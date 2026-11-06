Тебе чоловік вижене: мережу обурили слова вчителя до семикласниці

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У соціальних мережах обговорюють випадок гендерної дискримінації в одній зі шкіл. Мати семикласниці розповіла, що вчитель намагався змусити її доньку прибрати під партою, заявивши: «Якщо не навчишся прибирати і бути чемною, тебе чоловік вижене».

За дівчинку заступилися однокласниці, ...

Мати семикласниці розповіла, що реакція школярок виявилася напрочуд зрілою та дотепною – вони відповіли вчителю наступне:

«я його сама вижену»;

«а чого це ви вирішили, що чоловік вирішує?»;

«а нащо нам такий чоловік?».

«Слухаю і думаю – які вони інші. У них є розуміння поваги один до одного та відчуття цінності», – зробила висновок дописувачка.

Думки коментаторів розділились. Одні – і їх більшість – підтримали налаштування дівчат:

«Нове покоління жінок мене тішить. У мене підростає підлітка, то там фемінізм – база, ґрунт, основа»;

«Браво дівчатам!!! Менше запитів буде до психолога!»;

«З власної квартири її ніхто не вижене, а вона в неї буде. Бо вона працюватиме, а не прибиратиме за чоловіком».

Інші поділилися схожими історіями:

«Моїй доньці в 8-му класі вчителька хімії сказала, що вона не вийде заміж, якщо не буде знати хімію. Але в дитини стрес був з істерикою»;

«Вчителі мають навчати предмету, а не нав'язувати свої хворі уявлення про життя. Якось донька прийшла з коледжу страшенно обурена, бо викладачка постійно їм доводила, що чоловік у сім'ї головний, і він має все вирішувати. І того разу вона сказала: «моя донька теж була такою як ви, але коли закохалась, то побігла за чоловіком».

Пролунали також пропозиції звільнити такого вчителя або поскаржитися на нього.

Про це розповіла мати учениці в Threads.

Вчитель з Вінниччини отримав довічне ув'язнення за вбивство двох школярів.

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