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Жовтень 2026 року в Україні виявився напрочуд теплим — подекуди до +20. Золота шевченківська осінь дається взнаки в естетичних фотографіях у соцмережах. Сонячні панелі на дахах і в приватних обійстях мали б працювати як ніколи. Масованих ракетних обстрілів енергетики, здавалося б, теж давно не було. Але ті ж самі кияни щодня проводять по 8-10 годин без електрики — і це лише за графіками. Поверх них — екстрені відключення, які «Укрнерго» оголошує без попередження, іноді по кілька разів на добу. При цьому Україна… продовжує продавати електроенергію за кордон.

Парадокс тут виникає лише на перший погляд. Насправді йдеться про системну проблему, яка має конкретні технічні нюанси: високовольтні лінії та підстанції, що з'єднують Київ та інші міста з рештою енергосистеми України, системно знищуються. Саме вони опинилися під прицілом — і саме їхнє пошкодження зробило столицю заручницею дефіциту, який не компенсувати ні теплою погодою, ні сонячною генерацією.

Чому під час теплої та сонячної погоди Україна сидить без світла, і яким чином вона примудряється при цьому ще й продавати енергію закордон? Видання UA.News разом із експертами розбиралося в питанні.

Що сталося насправді: не «блекаут», а хронічна нестача потужності

Формально в жовтні 2026 року Київ та Україна загалом не зазнавали повного блекауту. Але те, що відбувається — це хронічний, виснажливий режим обмежень, який руйнує нормальне життя не гірше за будь-який блекаут.

Йдеться не про якісь особливі свіжі руйнування, а про накопичений ефект «втоми заліза». Удари по енергосистемі завдавалися протягом всіх років війни. Кожен окремий удар може й не нанести аж надто великої шкоди — але сумарно вони виснажили систему до межі. Резерви потужності, які зазвичай дозволяють покривати пікові навантаження і компенсувати випадкові відмови, виявилися вичерпаними.

Коли такої «подушки безпеки» немає, будь-яке коливання — похолодання, зростання споживання, чергова атака навіть на один об'єкт — запускає ланцюгову реакцію. Саме тому «Укренерго» щоразу застосовує аварійні відключення: це вимушений запобіжник, без якого система може піти легко піти в рознос.



Чому саме Київ страждає найбільше: місто без власної генерації

Ключ до розуміння київських відключень — у структурі енергобалансу столиці. Київ не має власної генерації — взагалі. Ще кілька років тому внутрішні джерела — насамперед ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 — покривали близько 50% електричного балансу міста. Але після низки ударів всі ці потужності фактично виведені з ладу, станом на зараз вони не виробляють енергію. Внутрішньої генерації в Києві просто не існує.

Що це означає на практиці? Місто споживає електроенергію, яку хтось має йому передати. Передати її можна лише високовольтними лініями від зовнішніх джерел — насамперед від Рівненської та Хмельницької АЕС. Саме ці лінії та підстанції, що їх обслуговують, і стали головною мішенню росіян станом на зараз.

Особливу роль відіграє підстанція «Київська» — вузол, через який електроенергія з Рівненської АЕС надходить до столиці. За оцінкою голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ця підстанція «практично розбита», а її пропускна здатність — «мінімальна». Якщо раніше вона забезпечувала передачу потужності, достатньої для покриття значної частини київського попиту, то зараз ситуація інша: дефіцит електроенергії в Києві сягає 70%.

Це не якась абстрактна цифра. Це означає, що навіть за умови, що Рівненська АЕС працює на повну потужність, фізично «донести» цю потужність до київських споживачів просто неможливо. Лінії передач пошкоджені, підстанції не приймають навантаження. Електроенергія є — але доставити її не можуть.



«Київська» підстанція: як один вузол визначає життя мільйонів

Щоб зрозуміти масштаб проблеми, варто уявити собі енергосистему як кровоносну систему організму. АЕС — це серце, яке виробляє «кров» — електроенергію. Лінії електропередач — це артерії і вени. Підстанції — це клапани й вузли, які розподіляють потік крові. Якщо артерія перерізана, а клапан зруйнований, кров не доходить до органу — навіть якщо серце справно працює.

