередні зусилля та скоригувати плани задля ефективнішого розподілу ресурсів.
Водолій — «Трійка кубків», що обіцяє тепле спілкування, відновлення довіру до оточення та приємні соціальні контакти.
Риби — «Шістка пентаклів», яка символізує пошук балансу й рівноправності у стосунках, а також усвідомлений розподіл власних сил і уваги.