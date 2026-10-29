Трамп хоче відкласти постачання ракет Patriot Україні до проміжних виборів — Euronews

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У НАТО побоюються, що Сполучені Штати затримають передачу Україні ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot до проміжних виборів у Конгрес США, які мають відбутися наступного тижня.

Україна звернулася до міністра оборони США Піта Гегсета з проханням підписати угоду про постачання критично важливих засобів протиповітряної оборони. Однак союзники Києва сумніваються, що ракети надійдуть вчасно.

За даними джерел Euronews у НАТО, адміністрація Дональда Трампа може використовувати військову допомогу як важіль впливу на Україну. Зокрема, Вашингтон прагне домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах і поступок у межах мирних переговорів.

Потреба в ракетах для ППО залишається гострою на тлі інтенсивних російських атак. За даними української сторони, лише за два тижні Росія випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та Київській області.

Водночас США виробляють приблизно 60–65 ракет-перехоплювачів Patriot на місяць. Їхні запаси скорочуються через бойові дії на Близькому Сході, зокрема війну проти Ірану, що посилює глобальний дефіцит озброєння.

Джерело: Euronews

Раніше Ігнат заявив, що витрачених на Близькому Сході ракет Patriot могло б вистачити Україні на роки.

Тим часом Україна просить Швецію допомогти з ракетами для Patriot та IRIS-T.

В свою чергу Росія може посилити балістичні удари, поки Україна чекає на ракети Patriot.

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