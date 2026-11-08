The Economist попереджає про загрозу демографічного колапсу в Україні

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У першому півріччі 2026 року в Україні померло утричі більше людей, ніж народилося. Населення підконтрольної території, за оцінками, скоротилося до 27–28 млн осіб проти приблизно 37 млн до повномасштабної війни.

Ще 3–5 млн українців перебувають на окупованих територіях, а понад 5 млн виїхали за кордон.

Ситуацію погіршує падіння народжуваності. Якщо у 2020 році на одну жінку припадало в середньому 1,2 дитини, то зараз цей показник становить 0,8–0,9.

Також зменшується кількість біженців, які планують повернутися в Україну. Нині про такий намір заявляють 43% українців за кордоном, тоді як наприкінці 2022 року їх було 74%.

Демографиня Елла Лібанова застерігає і від нової хвилі чоловічої міграції після завершення воєнного стану. За її словами, якщо ветерани не матимуть гідної роботи та зарплати, їхні родини можуть вирішити залишитися за кордоном.

Джерело: The Economist

Україна стикається з серйозними демографічними викликами, зокрема через нижчу тривалість життя порівняно з провідними країнами Європи. За наведеними даними, українські жінки живуть у середньому на 8–10 років менше, а чоловіки — до 14 років менше, ніж у цих країнах.

Раніше демограф заявив, що населення України скоротилося до 28,5 млн осіб.

Демографічна криза України: катастрофічне скорочення населення на тлі війни.

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