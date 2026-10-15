Топкерівників митниці викрили на схемі торгівлі посадами для ухилення від мобілізації

0:00 / 0:00

15 жовтня 2026 року правоохоронні органи затримали працівника департаменту персоналу Державної митної служби України в межах кримінального провадження, відкритого наприкінці травня за фактом вимагання та отримання хабарів.

Слідство встановило, що група посадовців організувала продаж вакантних посад у Координаційно-моніторинговій митниці з подальшим бронюванням від призову.

До схеми було залучено керівний склад митниці — колишніх співробітників податкової міліції, які вирішили знайти себе на митниці:

* Микола Татарчук — в.о. керівника Координаційно-моніторингової митниці (перший заступник начальника);

* Олександр Яровий — заступник начальника цієї ж митниці;

* Геннадій Мельник — начальник управління таргетингу митниці.

В результаті розслідування правоохоронними органами 15 жовтня було затримано працівника департаменту персоналу Державної митної служби з одночасним повідомленням йому про підозру. Його спіймали на отриманні коштів за працевлаштування особи на посаду головного державного інспектора відділу моніторингу ризикових операцій Управління таргетингу.

У приміщеннях митниці проведено обшуки, під час яких у Миколи Татарчука вилучили мобільний телефон. Крім того, стало відомо, що за кілька днів до затримання, 9 жовтня 2026 року, заступник начальника митниці Олександр Яровий задекларував придбання нового автомобіля Skoda Kodiaq. Таокє він відомий як як поціновувач незадекларованих мотоциклів Харлі Девідсон.

Джерело: журналістське розслідування Speccor.

Раніше керівниця управління митної вартості департаменту тарифів Держмитслужби Світлана Юхта виїхала до Лондона та подала заяву на звільнення з 1 жовтня.

Колишній керівник Закарпатської митниці Михайло Свида не був засуджений за ухилення від сплати податків. Ужгородський міськрайонний суд звільнив його від кримінальної відповідальності та закрив справу після того, як він сплатив до бюджету понад 7,4 млн грн.

Читай нас у