Підстанція «Київська» — це саме такий клапан. Вона приймає електроенергію з Рівненської АЕС і передає її в київську міську мережу. Пошкодження цього вузла означає, що навіть за наявності генерації столиця отримує лише те, що фізично може пройти через пошкоджену інфраструктуру.

Це критично важливий момент. Атаки на підстанції не просто позбавляють Київ електроенергії — вони змушують АЕС працювати в режимі обмежень. Атомні блоки не можна «розганяти» і «гальмувати» за бажанням, це не те саме, що увімкнути чи вимкнути світло в кімнаті: різкі коливання навантаження для них небезпечні. Тому коли лінії передачі пошкоджені, АЕС змушена скидати потужність — і дефіцит стає ще глибшим.



Сонячні панелі: чому «зелена» генерація не рятує Київ

Тепла сонячна осінь 2026 року справді сприяла роботі сонячних електростанцій. В Україні триває активне будівництво СЕС — до кінця року планувалося ввести близько 1000 МВт сонячної генерації. Але є кілька «але», які роблять сонячну енергетику майже непомітною на тлі київських проблем.

По-перше, СЕС — це розподілена генерація. Вона працює переважно на локальному рівні: дах будинку, ферма, невелика громада, тощо. Вона не може замінити потужність, яку дає АЕС, і не може передаватися на великі відстані так, як це робить високовольтна мережа.

По-друге, сонячна генерація, як це не дивно, залежить від погоди. Навіть у теплому жовтні бувають хмарні дні. А головне — сонце світить вдень, тоді як піки споживання припадають на ранок і вечір. Без потужних накопичувачів енергії СЕС просто не можуть покрити вечірній пік.

По-третє, і це головне: навіть якби сонячні панелі виробляли достатньо електроенергії, її потрібно передати в київську мережу. А мережа — та сама високовольтна інфраструктура — пошкоджена російськими обстрілами. СЕС не допомагають там, де проблема не у виробництві, а в транспортуванні. Іншими словами, сонячна генерація — це корисний, але локальний інструмент. Вона не вирішує системної проблеми: Київ не має достатньої пропускної здатності, щоб отримати електроенергію ззовні.



Імпорт електроенергії: допомога є, але вона не дістається Києва

Останнім часом Україна різко збільшила імпорт електроенергії. Це свідчить про те, що Київ має можливості закуповувати електроенергію за кордоном — відповідні домовленості з партнерами діють. Але імпорт — це лише частина рівняння. Електроенергія, куплена в ЄС, надходить переважно на захід країни. Щоб дістатися того ж Києва, вона має пройти через ту саму високовольтну мережу, яка пошкоджена обстрілами. Імпорт не створює нових ліній — він лише наповнює током ті, що є.

Більше того: імпорт має обмеження за потужністю. Пропускна здатність міждержавних ліній електропередачі фізично обмежена. Навіть якби Україна захотіла купити вдвічі більше електроенергії, «прокачати» її через наявні перетини не вдалося.

Тому імпорт — це важливий, але не достатній інструмент. Він допомагає балансувати систему, але не може компенсувати втрату внутрішньої генерації та пошкодження передавальної інфраструктури. Тим часом офіційні графіки відключень у Києві вражають навіть на тлі загальноукраїнської ситуації.



Чому відбуваються екстрені відключення і як ми продаємо енергію в Європу

Екстрені відключення — це не примха енергетиків і не бюрократична перестраховка. Це захисний механізм. Коли частота струму в мережі падає нижче критичного рівня, автоматика починає відключати споживачів, щоб запобігти повному колапсу системи. Якщо цього не робити, може статися каскадна аварія, яка своєю чергою вже призведе до повноцінного блекауту.

Екстрені відключення застосовуються не лише як запобіжник від аварії. Вони стали інструментом балансування в умовах хронічного дефіциту. Коли генерації не вистачає, а імпорт не покриває розрив, диспетчери змушені відключати споживачів — інакше система не витримає.

Це означає, що проблема не зникне сама по собі. Навіть якщо завтра не буде нових ударів, дефіцит потужності збережеться, тому що пошкодження інфраструктури не усуваються за день. Ремонт високовольтних підстанцій — це складний і тривалий процес.

