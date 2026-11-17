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Харків продовжує фінансувати догляд за парками, скверами та зеленими зонами навіть під час повномасштабної війни, адже це не лише питання благоустрою, а й підтримки нормального життя містян.

За словами мера, кошти на утримання зелених зон спрямовують із місцевого бюджету. Він наголосив, що дискусії щодо витрат на благоустрій мають ґрунтуватися на конкретних цифрах, а не перетворюватися на політичні суперечки.

«Головне, щоб ця дискусія не перетворювалася на політиканство. А до предметної розмови з цифрами в руках я завжди готовий. Насамперед потрібно розуміти, як формується бюджет Харкова та на що спрямовуються його кошти», – зазначив мер.

Ігор Терехов повідомив, що за десять місяців цього року власні доходи бюджету Харкова становили майже 15,5 млрд грн. Йдеться про податкові та інші надходження, які формують дохідну базу територіальної громади.

Крім того, місто отримує державні трансферти, значна частина яких має цільове призначення. Використовувати такі кошти на утримання парків чи облаштування клумб не можна.

«І витрачати цільові субвенції на клумби чи парки ніхто не має права», – наголосив Терехов.

Міський голова також пояснив, що витрати на благоустрій не зводяться лише до висаджування квітів. Вони охоплюють прибирання територій, догляд за деревами, видалення аварійних насаджень, а також утримання парків і скверів.

«Це звичайна господарська робота, яку не можна просто припинити, поки в місті живуть люди», – сказав він.

Окремо Терехов звернув увагу на психологічне значення доглянутих громадських просторів для міста, яке роками перебуває під російськими обстрілами.

За його словами, у Харкові продовжують жити місцеві мешканці, сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, а також родини військових, які служать на харківському напрямку.

Мер вважає, що можливість відпочити в парку, побачити квіти та провести час із родиною допомагає людям відволіктися від постійної небезпеки й руйнувань.

«Люди втомилися від тривог, руйнувань, щоденної небезпеки. І коли родина може вийти на прогулянку до доглянутого парку, коли дитина бачить квіти, а не лише забиті фанерою вікна та пошкоджені будівлі, це також має значення», – зазначив міський голова.

Він додав, що звичні міські простори допомагають харків’янам зберігати відчуття нормального життя навіть в умовах війни.

«Я не хочу і, сподіваюся, ніхто не хоче, щоб Харків перетворився на похмуре, занедбане місто, з якого люди прагнутимуть виїхати за першої можливості», – підсумував Терехов.

За даними Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради, у місті налічується 27 парків і 92 сквери. Також у Харкові є ліси, лугопарки, гаї, бульвари та набережні.

У червні 2025 року місто затвердило програму розвитку та збереження зелених насаджень на 2025–2030 роки.

Таким чином, міська влада пояснює продовження витрат на благоустрій необхідністю підтримувати інфраструктуру громадських просторів і зберігати комфортні умови для життя харків’ян навіть під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, з 1 січня 2027 року жителі Харкова платитимуть більше за водопостачання та водовідведення. Виконком міської ради вже затвердив нові тарифи: кубометр води коштуватиме 57,50 грн, а водовідведення — 27,99 грн. Загалом за обидві послуги доведеться платити 85,49 грн за кубометр замість нинішніх 69,24 грн.

А нещодавно у Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури частково зупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Також через нестабільну напругу в електромережах можливі затримки руху поїздів метро.

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