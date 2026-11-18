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Українська телеведуча Наталі Солонік повідомила про перебіг свого відновлення після серйозної дорожньо-транспортної пригоди, у якій вона зазнала тяжких травм.

Унаслідок сильного зіткнення ведуча отримала переломи чотирьох хребців, травму правої руки та численні забої, через що медикам довелося провести чотиригодинну операцію. Наразі телеведуча проходить реабілітацію та активно працює над тим, щоб якнайшвидше повернутися до роботи. Вона опублікувала фотографію перед дзеркалом, продемонструвавши позитивну динаміку відновлення.

«Ну що: стою, селфі правою рукою вже можу робити – вважаю, рухаюсь у хорошому напрямку», — зазначила Наталія.

Аварія сталася вночі 8 листопада, коли ведуча поверталася зі зйомок. Вона спала на задньому сидінні й прокинулася від того, що авто почало нестримно крутити на трасі, а згодом відбувся сильний удар.

Джерело: Наталі Солонік в Інстаграмі.

Поліція Київщини розслідує обставини смертельної аварії у селі Мала Вільшанка Білоцерківського району, де 31-річний водій у стані сильного алкогольного сп'яніння наїхав на пішохідку та зник.

На Стрийщині повідомили про підозру 51-річному водієві, який збив пішохідку та залишив місце аварії. За даними слідства, рівень алкоголю в його крові у 17 разів перевищував допустиму норму.

У Києві нетверезий водій збив підлітка на електросамокаті.

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