При цьому Україна продовжує продавати електроенергію за кордон. Експорт електроенергії з України під час відключень — це не «зрада», а технічний парадокс логістики. На перший погляд, ситуація виглядає абсурдно: українці годинами сидять без світла, поки країна продає більше електрики в Європу, ніж імпортує. Проте причина криється виключно у стані розподільчих мереж.

Через постійні атаки на високовольтні підстанції внутрішні лінії розірвані. Передати потужність від АЕС до центральних чи східних регіонів (зокрема, до Києва) часто просто неможливо. Водночас прикордонна інфраструктура на заході країни працює стабільно — до неї росіяни ще не дісталися.

Оскільки електростанції продовжують генерувати струм, який неможливо транспортувати всередині країни через пошкоджені мережі, цей надлишок спрямовують на експорт до ЄС. Ось і вся відповідь на питання «чому ми без світла, але продаємо його в Європу» — тому що продати його в Європу легше, ніж доставити до споживача в Україні.



Думки експертів

Старший інженер однієї з київських ТЕЦ Сергій Т., який попросив UA.News не розкривати його прізвища, прокоментував ситуацію наступним чином.

«Я розумію потік «зради» в ЗМІ. Як це так — ми сидимо без світла, але продаємо його європейцям? Звучить максимально дико. Але люди, які цим обурюються, просто не розуміють, як працює енергосистема. Все дуже просто. Київ не має своєї генерації, взагалі. Все розбито росіянами. При цьому АЕС працюють, вони видають енергію. Цю енергію доставляюють до Києва завдяки високовольтним підстанціям на 750 Кв, як-от у Макаріві, який зараз регулярно атакують росіяни. Коли стає неможливо доставити енергію — столиця сидить без світла. Але при цьому у нас залишаються в наявності лінії, якими можна доставляти енергію в Європу, у нас об'єднана енергосистема. АЕС все одно виробляє енергію, АЕС немає різниці, чи розбили інфраструктуру подачі, чи ні. Вона просто собі продовжує виробляти енергію. Куди її дівати? Її не можуть доставити в Київ. Але її ж потрібно кудись діти? Ось її і продають, заробляють гроші для економіки. Тобто це не «зрада», це просто так працює інфраструктура. Так, працює погано, працює неправильно, не так воно мало би бути. Але є що є», — зазначив експерт.

Експерт з енергетики, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначає:

«У нас є генерація, в основному це АЕС. Вони працюють в базовому режимі. Цю генерацію вкрай складно розбити, але її проблема в тому, що вона не вміє працювати як маневрова генерація. Вона дуже повільна. Вона постійно фоном працює і виробляє енергію. Але це треба якось передати — через високовольтні підстанції. І ці підстанції росіяни останні тижні серйозно розбивають. Передати енергію до кінцевого споживача неможливо. В Києві та області розбито все. Немає власної генерації. І немає можливості передати енергію. Після того, як ми відремонтуємо підстанцію, треба подавати енергію до кінцевого споживача. А поки триває ремонт, ми енергію продаємо в Європу. Коли її відремонтують, енергія піде до споживача. Все дуже просто», — зазначив Олег Попенко.



Що буде далі

Найближчим часом Київ — та й вся Україна — навряд чи повернуться до нормального енергопостачання. Погодні умови поки що сприяють зниженому споживанню, тепла осінь означає, що люди менше користуються обігрівачами. Але з настанням холодів ситуація погіршиться. Експерти вже попереджають: при морозах -5°C і нижче світла в Києві може не бути по 20-22 години на добу.

Це не означає, що місто зануриться в повний блекаут. Але означає, що режим жорстких обмежень стане, на жаль, нормою на місяці. Відновлення пошкоджених підстанцій і ліній електропередачі вимагає часу, ресурсів і безпечних умов для роботи. Поки тривають обстріли, повністю відновити інфраструктуру неможливо.

Єдине, що може полегшити ситуацію — це зниження споживання, продовження імпорту електроенергії та поступове відновлення пошкоджених об'єктів. Але ці заходи не вирішують проблему миттєво. Вони лише пом'якшують її.

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