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Працівникам, які підтримують життєдіяльність прифронтових територій, пропонують надати спеціальний статус із додатковими соціальними та фінансовими гарантіями. Зокрема, рік роботи в зоні активних бойових дій зараховуватимуть як два роки страхового стажу, а на територіях можливих бойових дій – як півтора року.

Про це розповів голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов, який виступає ініціатором законопроєкту.

«Ми хочемо, щоб держава належним чином оцінила працю людей, які щодня забезпечують життя прифронтових громад під постійною загрозою обстрілів. Ці ризики мають враховуватися в оплаті праці, соціальних гарантіях, медичному забезпеченні та майбутньому пенсійному стажі. За нашою ініціативою спільно з народними депутатами з міжфракційного об’єднання «Прифронтові території» підготовлено законопроєкт, який передбачає запровадження спеціального статусу «учасника забезпечення життєдіяльності на територіях бойових дій», – зауважив мер.

За словами Терехова, претендувати на статус «учасника забезпечення життєдіяльності на територіях бойових дій» зможуть люди, які фактично працювали на територіях активних бойових дій щонайменше шість місяців, а на територіях можливих бойових дій – не менше року. При цьому пропонується враховувати підтверджені періоди роботи починаючи з 24 лютого 2022 року. Статус буде безстроковим і зберігатиметься за людиною навіть у разі зміни роботи чи місця проживання.

Голова Асоціації прифронтових міст та громад пояснив, що спеціальний статус передбачатиме додаткові трудові та фінансові гарантії. Зокрема, пропонується запровадити підвищену оплату праці за роботу на небезпечних територіях, а також сім днів додаткової оплачуваної відпустки щороку.

«Також йдеться про пільгове зарахування страхового стажу. Один рік роботи на території активних бойових дій – як два роки, а на території можливих бойових дій – як півтора. Це важливо для майбутнього пенсійного забезпечення людей, які роками працюють в умовах постійної небезпеки. Також передбачаємо звільнення від податку на доходи фізичних осіб за підтверджені періоди роботи на територіях активних бойових дій. А для людей, які одночасно проживають і працюють на таких територіях, – знижку 50% на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм», – додав Терехов.

Як уточнив Терехов, також передбачені додаткові медичні огляди, психологічна допомога, реабілітація та грошові компенсації у разі поранення або втрати працездатності. Окремі гарантії планують запровадити для родин працівників, які постраждали або загинули внаслідок російської агресії. Водночас усі ці пропозиції ще мають отримати підтримку Верховної Ради.

Мер наголосив, що спеціальний статус пропонують поширити не лише на працівників бюджетної сфери, а й на енергетиків, водіїв громадського транспорту, працівників зв’язку, аптек, магазинів та інших фахівців, які забезпечують життєдіяльність прифронтових громад. Визначальними критеріями мають бути фактично виконувана робота та умови, в яких працює людина.

«Водночас кожна професія має свою специфіку, яку потрібно враховувати. Тому поряд із загальними соціальними гарантіями потрібні й рішення, які враховуватимуть особливості роботи кожної галузі. Остаточний перелік професій, представники яких зможуть отримати новий статус, має визначити Кабінет міністрів після ухвалення закону. Але цей перелік повинен бути максимально справедливим і враховувати реальні умови роботи людей. Не можна допустити, щоб хтось залишився без належного захисту лише тому, що його професію не включили до відповідного документа», – підсумував Терехов.

Джерело: «Главком»

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