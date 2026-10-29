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Таро-прогноз на листопад 2026 року: астрологи назвали ключові карти для всіх знаків Зодіаку

UA NEWS 29 Жовтня 2026 22:06
Таро-прогноз на листопад 2026 року: астрологи назвали ключові карти для всіх знаків Зодіаку
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Астрологічний прогноз Таро на листопад 2026 року визначає головним символом перевернуту «Сімку мечів», що уособлює звільнення від обману та наближення нового етапу після завершення періодів ретроградності планет. 

Згідно з прогнозом, для кожного зі знаків Зодіаку підготувалися такі аркани:

Овен — перевернутий «Імператор», що вказує на внутрішні сумніви, потребу в стабільності та необхідність навчитися відпускати надмірний контроль над подіями.
Телець — перевернута «П’ятірка мечів», яка радить дбайливіше ставитися до себе, опрацьовувати емоційні рани та шукати гармонію у стосунках.
Близнюки — перевернутий «Туз мечів», що застерігає від поспішних висновків і нагадує про важливість критичного аналізу інформації під час ретроградного Меркурія.
Рак — перевернута «Двійка мечів», яка підштовхує до ухвалення рішень та подолання розгубленості у складних ситуаціях.
Лев — «Десятка мечів», що символізує фінал важливого етапу, завершення виснажливих історій та відкриття чистого аркуша.
Діва — карта «Справедливість», що закликає до об’єктивності, зважених рішень і ретельного перегляду взаємних зобов'язань.
Терези — перевернута «Десятка пентаклів», що вказує на потребу впорядкувати фінанси, переглянути бюджет і зміцнити матеріальну стабільність.
Скорпіон — «Король кубків», який уособлює емоційну зрілість, стійкість і вдалий час для визначення нових життєвих пріоритетів.
Стрілець — перевернутий «Повішений», що нагадує про час діяти, не чекаючи на ідеальні обставини, та сміливо вчитися на власному досвіді.
Козеріг — перевернута «Сімка пентаклів», яка радить переоцінити попередні зусилля та скоригувати плани задля ефективнішого розподілу ресурсів.
Водолій — «Трійка кубків», що обіцяє тепле спілкування, відновлення довіру до оточення та приємні соціальні контакти.
Риби — «Шістка пентаклів», яка символізує пошук балансу й рівноправності у стосунках, а також усвідомлений розподіл власних сил і уваги.

 

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